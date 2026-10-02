«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» клуби ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг Сурияга қарши ўйиндаги (4:1) ҳаракатларига юқори баҳо берди.
- Ҳусанов майдонда бўлган 85 дақиқа давомида рақиб дарвозасига яқинлаша олмади, у захирага олингачагина Сурия ҳисобни битта гол билан қисқартирди.
- Шу билан бирга, «Манчестер Сити»нинг бошқа юлдузлари Рубен Диаш Португалия билан ғалаба қозонган бўлса, Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия Уелсга мағлуб бўлди.
Европа гранди «Манчестер Сити» расмий сайти халқаро танаффус пайтида миллий терма жамоалар сафига йўл олган юлдузларининг ўйинларини синчковлик билан таҳлил қилди! Клуб эътибори марказига тушган асосий шахслардан бири — ўзбекистонлик иқтидорли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов бўлди. Тошкентда Сурияга қарши кечган баҳсда (4:1) легионеримиз майдонда ҳаракат қилган пайтда рақиб умуман дарвозага яқинлаша олмагани инглиз клуби мутахассисларини қойил қолдирди. Бу вақтда эса жамоанинг бош тўпурари Эрлинг Ҳоланд Норвегия сафида кутилмаган мағлубиятга учради. Хўш, «шаҳарликлар» ўз юлдузларининг термадаги ўйинига қандай баҳо берди?
Ҳусанов майдонда бўлганида — дарвоза қулф!
«Манчестер Сити» матбуот хизмати Абдуқодир Ҳусановнинг Ўзбекистон миллий жамоаси сафидаги бехато ўйинига алоҳида урғу берди:
85 дақиқалик мутлақ назорат: Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиб, 85 дақиқа давомида рақибнинг ҳар бир ҳужумини бўғиб ташлади;
Ўзбек ҳимоячиси чиқди — Сурия гол урди: Абдуқодир майдонда бўлган вақтда Сурия термаси ҳисобни оча олмади; меҳмонларнинг ягона тасалли голи эса айнан Ҳусанов захирага олинганидан кейингина киритилди;
Ишончли ғалаба: Миллий жамоамизнинг 4:1 ҳисобидаги ёрқин ғалабаси клуб сайтида юқори баҳоланди.
Диашдан мудофаа мастер-класси, Ҳоланд эса муросасиз жангда қоқилди
«Пайшанба куни кечқурун Рубен Диаш Португалия сафида 90 дақиқа тўлиқ ўйнаб, 7 марта тўпни хавфли ҳудуддан қайтариб чиқарди ва жамоасининг Дания устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабасига мустаҳкам пойдевор яратди. Аммо Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия 10 киши бўлиб қолиб, Уэльсга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди».
Ҳоланд ва Норвегия учун бу мағлубият оғир зарба бўлган бўлса, Диаш Португалияси 9 очко билан УЕФА Миллатлар лигаси 4-гуруҳида яккапешқадам бўлиб турибди.
«Манчестер Сити» юлдузларининг терма жамоалардаги кўрсаткичлари
Футболчи
Терма жамоаси
Учрашув ва натижа
Майдондаги асосий ҳаракати
Абдуқодир Ҳусанов
Ўзбекистон
Ўзбекистон 4:1 Сурия
85 дақиқа ҳаракат қилди; у майдондалигида дарвоза дахлсиз қолди
Португалия
Дания 2:4 Португалия
90 дақиқа ўйнади; 7 марта тўпни хавфли зонадан қайтарди
Эрлинг Ҳоланд
Норвегия
Уэльс 2:1 Норвегия
90 дақиқа ҳаракат қилди, аммо жамоаси 10 киши бўлиб ютқазди
Энди якшанба куни кечқурун Порту шаҳрида «Манчестер Сити»нинг икки гиганти — Рубен Диаш ва Эрлинг Ҳоланд бир-бирига қарши юзлашади!
Сизнингча, «Манчестер Сити» сайти Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинини алоҳида эътироф этгани Пеп Гвардиоланинг кейинги АПЛ баҳсларида унга асосий таркибдан жой беришига таъсир қиладими? Якшанба кунги Диаш — Ҳоланд жангида қай бири устун келади?
Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг халқаро эътирофи ҳақидаги ушбу хабарни барча футбол мухлисларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…