Виталий Денисов «Рубин» клубини тарк этди

  • 11 январь 2020, 17:49
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  • Спорт
    • Виталий Денисов «Рубин» клубини тарк этди
    Қозоннинг «Рубин» клуби 32 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячиси Виталий Денисов билан икки томоннинг розилиги асосида шартномани бекор қилишди, деб маълум қилинди клуб расмий сайтида.

    «Рубин» клубига 2019 йилнинг июнь ойида ўтган Виталий Денисов жамоаси сафида Премьер-лига доирасида атиги 8 ўйинда, Россия кубоги доирасида эса битта баҳсда майдонга тушди холос. Виталий Денисов энди қишки трансфер ойнаси вақтида ўзига бошқа клуб топиши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, Россия Премьер-лигаси биринчи даврасидан кейин 13-ўринда бораётган Татаристон клуби декабрь ойида Роман Шароновни истеъфога чиқариб, Леонид Слуцкийни бош мураббий этиб тайинлаганди.

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