"Лацио" "Ювентус"ни мағлуб этиб Италия Суперкубогини қўлга киритди
Ҳозиргина "Ювентус" ва "Лацио" жамоалари ўртасида Италия Суперкубоги учун кечган ўйин ўз ниҳоясига етди.
Саудия Арабистони пойтахти "Қирол Сауд" стадионида кечган учрашувда римликлар 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.
Шу тариқа, "бургутлар" ўз тарихларида 5-марта Италия Суперкубогини қўлга киритишди.
Ювентус – Лацио 1:3
Голлар: 0:1 – 16 Луис Альберто, 1:1 – 45 Дибала, 1:2 – 73 Лулич, 1:3 – 90 Катальди.
Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Демирал, Де Шильо (Куадрадо, 55), Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Игуаин (Рэмзи, 66), Роналду, Дибала.
Лацио – Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 66), Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82).
Огоҳлантиришлар: Матюиди (9), Лейва (34), Бентанкур (48), Луис Альберто (58), Катальди (90).
Четлатиш: Бентанкур (90).
“Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Спорт » "Лацио" "Ювентус"ни мағлуб этиб Италия Суперкубогини қўлга киритди