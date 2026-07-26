Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?

·64·Спорт
Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?

Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги янги даврни оддий ваъдалар билан эмас, кескин шартлар билан бошлади. У Франциядан ҳозирча кучсизроқ эканини тан олди, таркибда ҳеч кимга кафолат бермаслигини айтди ва оммавий босим оиласигача етиб борса, лавозимни компенсация талаб қилмасдан тарк этишини очиқ билдирди.

59 ёшли мутахассис учун бу навбатдаги иш эмас. Клопп Германия терма жамоасини мураббийлик фаолиятининг энг юқори нуқтаси ва эҳтимол, сўнгги манзили сифатида кўрмоқда.

Германияда янги босқич расман бошланди

Германия футбол иттифоқи Юрген Клопп билан тўрт йиллик шартнома имзолади. У 2026 йил 15 августдан Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаб, жамоани Евро-2028 ҳамда 2030 йилги жаҳон чемпионатига тайёрлайди. Клоппнинг штабига Пеп Лейндерс, Петер Кравиц ва Свен Бендер киритилди.

Янги бош мураббий ўзининг биринчи вазифасини жуда аниқ белгилади:

«Биринчи мақсадим — Германияни яхшироқ футбол ўйнайдиган жамоага айлантириш».

Клопп ҳозироқ 57 нафар майдон футболчисидан иборат кенгайтирилган рўйхат тузган. Унинг таъкидлашича, Германия шарафини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга ҳар бир ўйинчи диққат билан кузатилади ва терма жамоа эшиги барча учун очиқ бўлади.

«Биз Франция эмасмиз, лекин уларни енга оламиз»

Клопп Германиянинг ҳозирги имкониятларини ортиқча мақтамади. У жамоа Франция билан индивидуал маҳорат борасида тенг эмаслигини тан олди, аммо бу рақибни мағлуб этиб бўлмайди, дегани эмаслигини урғулади.

«Ҳозир биз Франция каби кучли эмасмиз. Лекин уларни мағлуб эта оламиз».

Мураббийнинг фикрича, Германия бошқа термалардаги юлдузларга қараб қолмаслиги керак. Асосий вазифа — мавжуд футболчиларга мос, рақиб учун ноқулай ва аниқ таниладиган ўйин услубини яратиш.

Клопп режасининг асосий элементлари:

  • майдонда юқори интенсивлик;

  • рақибдан кўпроқ ҳаракат қилиш;

  • тўп йўқотилгандан кейинги фаол прессинг;

  • ҳимояда барқарор тартиб;

  • ўйинни ўзи бошқаришга интилиш;

  • номига эмас, тайёрлигига қараб футболчи танлаш.

Германия 2026 йил 20 июлда янгиланган FIFA рейтингида 12-ўринга тушган. Демак, Клопп айтганидек, айни пайтда 11 та терма жамоа немислардан юқорида турибди.

Терма жамоада «дахлсизлар» бўлмайди

Клопп аввалги хизматлар ёки клубдаги мақом терма жамоага автоматик йўлланма бермаслигини билдирди. Майдонга фақат ғалабага чанқоқ, юқори суръатда ишлайдиган ва миллий либосни кийганда янада кучаядиган футболчилар чиқади.

«Германия учун ўйнашдан фахрланишингни айтиш етарли эмас. Буни майдонда кўрсатиш керак».

Клоппнинг талаби

Футболчидан кутиладиган натижа

Юқори интенсивлик

Тўлиқ куч билан ҳаракатланиш

Ғалабага чанқоқлик

Ҳар бир тўп учун курашиш

Тактик интизом

Жамоавий режага амал қилиш

Миллий либосга муносабат

Сўз билан эмас, ўйин билан исботлаш

Барқарор форма

Клубда мунтазам юқори савия кўрсатиш

Клопп Германияда ва хорижда ҳаракат қилаётган номзодларнинг учрашувларига шахсан боришини ҳам айтди. Унинг сўзларига кўра, бугундан барча учун янги старт берилди.

ОАВга қўйилган кескин шарт

Тақдимотнинг энг кўп муҳокама қилинган қисми Клоппнинг журналистларга мурожаати бўлди. У Нагельсманн ва Томас Тухел атрофидаги босимни кўрганини айтиб, профессионал танқидни қабул қилишини, аммо шахсий ҳаёти ва оиласига аралашишга тоқат қилмаслигини таъкидлади.

«Агар оиламни тинч қўймасангиз, мен кетаман».

Клопп ўз ишига ёпишиб олмаслигини ҳам яширмади. Агар Германия футбол иттифоқи ва кенг жамоатчилик уни вазифага муносиб эмас деб ҳисобласа, компенсация талаб қилмасдан лавозимни бўшатишга тайёрлигини билдирди.

Бу баёнот оддий эмоция эмас. Клопп терма жамоадаги ишонч икки томонлама бўлиши кераклигини кўрсатмоқда: мураббий натижа учун жавоб беради, футбол муҳити эса профессионал чегарани бузмаслиги лозим.

Клоппнинг Германиядан кейинги режаси йўқ

Юрген Клопп терма жамоадаги фаолиятидан кейин бошқа клуб ёки миллий жамоани бошқаришни режалаштирмаётганини айтди.

«Германия терма жамоасидан кейин Юрген Клоппнинг мураббийлик фаолияти бўлмайди».

У бу вазифани ўз карьерасининг мутлақ чўққиси деб атади. Идеал сценарийда Клопп Германияни яна дунё футболи етакчилари қаторига олиб чиқиб, мураббийлик фаолиятини шу ерда якунламоқчи.

Германияга юлдузлар эмас, янги шахсият керак

Клопп Германияни бир кунда Франция, Испания ёки Аргентина даражасига олиб чиқишни ваъда қилмади. Аксинча, у мавжуд муаммоларни яширмасдан, жамоа ҳозир дунёнинг биринчи рақамли термаси эмаслигини тан олди.

Бироқ унинг асосий ғояси оддий: Германия бошқаларнинг футболчиларини ҳавас қилишни тўхтатиб, рақибларни енгишга қодир ўз услубини яратиши керак. Интенсивлик, жасорат, очиқ рақобат ва миллий либосга ҳақиқий муносабат — Клопп даврининг биринчи тўрт устуни бўлади.

Энди сўзлар айтилди. Ҳақиқий баҳони эса терма жамоанинг майдондаги қиёфаси беради.

Сизнингча, Юрген Клопп Германияни яна жаҳон чемпионига айлантира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram орқали футбол мухлисларига улашинг.

Юрген КлоппГерманияФранцияЮлиан Нагельсманн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди