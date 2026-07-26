Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Германия терма жамоаси ва Боруссия Дортмунд клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Жулиан Брандт фаолиятини Англия ёки Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда. Ҳозирда эркин агент мақомида бўлган 30 ёшли футболчи учун Лидс Юнайтед ва Аякс клублари ўртасида жиддий рақобат бошланган. Sky Sports нашрининг хабар беришича, инглиз клуби тажрибали плеймейкерни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларини жадаллаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жулиан Брандт Бундеслига гиганти билан шартномаси якунига етганидан сўнг, трансфер бозоридаги энг жозибадор бепул вариантлардан бирига айланди. Унинг Дортмунддаги фаолияти муваффақиятли кечган бўлса-да, томонлар ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилишди. Эндиликда футболчи ўзининг кейинги манзили борасида якуний қарорни қабул қилиши лозим. Гарчи Аякс каби Еврокубоклар тажрибасига эга клуб қизиқиш билдираётган бўлса-да, футболчининг ўзи Англия футболига кўпроқ мойиллик билдирмоқда.
Лидс Юнайтеддан жиддий таклифЛидс Юнайтед раҳбарияти Жулиан Брандт учун уч йиллик шартнома таклифини стол устига қўйган. Журналист Лука Бендони маълумотларига кўра, футболчининг отаси ва агенти Юрген Брандт шу ой бошида клубнинг Торп Арч машғулот базасига ташриф буюрган. Улар клуб инфратузилмаси ва келажакдаги лойиҳалари билан шахсан танишиб чиқишган. Бу эса инглизларнинг ушбу трансферга қанчалик жиддий ёндашаётганидан далолат беради.
Маълумки, Жулиан Брандт 2019-йилда Баер Леверкузендан Боруссия Дортмундга 25 миллион евро эвазига ўтган эди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 41 та ўйинда майдонга тушиб, 11 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунингдек, у 2024-йилги Чемпионлар лигаси финалида Реал Мадридга қарши баҳсда ҳам иштирок этган. Унинг юқори савиядаги тажрибаси Лидс учун таркибни кучайтиришда жуда муҳим ҳисобланади.
Аякс варианти ва футболчининг рекордиАmsтердамнинг Аякс клуби ҳам Брандтни ўз сафига чорлашдан тўхтагани йўқ. Нидерландия клуби футболчига Европа майдонларидаги нуфузи ва унинг техник қобилиятларига мос келадиган ўйин услубини таклиф қилмоқда. Бироқ, Брандт фаолиятининг ушбу босқичида ўзини Англия чемпионатида синаб кўришни афзал кўраётгани айтилмоқда.
Жулиан Брандт Бундеслига тарихидаги энг иқтидорли ўйинчилардан бири сифатида танилган. У 21 ёшида Германия юқори дивизионида 100 та ўйин ўтказган энг ёш футболчига айланган эди. Шунингдек, у Бундеслигада 300 та ўйин маррасини забт этган тарихдаги учинчи энг ёш ўйинчидир. Бундай барқарорлик ва маҳорат ҳар қандай жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини ошириши шубҳасиз.
Goal.com нашри хабарига кўра, Лидс Юнайтед ушбу трансфер пойгасида ғолиб чиқиш учун бор имкониятини ишга солмоқда. Эркин агент сифатида бундай даражадаги футболчини қўлга киритиш клуб учун ҳам молиявий, ҳам спорт нуқтаи назаридан улкан муваффақият бўлади. Брандтнинг қарори яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…