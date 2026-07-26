Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилди
Жаҳон чемпионатидаги ажойиб ўйинлари билан бутун дунё эътиборини тортган Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возинҳа ўзига янги жамоа топди. 40 ёшли тажрибали посбон Жанубий Американинг энг номдор клубларидан бири — Чилининг Коло-Коло жамоаси билан шартнома имзолади. Бу трансфер футбол олами учун кутилмаган янгилик бўлди, боиси фахрий дарвозабон эркин агент мақомида Чили чемпионатига йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жосимар Диас, футбол жамоатчилигига Возинҳа номи билан танилган ушбу посбон, Чили клуби билан 18 ойлик шартномага қўл қўйди. Коло-Коло ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида янги аъзони "Хуш келибсиз. Биз сизни кутмоқдамиз" деган қисқа ва самимий хабар билан қарши олди. Ҳозирда ушбу жамоа Чили чемпионатида яқин таъқибчисидан 13 очко олдинда бориб, турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда.
Ижтимоий тармоқлар юлдузи ва Лионель Месси билан тўқнашувВозинҳанинг машҳурлиги Шимолий Америкада бўлиб ўтган сўнгги Жаҳон чемпионатидан сўнг мисли кўрилмаган даражада ўсди. Мусобақадан олдин унинг Instagram саҳифасида 50 мингга яқин обуначи бўлган бўлса, Испанияга қарши ўйиндан сўнг бу кўрсаткич 14 миллионга етди. Ҳозирги кунда унинг аудиторияси 29,5 миллиондан ошиб кетган. Бу футболчининг нафақат майдондаги, балки маданий майдондаги таъсирини ҳам кўрсатиб беради.
Турнирнинг нимчорак финалида Кабо-Верде терма жамоаси Аргентина билан тўқнаш келганида, Возинҳа ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. У ўйин давомида саккизта сейв амалга оширди, шундан тўрттаси бевосита Лионель Месси томонидан йўлланган зарбалар эди. Айниқса, Мессининг ўзига хос услубдаги жарима зарбасини қайтариб қолгани узоқ вақт ёдда қоладиган бўлди. Гарчи унинг жамоаси 2:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, Возинҳа учрашувнинг энг яхши ўйинчиларидан бири сифатида эътироф этилди.
Ўйиндан сўнг Лионель Месси ва Возинҳа ўртасида самимий мулоқот бўлиб ўтган. Goal.com нашри хабарига кўра, Месси африкалик дарвозабонни қучоқлаб, унинг ўйинига юқори баҳо берган. "Месси менга: 'Сен ажойибсан. Халқинг сен билан фахрланиши керак', деди. Бу мен учун унутилмас лаҳза бўлди", — дея эслайди Возинҳа. Шунингдек, у афсонавий аргентиналик билан футболка алмашишга ҳам муваффақ бўлган.
Возинҳанинг келажаги борасида турли тахминлар мавжуд эди. Хусусан, у АҚШнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, 34 карра Чили чемпиони ва бир бор Копа Либертадорес ғолиби ҳисобланган Коло-Коло варианти дарвозабон учун устувор бўлиб чиқди. Бу трансфер орқали Чили клуби ўз таркибини халқаро даражадаги тажрибали ижрочи билан кучайтириб олди.
…