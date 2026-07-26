Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибди

·37·Спорт
Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибди

Италиянинг Ювентус клуби дарвозабон позициясини кучайтириш мақсадида ўз сафига янги номларни қўшиб олишни режалаштирмоқда. Туринликлар эътибори айни дамда Пари Сен-Жермен аъзоси Лукас Чевалиерга қаратилган бўлиб, у жамоанинг узоқ муддатли биринчи рақамли посбонига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фоот Меркато нашри хабар беришича, Ювентус спорт директори Фредерик Массара айни дамда бир нечта вариантларни кўриб чиқмоқда. Мичеле Ди Грегорио кутилган ишончни оқлай олмагач, клуб раҳбарияти бозорга қайтишга қарор қилди. Лукас Чевалиер рўйхатдаги энг юқори поғоналардан бирини эгаллаб турибди, бироқ бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди.

24 ёшли Чевалиер ўтган ёзда Лилл сафидан 40 миллион евро эвазига PSJга кўчиб ўтган эди. Унинг парижликлар билан шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. Бу эса Ювентус трансфер учун катта маблағ сарфлашига тўғри келишини англатади. Шунингдек, туринликлар Эмилиано Мартинез ва Гуглиелмо Викарио каби тажрибали посбонларни ҳам кузатиб бормоқда.

Трансфер бозоридаги занжир реакцияси

Қизиқарли жиҳати шундаки, Ювентус ва PSJ айни дамда Парма дарвозабони Зион Suzuki учун ҳам кураш олиб бормоқда. Япония терма жамоаси аъзоси А Сериядаги ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган. Агар PSJ Suzukiни сотиб олишга муваффақ бўлса, бу Лукас Чевалиернинг Туринга йўл олишига замин яратиши мумкин.

Чевалиер учун Париждаги дастлабки мавсум бироз мураккаб кечди. У жамоага келганида асосий дарвозабон бўлиши кутилган эди, бироқ Россия терма жамоаси аъзоси Матвей Сафонов билан рақобатда ўз ўрнини йўқотиб қўйди. Бундан ташқари, Жаҳон чемпионати арафасида олинган жароҳат унинг спорт формасига салбий таъсир кўрсатди.

Ювентус фақат дарвозабон позицияси билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб ҳужум чизиғини ҳам кучайтириш устида ишламоқда. Ла Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзее яна Италияга қайтишга рози бўлган. Нидерландиялик футболчи Англия Премер-лигасида ўз ўрнини топа олмагани сабабли, ижара асосида Ювентусга ўтиши кутилмоқда.

Мавсумнинг ҳал қилувчи палласи яқинлашар экан, Ювентус раҳбарияти таркибни сифатли ўйинчилар билан тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Лукас Чевалиер трансфери амалга ошса, бу жамоанинг келгуси йиллардаги мудофаа барқарорлигини таъминлаши мумкин. Ҳозирча музокаралар давом этмоқда ва якуний қарор яқин ҳафталарда қабул қилинади.

ЮвентусPSJТрансферЛукас ЧевалиерФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди