Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?
Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги янги даврни оддий ваъдалар билан эмас, кескин шартлар билан бошлади. У Франциядан ҳозирча кучсизроқ эканини тан олди, таркибда ҳеч кимга кафолат бермаслигини айтди ва оммавий босим оиласигача етиб борса, лавозимни компенсация талаб қилмасдан тарк этишини очиқ билдирди.
59 ёшли мутахассис учун бу навбатдаги иш эмас. Клопп Германия терма жамоасини мураббийлик фаолиятининг энг юқори нуқтаси ва эҳтимол, сўнгги манзили сифатида кўрмоқда.
Германияда янги босқич расман бошланди
Германия футбол иттифоқи Юрген Клопп билан тўрт йиллик шартнома имзолади. У 2026 йил 15 августдан Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаб, жамоани Евро-2028 ҳамда 2030 йилги жаҳон чемпионатига тайёрлайди. Клоппнинг штабига Пеп Лейндерс, Петер Кравиц ва Свен Бендер киритилди.
Янги бош мураббий ўзининг биринчи вазифасини жуда аниқ белгилади:
«Биринчи мақсадим — Германияни яхшироқ футбол ўйнайдиган жамоага айлантириш».
Клопп ҳозироқ 57 нафар майдон футболчисидан иборат кенгайтирилган рўйхат тузган. Унинг таъкидлашича, Германия шарафини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга ҳар бир ўйинчи диққат билан кузатилади ва терма жамоа эшиги барча учун очиқ бўлади.
«Биз Франция эмасмиз, лекин уларни енга оламиз»
Клопп Германиянинг ҳозирги имкониятларини ортиқча мақтамади. У жамоа Франция билан индивидуал маҳорат борасида тенг эмаслигини тан олди, аммо бу рақибни мағлуб этиб бўлмайди, дегани эмаслигини урғулади.
«Ҳозир биз Франция каби кучли эмасмиз. Лекин уларни мағлуб эта оламиз».
Мураббийнинг фикрича, Германия бошқа термалардаги юлдузларга қараб қолмаслиги керак. Асосий вазифа — мавжуд футболчиларга мос, рақиб учун ноқулай ва аниқ таниладиган ўйин услубини яратиш.
Клопп режасининг асосий элементлари:
майдонда юқори интенсивлик;
рақибдан кўпроқ ҳаракат қилиш;
тўп йўқотилгандан кейинги фаол прессинг;
ҳимояда барқарор тартиб;
ўйинни ўзи бошқаришга интилиш;
номига эмас, тайёрлигига қараб футболчи танлаш.
Германия 2026 йил 20 июлда янгиланган FIFA рейтингида 12-ўринга тушган. Демак, Клопп айтганидек, айни пайтда 11 та терма жамоа немислардан юқорида турибди.
Терма жамоада «дахлсизлар» бўлмайди
Клопп аввалги хизматлар ёки клубдаги мақом терма жамоага автоматик йўлланма бермаслигини билдирди. Майдонга фақат ғалабага чанқоқ, юқори суръатда ишлайдиган ва миллий либосни кийганда янада кучаядиган футболчилар чиқади.
«Германия учун ўйнашдан фахрланишингни айтиш етарли эмас. Буни майдонда кўрсатиш керак».
Клоппнинг талаби
Футболчидан кутиладиган натижа
Юқори интенсивлик
Тўлиқ куч билан ҳаракатланиш
Ғалабага чанқоқлик
Ҳар бир тўп учун курашиш
Тактик интизом
Жамоавий режага амал қилиш
Миллий либосга муносабат
Сўз билан эмас, ўйин билан исботлаш
Барқарор форма
Клубда мунтазам юқори савия кўрсатиш
Клопп Германияда ва хорижда ҳаракат қилаётган номзодларнинг учрашувларига шахсан боришини ҳам айтди. Унинг сўзларига кўра, бугундан барча учун янги старт берилди.
ОАВга қўйилган кескин шарт
Тақдимотнинг энг кўп муҳокама қилинган қисми Клоппнинг журналистларга мурожаати бўлди. У Нагельсманн ва Томас Тухел атрофидаги босимни кўрганини айтиб, профессионал танқидни қабул қилишини, аммо шахсий ҳаёти ва оиласига аралашишга тоқат қилмаслигини таъкидлади.
«Агар оиламни тинч қўймасангиз, мен кетаман».
Клопп ўз ишига ёпишиб олмаслигини ҳам яширмади. Агар Германия футбол иттифоқи ва кенг жамоатчилик уни вазифага муносиб эмас деб ҳисобласа, компенсация талаб қилмасдан лавозимни бўшатишга тайёрлигини билдирди.
Бу баёнот оддий эмоция эмас. Клопп терма жамоадаги ишонч икки томонлама бўлиши кераклигини кўрсатмоқда: мураббий натижа учун жавоб беради, футбол муҳити эса профессионал чегарани бузмаслиги лозим.
Клоппнинг Германиядан кейинги режаси йўқ
Юрген Клопп терма жамоадаги фаолиятидан кейин бошқа клуб ёки миллий жамоани бошқаришни режалаштирмаётганини айтди.
«Германия терма жамоасидан кейин Юрген Клоппнинг мураббийлик фаолияти бўлмайди».
У бу вазифани ўз карьерасининг мутлақ чўққиси деб атади. Идеал сценарийда Клопп Германияни яна дунё футболи етакчилари қаторига олиб чиқиб, мураббийлик фаолиятини шу ерда якунламоқчи.
Германияга юлдузлар эмас, янги шахсият керак
Клопп Германияни бир кунда Франция, Испания ёки Аргентина даражасига олиб чиқишни ваъда қилмади. Аксинча, у мавжуд муаммоларни яширмасдан, жамоа ҳозир дунёнинг биринчи рақамли термаси эмаслигини тан олди.
Бироқ унинг асосий ғояси оддий: Германия бошқаларнинг футболчиларини ҳавас қилишни тўхтатиб, рақибларни енгишга қодир ўз услубини яратиши керак. Интенсивлик, жасорат, очиқ рақобат ва миллий либосга ҳақиқий муносабат — Клопп даврининг биринчи тўрт устуни бўлади.
Энди сўзлар айтилди. Ҳақиқий баҳони эса терма жамоанинг майдондаги қиёфаси беради.
Сизнингча, Юрген Клопп Германияни яна жаҳон чемпионига айлантира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram орқали футбол мухлисларига улашинг.
…