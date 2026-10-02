«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди

·46·Спорт
«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» клуби ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг Сурияга қарши ўйиндаги (4:1) ҳаракатларига юқори баҳо берди.
  • Ҳусанов майдонда бўлган 85 дақиқа давомида рақиб дарвозасига яқинлаша олмади, у захирага олингачагина Сурия ҳисобни битта гол билан қисқартирди.
  • Шу билан бирга, «Манчестер Сити»нинг бошқа юлдузлари Рубен Диаш Португалия билан ғалаба қозонган бўлса, Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия Уелсга мағлуб бўлди.

Европа гранди «Манчестер Сити» расмий сайти халқаро танаффус пайтида миллий терма жамоалар сафига йўл олган юлдузларининг ўйинларини синчковлик билан таҳлил қилди! Клуб эътибори марказига тушган асосий шахслардан бири — ўзбекистонлик иқтидорли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов бўлди. Тошкентда Сурияга қарши кечган баҳсда (4:1) легионеримиз майдонда ҳаракат қилган пайтда рақиб умуман дарвозага яқинлаша олмагани инглиз клуби мутахассисларини қойил қолдирди. Бу вақтда эса жамоанинг бош тўпурари Эрлинг Ҳоланд Норвегия сафида кутилмаган мағлубиятга учради. Хўш, «шаҳарликлар» ўз юлдузларининг термадаги ўйинига қандай баҳо берди?

Ҳусанов майдонда бўлганида — дарвоза қулф!

«Манчестер Сити» матбуот хизмати Абдуқодир Ҳусановнинг Ўзбекистон миллий жамоаси сафидаги бехато ўйинига алоҳида урғу берди:

  • 85 дақиқалик мутлақ назорат: Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиб, 85 дақиқа давомида рақибнинг ҳар бир ҳужумини бўғиб ташлади;

  • Ўзбек ҳимоячиси чиқди — Сурия гол урди: Абдуқодир майдонда бўлган вақтда Сурия термаси ҳисобни оча олмади; меҳмонларнинг ягона тасалли голи эса айнан Ҳусанов захирага олинганидан кейингина киритилди;

  • Ишончли ғалаба: Миллий жамоамизнинг 4:1 ҳисобидаги ёрқин ғалабаси клуб сайтида юқори баҳоланди.

Диашдан мудофаа мастер-класси, Ҳоланд эса муросасиз жангда қоқилди

«Пайшанба куни кечқурун Рубен Диаш Португалия сафида 90 дақиқа тўлиқ ўйнаб, 7 марта тўпни хавфли ҳудуддан қайтариб чиқарди ва жамоасининг Дания устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабасига мустаҳкам пойдевор яратди. Аммо Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия 10 киши бўлиб қолиб, Уэльсга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди».

Ҳоланд ва Норвегия учун бу мағлубият оғир зарба бўлган бўлса, Диаш Португалияси 9 очко билан УЕФА Миллатлар лигаси 4-гуруҳида яккапешқадам бўлиб турибди.

«Манчестер Сити» юлдузларининг терма жамоалардаги кўрсаткичлари

Футболчи

Терма жамоаси

Учрашув ва натижа

Майдондаги асосий ҳаракати

Абдуқодир Ҳусанов

Ўзбекистон

Ўзбекистон 4:1 Сурия

85 дақиқа ҳаракат қилди; у майдондалигида дарвоза дахлсиз қолди

Рубен Диаш

Португалия

Дания 2:4 Португалия

90 дақиқа ўйнади; 7 марта тўпни хавфли зонадан қайтарди

Эрлинг Ҳоланд

Норвегия

Уэльс 2:1 Норвегия

90 дақиқа ҳаракат қилди, аммо жамоаси 10 киши бўлиб ютқазди

Энди якшанба куни кечқурун Порту шаҳрида «Манчестер Сити»нинг икки гиганти — Рубен Диаш ва Эрлинг Ҳоланд бир-бирига қарши юзлашади!

Сизнингча, «Манчестер Сити» сайти Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинини алоҳида эътироф этгани Пеп Гвардиоланинг кейинги АПЛ баҳсларида унга асосий таркибдан жой беришига таъсир қиладими? Якшанба кунги Диаш — Ҳоланд жангида қай бири устун келади?

Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг халқаро эътирофи ҳақидаги ушбу хабарни барча футбол мухлисларига Телеграм орқали юборинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиРубен ДиашЭрлинг Ҳоланд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди30 сентябр 20:27Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди26 сентябр 16:01„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди25 сентябр 21:43«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди22 сентябр 00:56Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиАбдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди19 сентябр 11:11Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!18 сентябр 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди