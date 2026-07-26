Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибди
Италиянинг Ювентус клуби дарвозабон позициясини кучайтириш мақсадида ўз сафига янги номларни қўшиб олишни режалаштирмоқда. Туринликлар эътибори айни дамда Пари Сен-Жермен аъзоси Лукас Чевалиерга қаратилган бўлиб, у жамоанинг узоқ муддатли биринчи рақамли посбонига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фоот Меркато нашри хабар беришича, Ювентус спорт директори Фредерик Массара айни дамда бир нечта вариантларни кўриб чиқмоқда. Мичеле Ди Грегорио кутилган ишончни оқлай олмагач, клуб раҳбарияти бозорга қайтишга қарор қилди. Лукас Чевалиер рўйхатдаги энг юқори поғоналардан бирини эгаллаб турибди, бироқ бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди.
24 ёшли Чевалиер ўтган ёзда Лилл сафидан 40 миллион евро эвазига PSJга кўчиб ўтган эди. Унинг парижликлар билан шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. Бу эса Ювентус трансфер учун катта маблағ сарфлашига тўғри келишини англатади. Шунингдек, туринликлар Эмилиано Мартинез ва Гуглиелмо Викарио каби тажрибали посбонларни ҳам кузатиб бормоқда.
Трансфер бозоридаги занжир реакциясиҚизиқарли жиҳати шундаки, Ювентус ва PSJ айни дамда Парма дарвозабони Зион Suzuki учун ҳам кураш олиб бормоқда. Япония терма жамоаси аъзоси А Сериядаги ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган. Агар PSJ Suzukiни сотиб олишга муваффақ бўлса, бу Лукас Чевалиернинг Туринга йўл олишига замин яратиши мумкин.
Чевалиер учун Париждаги дастлабки мавсум бироз мураккаб кечди. У жамоага келганида асосий дарвозабон бўлиши кутилган эди, бироқ Россия терма жамоаси аъзоси Матвей Сафонов билан рақобатда ўз ўрнини йўқотиб қўйди. Бундан ташқари, Жаҳон чемпионати арафасида олинган жароҳат унинг спорт формасига салбий таъсир кўрсатди.
Ювентус фақат дарвозабон позицияси билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб ҳужум чизиғини ҳам кучайтириш устида ишламоқда. Ла Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзее яна Италияга қайтишга рози бўлган. Нидерландиялик футболчи Англия Премер-лигасида ўз ўрнини топа олмагани сабабли, ижара асосида Ювентусга ўтиши кутилмоқда.
Мавсумнинг ҳал қилувчи палласи яқинлашар экан, Ювентус раҳбарияти таркибни сифатли ўйинчилар билан тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Лукас Чевалиер трансфери амалга ошса, бу жамоанинг келгуси йиллардаги мудофаа барқарорлигини таъминлаши мумкин. Ҳозирча музокаралар давом этмоқда ва якуний қарор яқин ҳафталарда қабул қилинади.
…