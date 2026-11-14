Дана Уайт Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали ҳақида нима деди?
UFC раҳбари Дана Уайт машҳур жангчилар Усман Нурмагомедов ҳамда Мераб Двалишвили ўртасида содир бўлган машҳур можаро ва ундан кейинги ҳибсга олишлар юзасидан ўз фикрларини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, спортдан ташқаридаги бундай келишмовчиликлар ҳеч қандай промоушен ёки бизнесга фойда келтирмайди.
«Бу воқеа барчанинг обрўсига путур етказади»
FightLuck аккаунтининг Х ижтимоий тармоғида тарқатган маълумотларига кўра, Дана Уайт содир бўлган ҳолатни очиқдан-очиқ ачинарли ва нохуш ҳодиса деб атаган.
«Бундай воқеалар ҳеч қачон бизнесга фойда келтирмайди. Бу воқеага алоқадор барча кишиларнинг обрўсига путур етказади. Бу ачинарли ҳолат. Энди уларнинг барчаси Абу-Дабидаги қамоқхонада. Келгусида бу воқеа қандай якун топишини кўрамиз», — деди UFC президенти.
Можаро ва унинг оқибатлари
Тафсилотлар
Муносабат билдирган шахс
Дана Уайт (UFC раҳбари)
Асосий мавзу
Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасидаги жанжал
Ҳозирги ҳолат
Иштирокчилар Абу-Дабида ҳибсга олинган
Расмий баҳо
Обрўга путур етказувчи ва бизнесга зарар келтирувчи ҳолат
Олти ойлик ҳибсга олиш хабарлари
Эслатиб ўтамиз, кеча россиялик ММА жангчиси Усман Нурмагомедов БААда олти ойга ҳибсга олингани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ва маҳаллий муассасалар томонидан олиб борилаётган суриштирув ҳамда тергов ҳаракатлари давом этаётган бир пайтда, UFC раҳбариятининг бу баёноти жамоатчилик ва мухлислар ўртасида катта резонанс келтириб чиқармоқда.
Мазкур вазиятнинг кейинчалик қандай тус олиши ва спортчиларнинг келажаги қандай бўлиши барчанинг диққат марказида турибди.
Сизнингча, Усман Нурмагомедов ва бошқа иштирокчилар атрофидаги бундай ҳуқуқий муаммолар уларнинг профессионал спортдаги келажагига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…