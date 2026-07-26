Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·43·Спорт
Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчи

Германия терма жамоаси ва Боруссия Дортмунд клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Жулиан Брандт фаолиятини Англия ёки Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда. Ҳозирда эркин агент мақомида бўлган 30 ёшли футболчи учун Лидс Юнайтед ва Аякс клублари ўртасида жиддий рақобат бошланган. Sky Sports нашрининг хабар беришича, инглиз клуби тажрибали плеймейкерни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларини жадаллаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жулиан Брандт Бундеслига гиганти билан шартномаси якунига етганидан сўнг, трансфер бозоридаги энг жозибадор бепул вариантлардан бирига айланди. Унинг Дортмунддаги фаолияти муваффақиятли кечган бўлса-да, томонлар ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилишди. Эндиликда футболчи ўзининг кейинги манзили борасида якуний қарорни қабул қилиши лозим. Гарчи Аякс каби Еврокубоклар тажрибасига эга клуб қизиқиш билдираётган бўлса-да, футболчининг ўзи Англия футболига кўпроқ мойиллик билдирмоқда.

Лидс Юнайтеддан жиддий таклиф

Лидс Юнайтед раҳбарияти Жулиан Брандт учун уч йиллик шартнома таклифини стол устига қўйган. Журналист Лука Бендони маълумотларига кўра, футболчининг отаси ва агенти Юрген Брандт шу ой бошида клубнинг Торп Арч машғулот базасига ташриф буюрган. Улар клуб инфратузилмаси ва келажакдаги лойиҳалари билан шахсан танишиб чиқишган. Бу эса инглизларнинг ушбу трансферга қанчалик жиддий ёндашаётганидан далолат беради.

Маълумки, Жулиан Брандт 2019-йилда Баер Леверкузендан Боруссия Дортмундга 25 миллион евро эвазига ўтган эди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 41 та ўйинда майдонга тушиб, 11 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунингдек, у 2024-йилги Чемпионлар лигаси финалида Реал Мадридга қарши баҳсда ҳам иштирок этган. Унинг юқори савиядаги тажрибаси Лидс учун таркибни кучайтиришда жуда муҳим ҳисобланади.

Аякс варианти ва футболчининг рекорди

Аmsтердамнинг Аякс клуби ҳам Брандтни ўз сафига чорлашдан тўхтагани йўқ. Нидерландия клуби футболчига Европа майдонларидаги нуфузи ва унинг техник қобилиятларига мос келадиган ўйин услубини таклиф қилмоқда. Бироқ, Брандт фаолиятининг ушбу босқичида ўзини Англия чемпионатида синаб кўришни афзал кўраётгани айтилмоқда.

Жулиан Брандт Бундеслига тарихидаги энг иқтидорли ўйинчилардан бири сифатида танилган. У 21 ёшида Германия юқори дивизионида 100 та ўйин ўтказган энг ёш футболчига айланган эди. Шунингдек, у Бундеслигада 300 та ўйин маррасини забт этган тарихдаги учинчи энг ёш ўйинчидир. Бундай барқарорлик ва маҳорат ҳар қандай жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини ошириши шубҳасиз.

Goal.com нашри хабарига кўра, Лидс Юнайтед ушбу трансфер пойгасида ғолиб чиқиш учун бор имкониятини ишга солмоқда. Эркин агент сифатида бундай даражадаги футболчини қўлга киритиш клуб учун ҳам молиявий, ҳам спорт нуқтаи назаридан улкан муваффақият бўлади. Брандтнинг қарори яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Жулиан БрандтЛидс ЮнайтедАяксБоруссиа ДортмундТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди