Дана Уайт Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали ҳақида нима деди?

1 дақиқа ўқиш5
Дана Уайт Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали ҳақида нима деди?

UFC раҳбари Дана Уайт машҳур жангчилар Усман Нурмагомедов ҳамда Мераб Двалишвили ўртасида содир бўлган машҳур можаро ва ундан кейинги ҳибсга олишлар юзасидан ўз фикрларини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, спортдан ташқаридаги бундай келишмовчиликлар ҳеч қандай промоушен ёки бизнесга фойда келтирмайди.

«Бу воқеа барчанинг обрўсига путур етказади»

FightLuck аккаунтининг Х ижтимоий тармоғида тарқатган маълумотларига кўра, Дана Уайт содир бўлган ҳолатни очиқдан-очиқ ачинарли ва нохуш ҳодиса деб атаган.

«Бундай воқеалар ҳеч қачон бизнесга фойда келтирмайди. Бу воқеага алоқадор барча кишиларнинг обрўсига путур етказади. Бу ачинарли ҳолат. Энди уларнинг барчаси Абу-Дабидаги қамоқхонада. Келгусида бу воқеа қандай якун топишини кўрамиз», — деди UFC президенти.

Можаро ва унинг оқибатлари

Тафсилотлар

Муносабат билдирган шахс

Дана Уайт (UFC раҳбари)

Асосий мавзу

Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасидаги жанжал

Ҳозирги ҳолат

Иштирокчилар Абу-Дабида ҳибсга олинган

Расмий баҳо

Обрўга путур етказувчи ва бизнесга зарар келтирувчи ҳолат

Олти ойлик ҳибсга олиш хабарлари

Эслатиб ўтамиз, кеча россиялик ММА жангчиси Усман Нурмагомедов БААда олти ойга ҳибсга олингани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ва маҳаллий муассасалар томонидан олиб борилаётган суриштирув ҳамда тергов ҳаракатлари давом этаётган бир пайтда, UFC раҳбариятининг бу баёноти жамоатчилик ва мухлислар ўртасида катта резонанс келтириб чиқармоқда.

Мазкур вазиятнинг кейинчалик қандай тус олиши ва спортчиларнинг келажаги қандай бўлиши барчанинг диққат марказида турибди.

Сизнингча, Усман Нурмагомедов ва бошқа иштирокчилар атрофидаги бундай ҳуқуқий муаммолар уларнинг профессионал спортдаги келажагига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари