Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилди

·42·Техно
Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилди

Инсоният ўн йилликлар давомида ўзга сайёралик цивилизацияларни нотўғри усуллар билан қидирган бўлиши мумкин. Янги илмий тадқиқот муаллифлари коинотда ақлли ҳаёт белгиларини излашга бўлган ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқишни таклиф қилмоқдалар. Уларнинг фикрича, биз кутаётган мураккаб ва ўта қисқа лазер импульслари ўрнига, анча содда ва арзонроқ технологияларга эътибор қаратиш лозим. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар иқтисодий омилни асосий далил сифатида келтиришмоқда. Агар технологик жиҳатдан ривожланган цивилизация ресурсларни тежашни истаса, у қимматбаҳо фемтосекундли узатгичлар ўрнига асрлар давомида хизмат қиладиган микросекундли ёки миллисекундли лазер маёқларини қуриши эҳтимоли юқори. Бундай автоном қурилмалар анча чидамли ва узоқ масофаларга сигнал юбориш учун қулайроқ ҳисобланади.

Олимларнинг тахминича, бу каби лазер маёқлари юлдузларнинг яқинида эмас, балки юлдузлараро орбиталарда, масалан, инсониятнинг Voyager аппаратлари ҳаракатланаётган траекторияларга ўхшаш ҳудудларда жойлаштирилган бўлиши мумкин. Бу усул сигнални юлдузнинг кучли ёруғлигидан ажратиб олишни осонлаштиради ва мураккаб фильтрлаш тизимларига бўлган эҳтиёжни камайтиради.

Нега биз уларни ҳали топа олмадик?

Муаммо сигналларнинг йўқлигида эмас, балки бизнинг қидирув усулларимиздаги камчиликларда бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда осмонни кузатишда қўлланиладиган экспозиция вақти бир неча сониядан соатларгача давом этади. Бундай узоқ вақт оралиғида микросекундлик чақнашлар шунчаки "ювилиб" кетади ва фон шовқинидан фарқ қилмай қолади. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, мавжуд СEТИ дастурлари коинотнинг микросекундлик диапазонига нисбатан деярли "кўр" ҳолатидадир.

Ушбу бўшлиқни тўлдириш учун Космик Lightоусес ("Коинот маёқлари") лойиҳаси таклиф этилмоқда. Лойиҳа доирасида учта замонавий технологиядан фойдаланиш кўзда тутилган:

  • Ўта қисқа чақнашларни қайд эта оладиган CMOС-матрицалар;
  • Кенг кўламли кузатув имконини берувчи дифракцион-рефракцион МОДE-линзалар;
  • Катта ҳажмдаги маълумотларни реал вақт режимида қайта ишловчи замонавий NVIDIA ва бошқа турдаги график процессорлар (GPU).

Ҳисоб-китобларга кўра, ҳатто диаметри 1 метр бўлган оддий ерусти телескопи ҳам 100 МВ қувватга эга лазер маёқни 72 ёруғлик йили масофасидан аниқлай олади. Бу масофа ичида тахминан 3000 та яқин юлдуз тизимлари мавжуд. Бир ҳафталик кузатувлар давомида такрорланувчи импульслар тўпланса, сигналнинг ҳақиқийлигини илмий жиҳатдан исботлаш имконияти туғилади.

Ушбу лойиҳа нафақат ўзга сайёраликларни топиш, балки умумий астрономия учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Микросекундлик диапазонни ўрганиш орқали олимлар коинотдаги ҳозирча номаълум бўлган тезкор астрофизик жараёнларни кашф этишлари мумкин. Ҳатто сунъий маёқлар топилмаган тақдирда ҳам, бу тадқиқот коинот ҳақидаги билимларимизни сезиларли даражада бойитади.

КоинотАстрономияСEТИЛазерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаElon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб