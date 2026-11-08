АПЛда шов-шувли қулаш: “Манчестер Сити” 1904 йилги қора анъанага қайтди

·5·Спорт
АПЛда шов-шувли қулаш: “Манчестер Сити” 1904 йилги қора анъанага қайтди

Англия Премьер-лигасида чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири бўлган «Манчестер Сити» чуқур инқирозга юз тутмоқда. Навбатдаги турда «Ноттингҳэм Форест» майдонига сафар қилган Энцо Мареска шогирдлари 1:3 ҳисобида мағлубиятга учради.

Бу мағлубият манчестерликлар учун мусобақадаги кетма-кет учинчи омадсизлик бўлди. Бунгача клуб сафарда «Астон Вилла»га (1:2), сўнгра «Брайтон»га (0:1) имкониятни бой берган эди. Кетма-кет йўқотилган 9 очко клуб тарихидаги энг кутилмаган статистик натижалардан бирини қайд этди.

Squawka ҳисоботи: 1904/1905 йилги қора анъана такрорланди

Нуфузли статистик портал Squawka хабарига кўра, «шаҳарликлар» Англия олий дивизиони тарихида мисли кўрилмаган антирекорд қайд этган иккинчи жамоага айланди:

  • Шиддатли старт ва кескин қулаш: Мавсумни қаторасига 7 та ғалаба билан бошлаб, кейинги кетма-кет 3 та турда мағлуб бўлиш Англия чемпионатида сўнгги бор 121 йил аввал кузатилган;

  • 121 йиллик тарих: Бундай омадсиз старт ва қулаш илк марта 1904/1905 йилги мавсумда «Шеффилд Уэнсдей» клуби томонидан қайд этилган эди. Орадан бир асрдан ортиқ вақт ўтиб, «Сити» ушбу нохуш кўрсаткични такрорлади.

«Сити»нинг кетма-кет учта зарбаси:

  1. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1 — чемпионлик йўлидаги дастлабки кутилмаган қоқилиш;

  2. «Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1 — ҳужумдаги ожизлик ва марказдаги хатолар;

  3. «Ноттингҳэм Форест» — «Манчестер Сити» 3:1 — мудофаа чизиғининг инқирози ва кетма-кет 3-мағлубият.

Турнир жадвалидаги хавотирли манзара

Қаторасига учта турда очко бой берган манчестерликлар чемпионлик пойгасида пешқадамни олдинга қўйиб юборди:

  • «Арсенал»дан 6 очколик фарқ: 10 та турдан сўнг «Манчестер Сити» ҳисобида 21 очко сақланиб турибди ва жамоа 2-поғонани банд этган;

  • Лондонликларнинг яққол устунлиги: Пешқадамликни мустаҳкамлаган Лондоннинг «Арсенал» клуби эса 27 очко билан пешқадамлик қилмоқда ва «шаҳарликлар» билан орадаги фарқни 6 очкога етказиб олган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!21 сентябр 07:12“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!12 сентябр 06:16Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиҲусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқазди1 август 19:52АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлари2 сентябр 18:33Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди