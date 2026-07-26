Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакер
Киберхавфсизлик оламида ўнлаб йиллар давомида кўплаб хакерлар ўз номини тарихга муҳрлаган бўлса-да, уларнинг ҳеч бири Пҳинеас Фишер каби жамоатчилик эътиборини торта олмаган. Ўзининг энг шов-шувли ҳужумидан ўн йил ўтган бўлса ҳам, Пҳинеас ҳанузгача қўлга тушмаган энг самарадор ва машҳур хакер бўлиб қолмоқда. У нафақат тизимларни бузиб кирувчи кибержиноятчи, балки сиёсий ва ижтимоий мақсадларни кўзловчи хактивист сифатида танилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пҳинеас Фишер номи илк бор 2014-йилда, ФинФишер жосуслик дастури яратувчиси бўлган Гамма Груп компаниясига қилинган ҳужумдан сўнг пайдо бўлди. Хакер ўз тахаллусини айнан ушбу компания маҳсулотидан олган. Ўшанда у ўғирланган маълумотларни, жумладан, жосуслик дастурлари, маҳсулот қўлланмалари ва нархлар рўйхатини эълон қилиб юборган эди. Гарчи ўша пайтда Гамма Груп фаолиятини давом эттирган бўлса-да, бу воқеа кибероламдаги катта ўзгаришларнинг дебочаси бўлди.
Ҳаккинг Теам компаниясининг инқирозиOraдан бир йил ўтиб, Пҳинеас янада йирикроқ нишон — Италиянинг Ҳаккинг Теам компаниясига ҳужум қилди. Ушбу стартап ҳукуматлар учун жосуслик дастурларини глобал бизнесга айлантирган илк ташкилотлардан бири эди. Хакер компания серверларидан 400 гигабайтдан ортиқ маълумотни, жумладан, дастурий кодлар, ўн минглаб ички электрон хатлар ва махфий шартномаларни ўғирлади.
Ушбу сиздирилган маълумотлар журналистларга Эквадор, Мексика ва Панама каби давлатлардаги сиёсий можароларни фош қилиш имконини берди. Ҳаккинг Теам учун бу ҳужум ҳалокатли бўлди: йиллар ўтиб компания раҳбари Давид Винсензетти ўз бизнесини рамзий 1 евро эвазига сотишга мажбур бўлди. Бу воқеа жосуслик дастурлари бозорида фаолият юритувчи бошқа компаниялар, жумладан, Исроилнинг НСО Груп каби гигантлари учун ҳам жиддий огоҳлантириш эди.
Пҳинеас Фишер фақатгина технологик компаниялар билан чекланиб қолгани йўқ. У Каталония полицияси (Моссос дъЭсқуадра) касаба уюшмаси ва Туркиянинг ҳукмрон партияси тизимларига ҳам муваффақиятли ҳужумлар уюштирди. Туркиядаги хакерлик амалиёти Сурия шимолидаги Рожава автоном минтақасини қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилган эди. Хакер ҳатто ўзининг ҳужум усуллари ҳақида 39 дақиқалик видео-қўлланма ҳам эълон қилган.
Хактивизм ва молиявий тизимларга ҳужумХакернинг сўнгги маълум бўлган йирик амалиёти Мен оролидаги Кайман Натионал Банк филиалига қарши қаратилди. 2016-йилда содир бўлган бу воқеа ҳақида у фақат уч йил ўтиб хабар берди. Пҳинеас ўз интервюларидан бирида ноқонуний йўллар билан пул топишини, бу маблағларни эса хайрия ишларига, жумладан, Рожава минтақасига Bitcoin кўринишида ўтказишини таъкидлаган.
- Компанияларнинг ноқонуний фаолиятини фош қилиш;
- Сиёсий ва ижтимоий адолатни тиклашга уриниш;
- Бошқа хактивистларни рағбатлантириш учун махсус мукофот жамғармасини ташкил этиш.
…