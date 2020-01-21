"Локомотив" ўз майдонида "Истиқлол"га ютқазиб, мусобақа билан хайрлашди
Бугун ОЧЛ иккинчи саралаш босқичи доирасида Тошкентнинг "Локомотив" клуби ўз майдонида Душанбенинг "Истиқлол" жамоасини қабул қилди. "Локомотив" стадионида кечган учрашувда меҳмонлар минимал ҳисобда зафар қучишди. Беллашувдаги ягона голга "Истиқлол" сардори Алишер Жалилов муаллифлик қилди.
Шу тариқа, "темирйўлчилар" мусобақа билан хайрлашишди.
ОЧЛ-2020
Иккинчи саралаш босқичи
«Локомотив» (Ўзбекистон) – «Истиқлол» (Тожикистон) 0:1
Гол: Алишер Жалилов (60)
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 5.Славко Дамянович, 6.Давронбек Умиров, 7.Кахи Махарадзе, 9.Кирилл Погребняк, 10.Марат Бикмаев, 17.Сардор Мирзаев, 24.Даврон Ҳошимов, 33.Олег Зотеев, 77.Диёр Турапов, 80.Фарруҳ Иброҳимов.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 11.Темурхўжа Абдуҳолиқов, 19.Авазбек Ўлмасалиев, 22.Комрон Сайдазимов, 23.Абдул Азиз Юсупов, 25.Жавоҳир Алижонов, 37.Шерзод Файзиев.
"Истиқлол": 1.Рустам Ятимов, 2.Марко Милич, 3.Давлатмир Табрези, 5.Искандар Жалилов, 6.Зоир Жўрабоев, 7.Виктор Свежов, 10.Алишер Жалилов, 14.Шериддин Бобоев, 17.Паншанбе Эҳсони, 21.Ларин Олексей, 63.Манучеҳр Жалилов.
Захира: 16.Дилшод Додобоев, 11.Муҳаммаджон Раҳимов, 12.Зийовудин Фузайлов, 13.Рустам Соиров, 19.Хуршед Жўраев, 25.Саидмуҳтор Азимов, 27.Жамшед Раҳмонов.
“Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Спорт » "Локомотив" ўз майдонида "Истиқлол"га ютқазиб, мусобақа билан хайрлашди