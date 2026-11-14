Доғистон ва Грузия қарама-қаршилигими? Двалишвили ўтдаги воқеага изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ёзда Грузияда россиялик курашчи Аҳмад Гаджимагомедов билан юз берган можаро тафсилотларини очиқлади.
- Двалишвилининг сўзларига кўра, тўқнашувга унинг Умар Нурмагомедов ҳақида айтган кескин фикрлари сабаб бўлган ва Гаджимагомедов уни провокация қилган.
- Спортчи воқеа жойида рақиби билан қўл бериб кўришиб, келишмовчиликни тинч йўл билан ҳал қилганини таъкидлади.
UFC собиқ чемпиони, грузиялик Мераб Двалишвили эркин кураш бўйича Европа чемпиони ва жаҳон чемпионати бронза медали соҳиби, россиялик Аҳмад Гаджимагомедов билан ёзда юз берган машҳур воқеа ҳақида илк бор батафсил сўзлаб берди. Маълум бўлишича, кейинги пайтда юзага келган барча можароларнинг илдизи айнан Грузиядаги ўша воқеага бориб тақалади.
Грузиядаги воқеалар ва Гаджимагомедов билан тўқнашув
Крис Уайдман билан суҳбатда Двалишвили ўшанда қандай ҳолат содир бўлганини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, Нурмагомедов жамоасининг кейинги ҳужумларига унинг ёзда Грузияда RAF турнири олдидан Умар Нурмагомедов ҳақида айтган кескин фикрлари сабаб бўлган.
«Грузияда мени провокация қилишди. У [Аҳмад Гаджимагомедов] менга: “Мен шу ерда эканман, Умар ҳақида гапирма. Мен кетганимдан кейин у ҳақда гапиришинг мумкин”, деди. У менга рус тилида бақирди. Шундан кейин провокацияга учиб, ҳар қандай эркак қилиши мумкин бўлганидек муносабат билдирдим», — деди Двалишвили.
Воқеа параметрлари
Тафсилотлар
Асосий иштирокчилар
Мераб Двалишвили ва Аҳмад Гаджимагомедов
Содир бўлган жой
Грузия (RAF турнири олдидан)
Жанжал сабаби
Умар Нурмагомедов ҳақидаги баҳсли фикрлар
Дастлабки ечим
Томонлар қўл бериб кўришиб, келишмовчилисни ёпган эди
«Бу Доғистон ва Грузия ўртасидаги қарама-қаршилик эмас»
Шу билан бирга, Мераб ўша вақтнинг ўзидаёқ вазиятни юмшатишга ҳаракат қилганини ва Гаджимагомедов билан тинч йўл билан келишганини таъкидлади:
«Аммо кейин Грузияда эканимизни, барча грузин йигитларим жанг қилишни хоҳлаётганини тушуниб етгач, бундай қилиш мумкин эмаслигини айтдим. Кейин ундан қўл бериб кўришишни хоҳлайдими, деб сўрадим. У рози бўлди ва биз қўл бериб кўришдик. Шу билан ҳаммаси тугади».
Шунингдек, Двалишвили бундай спорт жангчилари ўртасидаги келишмовчиликларни миллатлараро ёки давлатлараро можарога айлантириш керак эмаслигини алоҳида қайд этди: «Мен Доғистонни, айниқса, меҳнаткаш инсонларни яхши кўраман. Бу Доғистон ва Грузия ўртасидаги қарама-қаршилик эмас. Бу шунчаки спортчи жангчилар ўртасидаги воқеа эди».
Сизнингча, спортчиларнинг жамоат жойларидаги бу каби келишмовчиликлари кейинчалик катта можароларга айланиб кетишининг олдини олиш учун нима қилиш керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…