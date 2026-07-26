Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилди

·51·Спорт
Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилди

Жаҳон чемпионатидаги ажойиб ўйинлари билан бутун дунё эътиборини тортган Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возинҳа ўзига янги жамоа топди. 40 ёшли тажрибали посбон Жанубий Американинг энг номдор клубларидан бири — Чилининг Коло-Коло жамоаси билан шартнома имзолади. Бу трансфер футбол олами учун кутилмаган янгилик бўлди, боиси фахрий дарвозабон эркин агент мақомида Чили чемпионатига йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жосимар Диас, футбол жамоатчилигига Возинҳа номи билан танилган ушбу посбон, Чили клуби билан 18 ойлик шартномага қўл қўйди. Коло-Коло ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида янги аъзони "Хуш келибсиз. Биз сизни кутмоқдамиз" деган қисқа ва самимий хабар билан қарши олди. Ҳозирда ушбу жамоа Чили чемпионатида яқин таъқибчисидан 13 очко олдинда бориб, турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда.

Ижтимоий тармоқлар юлдузи ва Лионель Месси билан тўқнашув

Возинҳанинг машҳурлиги Шимолий Америкада бўлиб ўтган сўнгги Жаҳон чемпионатидан сўнг мисли кўрилмаган даражада ўсди. Мусобақадан олдин унинг Instagram саҳифасида 50 мингга яқин обуначи бўлган бўлса, Испанияга қарши ўйиндан сўнг бу кўрсаткич 14 миллионга етди. Ҳозирги кунда унинг аудиторияси 29,5 миллиондан ошиб кетган. Бу футболчининг нафақат майдондаги, балки маданий майдондаги таъсирини ҳам кўрсатиб беради.

Турнирнинг нимчорак финалида Кабо-Верде терма жамоаси Аргентина билан тўқнаш келганида, Возинҳа ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. У ўйин давомида саккизта сейв амалга оширди, шундан тўрттаси бевосита Лионель Месси томонидан йўлланган зарбалар эди. Айниқса, Мессининг ўзига хос услубдаги жарима зарбасини қайтариб қолгани узоқ вақт ёдда қоладиган бўлди. Гарчи унинг жамоаси 2:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, Возинҳа учрашувнинг энг яхши ўйинчиларидан бири сифатида эътироф этилди.

Ўйиндан сўнг Лионель Месси ва Возинҳа ўртасида самимий мулоқот бўлиб ўтган. Goal.com нашри хабарига кўра, Месси африкалик дарвозабонни қучоқлаб, унинг ўйинига юқори баҳо берган. "Месси менга: 'Сен ажойибсан. Халқинг сен билан фахрланиши керак', деди. Бу мен учун унутилмас лаҳза бўлди", — дея эслайди Возинҳа. Шунингдек, у афсонавий аргентиналик билан футболка алмашишга ҳам муваффақ бўлган.

Возинҳанинг келажаги борасида турли тахминлар мавжуд эди. Хусусан, у АҚШнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, 34 карра Чили чемпиони ва бир бор Копа Либертадорес ғолиби ҳисобланган Коло-Коло варианти дарвозабон учун устувор бўлиб чиқди. Бу трансфер орқали Чили клуби ўз таркибини халқаро даражадаги тажрибали ижрочи билан кучайтириб олди.

ВозинҳаКоло-КолоЛионель МессиТрансферЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди