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Миллатлар Лигаси. Португалия Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди, Франция ва Бельгия сафарда ғалаба қозонди
Миллатлар Лигасида 1-тур ўйинлари якунига етди. Турнинг сўнгги ўйинлари А лигасида бўлиб ўтди.
2-гуруҳнинг 2-ўйинида Бельгия сафарда Дания устидан ғалаба қозонди. Эслатиб ўтамиз, гуруҳнинг илк ўйинида Англия сўнгги дақиқаларда урилган гол эвазига Исландиядан устун келганди.
3-гуруҳда эса амалдаги жаҳон ва Европа чемпионлари фаворит эканликларини исботлашди. Роналдусиз Португалия ўз майдонида Хорватияни осонлик билан енгди, Франция Мбаппенинг ягона голи эвазига Швецияни мағлуб этди.
Миллатлар Лигаси, 1-тур, 5 сентябрь
А лига, 2-гуруҳ
Дания – Бельгия 0:2
Голлар: Денайер (9), Мертенс (77).
Дания – Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 83), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Ҳёйбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Меҳле, 72).
Бельгия – Миньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 87), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
Огоҳлантиришлар: Хёйбьерг (3), Тилеманс (20), Сков (26).
А лига, 3-гуруҳ
Португалия – Хорватия 4:1
Голлар: Канселу (41), Жота (58), Фелиш (70), Андре Силва (90+4) – Петкович (90+1).
Португалия – Лопеш, Пепе, Диаш, Канселу, Бернарду Силва (Тринкан, 78), Фернандеш, Жота, Данилу, Фелиш (Андре Силва, 88), Моутинью (Оливейра, 82), Геррейру.
Хорватия – Ливакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.
Огоҳлантиришлар: Едвай (60), Баришич (71).
Швеция – Франция 0:1
Гол: Мбаппе (41).
Амалга оширилмаган пенальти: Гризманн (90+5).
Швеция – Ольсен, Линделёф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
Франция – Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Ферлан Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Н'Зонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
Огоҳлантириш: Упамекано (3). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
2-гуруҳнинг 2-ўйинида Бельгия сафарда Дания устидан ғалаба қозонди. Эслатиб ўтамиз, гуруҳнинг илк ўйинида Англия сўнгги дақиқаларда урилган гол эвазига Исландиядан устун келганди.
3-гуруҳда эса амалдаги жаҳон ва Европа чемпионлари фаворит эканликларини исботлашди. Роналдусиз Португалия ўз майдонида Хорватияни осонлик билан енгди, Франция Мбаппенинг ягона голи эвазига Швецияни мағлуб этди.
Миллатлар Лигаси, 1-тур, 5 сентябрь
А лига, 2-гуруҳ
Дания – Бельгия 0:2
Голлар: Денайер (9), Мертенс (77).
Дания – Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 83), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Ҳёйбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Меҳле, 72).
Бельгия – Миньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 87), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
Огоҳлантиришлар: Хёйбьерг (3), Тилеманс (20), Сков (26).
А лига, 3-гуруҳ
Португалия – Хорватия 4:1
Голлар: Канселу (41), Жота (58), Фелиш (70), Андре Силва (90+4) – Петкович (90+1).
Португалия – Лопеш, Пепе, Диаш, Канселу, Бернарду Силва (Тринкан, 78), Фернандеш, Жота, Данилу, Фелиш (Андре Силва, 88), Моутинью (Оливейра, 82), Геррейру.
Хорватия – Ливакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.
Огоҳлантиришлар: Едвай (60), Баришич (71).
Швеция – Франция 0:1
Гол: Мбаппе (41).
Амалга оширилмаган пенальти: Гризманн (90+5).
Швеция – Ольсен, Линделёф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
Франция – Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Ферлан Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Н'Зонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
Огоҳлантириш: Упамекано (3). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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