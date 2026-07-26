Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилди
Инсоният ўн йилликлар давомида ўзга сайёралик цивилизацияларни нотўғри усуллар билан қидирган бўлиши мумкин. Янги илмий тадқиқот муаллифлари коинотда ақлли ҳаёт белгиларини излашга бўлган ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқишни таклиф қилмоқдалар. Уларнинг фикрича, биз кутаётган мураккаб ва ўта қисқа лазер импульслари ўрнига, анча содда ва арзонроқ технологияларга эътибор қаратиш лозим. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар иқтисодий омилни асосий далил сифатида келтиришмоқда. Агар технологик жиҳатдан ривожланган цивилизация ресурсларни тежашни истаса, у қимматбаҳо фемтосекундли узатгичлар ўрнига асрлар давомида хизмат қиладиган микросекундли ёки миллисекундли лазер маёқларини қуриши эҳтимоли юқори. Бундай автоном қурилмалар анча чидамли ва узоқ масофаларга сигнал юбориш учун қулайроқ ҳисобланади.
Олимларнинг тахминича, бу каби лазер маёқлари юлдузларнинг яқинида эмас, балки юлдузлараро орбиталарда, масалан, инсониятнинг Voyager аппаратлари ҳаракатланаётган траекторияларга ўхшаш ҳудудларда жойлаштирилган бўлиши мумкин. Бу усул сигнални юлдузнинг кучли ёруғлигидан ажратиб олишни осонлаштиради ва мураккаб фильтрлаш тизимларига бўлган эҳтиёжни камайтиради.
Нега биз уларни ҳали топа олмадик?Муаммо сигналларнинг йўқлигида эмас, балки бизнинг қидирув усулларимиздаги камчиликларда бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда осмонни кузатишда қўлланиладиган экспозиция вақти бир неча сониядан соатларгача давом этади. Бундай узоқ вақт оралиғида микросекундлик чақнашлар шунчаки "ювилиб" кетади ва фон шовқинидан фарқ қилмай қолади. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, мавжуд СEТИ дастурлари коинотнинг микросекундлик диапазонига нисбатан деярли "кўр" ҳолатидадир.
Ушбу бўшлиқни тўлдириш учун Космик Lightоусес ("Коинот маёқлари") лойиҳаси таклиф этилмоқда. Лойиҳа доирасида учта замонавий технологиядан фойдаланиш кўзда тутилган:
- Ўта қисқа чақнашларни қайд эта оладиган CMOС-матрицалар;
- Кенг кўламли кузатув имконини берувчи дифракцион-рефракцион МОДE-линзалар;
- Катта ҳажмдаги маълумотларни реал вақт режимида қайта ишловчи замонавий NVIDIA ва бошқа турдаги график процессорлар (GPU).
Ҳисоб-китобларга кўра, ҳатто диаметри 1 метр бўлган оддий ерусти телескопи ҳам 100 МВ қувватга эга лазер маёқни 72 ёруғлик йили масофасидан аниқлай олади. Бу масофа ичида тахминан 3000 та яқин юлдуз тизимлари мавжуд. Бир ҳафталик кузатувлар давомида такрорланувчи импульслар тўпланса, сигналнинг ҳақиқийлигини илмий жиҳатдан исботлаш имконияти туғилади.
Ушбу лойиҳа нафақат ўзга сайёраликларни топиш, балки умумий астрономия учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Микросекундлик диапазонни ўрганиш орқали олимлар коинотдаги ҳозирча номаълум бўлган тезкор астрофизик жараёнларни кашф этишлари мумкин. Ҳатто сунъий маёқлар топилмаган тақдирда ҳам, бу тадқиқот коинот ҳақидаги билимларимизни сезиларли даражада бойитади.
…