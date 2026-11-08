АПЛда шов-шувли қулаш: “Манчестер Сити” 1904 йилги қора анъанага қайтди
Англия Премьер-лигасида чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири бўлган «Манчестер Сити» чуқур инқирозга юз тутмоқда. Навбатдаги турда «Ноттингҳэм Форест» майдонига сафар қилган Энцо Мареска шогирдлари 1:3 ҳисобида мағлубиятга учради.
Бу мағлубият манчестерликлар учун мусобақадаги кетма-кет учинчи омадсизлик бўлди. Бунгача клуб сафарда «Астон Вилла»га (1:2), сўнгра «Брайтон»га (0:1) имкониятни бой берган эди. Кетма-кет йўқотилган 9 очко клуб тарихидаги энг кутилмаган статистик натижалардан бирини қайд этди.
Squawka ҳисоботи: 1904/1905 йилги қора анъана такрорланди
Нуфузли статистик портал Squawka хабарига кўра, «шаҳарликлар» Англия олий дивизиони тарихида мисли кўрилмаган антирекорд қайд этган иккинчи жамоага айланди:
Шиддатли старт ва кескин қулаш: Мавсумни қаторасига 7 та ғалаба билан бошлаб, кейинги кетма-кет 3 та турда мағлуб бўлиш Англия чемпионатида сўнгги бор 121 йил аввал кузатилган;
121 йиллик тарих: Бундай омадсиз старт ва қулаш илк марта 1904/1905 йилги мавсумда «Шеффилд Уэнсдей» клуби томонидан қайд этилган эди. Орадан бир асрдан ортиқ вақт ўтиб, «Сити» ушбу нохуш кўрсаткични такрорлади.
«Сити»нинг кетма-кет учта зарбаси:
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1 — чемпионлик йўлидаги дастлабки кутилмаган қоқилиш;
«Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1 — ҳужумдаги ожизлик ва марказдаги хатолар;
«Ноттингҳэм Форест» — «Манчестер Сити» 3:1 — мудофаа чизиғининг инқирози ва кетма-кет 3-мағлубият.
Турнир жадвалидаги хавотирли манзара
Қаторасига учта турда очко бой берган манчестерликлар чемпионлик пойгасида пешқадамни олдинга қўйиб юборди:
«Арсенал»дан 6 очколик фарқ: 10 та турдан сўнг «Манчестер Сити» ҳисобида 21 очко сақланиб турибди ва жамоа 2-поғонани банд этган;
Лондонликларнинг яққол устунлиги: Пешқадамликни мустаҳкамлаган Лондоннинг «Арсенал» клуби эса 27 очко билан пешқадамлик қилмоқда ва «шаҳарликлар» билан орадаги фарқни 6 очкога етказиб олган.
Изоҳлар 0
…