Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакер

·45·Техно
Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакер

Киберхавфсизлик оламида ўнлаб йиллар давомида кўплаб хакерлар ўз номини тарихга муҳрлаган бўлса-да, уларнинг ҳеч бири Пҳинеас Фишер каби жамоатчилик эътиборини торта олмаган. Ўзининг энг шов-шувли ҳужумидан ўн йил ўтган бўлса ҳам, Пҳинеас ҳанузгача қўлга тушмаган энг самарадор ва машҳур хакер бўлиб қолмоқда. У нафақат тизимларни бузиб кирувчи кибержиноятчи, балки сиёсий ва ижтимоий мақсадларни кўзловчи хактивист сифатида танилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пҳинеас Фишер номи илк бор 2014-йилда, ФинФишер жосуслик дастури яратувчиси бўлган Гамма Груп компаниясига қилинган ҳужумдан сўнг пайдо бўлди. Хакер ўз тахаллусини айнан ушбу компания маҳсулотидан олган. Ўшанда у ўғирланган маълумотларни, жумладан, жосуслик дастурлари, маҳсулот қўлланмалари ва нархлар рўйхатини эълон қилиб юборган эди. Гарчи ўша пайтда Гамма Груп фаолиятини давом эттирган бўлса-да, бу воқеа кибероламдаги катта ўзгаришларнинг дебочаси бўлди.

Ҳаккинг Теам компаниясининг инқирози

Oraдан бир йил ўтиб, Пҳинеас янада йирикроқ нишон — Италиянинг Ҳаккинг Теам компаниясига ҳужум қилди. Ушбу стартап ҳукуматлар учун жосуслик дастурларини глобал бизнесга айлантирган илк ташкилотлардан бири эди. Хакер компания серверларидан 400 гигабайтдан ортиқ маълумотни, жумладан, дастурий кодлар, ўн минглаб ички электрон хатлар ва махфий шартномаларни ўғирлади.

Ушбу сиздирилган маълумотлар журналистларга Эквадор, Мексика ва Панама каби давлатлардаги сиёсий можароларни фош қилиш имконини берди. Ҳаккинг Теам учун бу ҳужум ҳалокатли бўлди: йиллар ўтиб компания раҳбари Давид Винсензетти ўз бизнесини рамзий 1 евро эвазига сотишга мажбур бўлди. Бу воқеа жосуслик дастурлари бозорида фаолият юритувчи бошқа компаниялар, жумладан, Исроилнинг НСО Груп каби гигантлари учун ҳам жиддий огоҳлантириш эди.

Пҳинеас Фишер фақатгина технологик компаниялар билан чекланиб қолгани йўқ. У Каталония полицияси (Моссос дъЭсқуадра) касаба уюшмаси ва Туркиянинг ҳукмрон партияси тизимларига ҳам муваффақиятли ҳужумлар уюштирди. Туркиядаги хакерлик амалиёти Сурия шимолидаги Рожава автоном минтақасини қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилган эди. Хакер ҳатто ўзининг ҳужум усуллари ҳақида 39 дақиқалик видео-қўлланма ҳам эълон қилган.

Хактивизм ва молиявий тизимларга ҳужум

Хакернинг сўнгги маълум бўлган йирик амалиёти Мен оролидаги Кайман Натионал Банк филиалига қарши қаратилди. 2016-йилда содир бўлган бу воқеа ҳақида у фақат уч йил ўтиб хабар берди. Пҳинеас ўз интервюларидан бирида ноқонуний йўллар билан пул топишини, бу маблағларни эса хайрия ишларига, жумладан, Рожава минтақасига Bitcoin кўринишида ўтказишини таъкидлаган.

  • Компанияларнинг ноқонуний фаолиятини фош қилиш;
  • Сиёсий ва ижтимоий адолатни тиклашга уриниш;
  • Бошқа хактивистларни рағбатлантириш учун махсус мукофот жамғармасини ташкил этиш.
Пҳинеас Фишернинг шахси ҳамон сир бўлиб қолмоқда. Баъзи киберхавфсизлик тадқиқотчилари уни анархист деб атаса, бошқалар уни замонавий Робин Гудга қиёслашади. Нима бўлганда ҳам, унинг жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчи йирик корпорацияларга қарши кураши технология оламида ўчмас из қолдирди. Бугунги кунда у нафақат хакер, балки кибер-қаршилик рамзи сифатида кўрилади.

ХакерКиберхавфсизликПҳинеас ФишерҲаккинг ТеамФинФишер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаElon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб