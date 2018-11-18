08:35 / 06.09.2020
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Спорт

Миллатлар Лигаси. Португалия Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди, Франция ва Бельгия сафарда ғалаба қозонди

Миллатлар Лигаси. Португалия Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди, Франция ва Бельгия сафарда ғалаба қозонди
Миллатлар Лигасида 1-тур ўйинлари якунига етди. Турнинг сўнгги ўйинлари А лигасида бўлиб ўтди.

2-гуруҳнинг 2-ўйинида Бельгия сафарда Дания устидан ғалаба қозонди. Эслатиб ўтамиз, гуруҳнинг илк ўйинида Англия сўнгги дақиқаларда урилган гол эвазига Исландиядан устун келганди.

3-гуруҳда эса амалдаги жаҳон ва Европа чемпионлари фаворит эканликларини исботлашди. Роналдусиз Португалия ўз майдонида Хорватияни осонлик билан енгди, Франция Мбаппенинг ягона голи эвазига Швецияни мағлуб этди.

Миллатлар Лигаси, 1-тур, 5 сентябрь

А лига, 2-гуруҳ
Дания – Бельгия 0:2
Голлар: Денайер (9), Мертенс (77).

Дания – Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 83), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Ҳёйбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Меҳле, 72).
Бельгия – Миньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 87), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
Огоҳлантиришлар: Хёйбьерг (3), Тилеманс (20), Сков (26).

А лига, 3-гуруҳ
Португалия – Хорватия 4:1
Голлар: Канселу (41), Жота (58), Фелиш (70), Андре Силва (90+4) – Петкович (90+1).

Португалия – Лопеш, Пепе, Диаш, Канселу, Бернарду Силва (Тринкан, 78), Фернандеш, Жота, Данилу, Фелиш (Андре Силва, 88), Моутинью (Оливейра, 82), Геррейру.
Хорватия – Ливакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.
Огоҳлантиришлар: Едвай (60), Баришич (71).

Швеция – Франция 0:1
Гол: Мбаппе (41).
Амалга оширилмаган пенальти: Гризманн (90+5).

Швеция – Ольсен, Линделёф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
Франция – Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Ферлан Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Н'Зонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
Огоҳлантириш: Упамекано (3).
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