"Лацио" "Ювентус"ни мағлуб этиб Италия Суперкубогини қўлга киритди

  • 23 декабрь 2019, 00:10
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  • Спорт
    • "Лацио" "Ювентус"ни мағлуб этиб Италия Суперкубогини қўлга киритди
    Ҳозиргина "Ювентус" ва "Лацио" жамоалари ўртасида Италия Суперкубоги учун кечган ўйин ўз ниҳоясига етди.
    Саудия Арабистони пойтахти "Қирол Сауд" стадионида кечган учрашувда римликлар 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.

    Шу тариқа, "бургутлар" ўз тарихларида 5-марта Италия Суперкубогини қўлга киритишди.

    Ювентус – Лацио 1:3
    Голлар:     0:1 – 16 Луис Альберто, 1:1 – 45 Дибала, 1:2 – 73 Лулич, 1:3 – 90 Катальди.
    Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Демирал, Де Шильо (Куадрадо, 55), Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Игуаин (Рэмзи, 66), Роналду, Дибала.
    Лацио – Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 66), Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82).

    Огоҳлантиришлар: Матюиди (9), Лейва (34), Бентанкур (48), Луис Альберто (58), Катальди (90).
    Четлатиш: Бентанкур (90).

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