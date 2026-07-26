Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирди
NASAнинг Artemis 2 миссияси учувчиси Виктор Гловер АҚШ космик агентлигини Ойга инсонли парвозларни қайта тиклаш стратегиясини қайта кўриб чиқишга чақирди. Астронавтнинг фикрича, илк экипажларни дарҳол Ойни жанубий қутбига юбориш ўрнига, аввалига экваторга яқинроқ ҳудудларга қўниш хавфсизроқ ва самаралироқ бўлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри NASA Эхплоратион Ссиенсе Форум тадбирига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гловер ўз таклифини NASA раҳбариятига йўллар экан, асосий эътиборни хавф-хатарларни камайтиришга қаратди. Унинг сўзларига кўра, Ойни экваториал қисми аввалги Аполло дастури орқали яхши ўрганилган ва у ердаги шароитлар астронавтлар учун анча қулай. Агар агентликнинг асосий мақсади имкон қадар тезроқ Ой юзасига қайтиш бўлса, таниш ва ёритилган ҳудудларни танлаш мантиқийроқ қадам бўлади.
Жанубий қутбдаги қийинчиликлар ва хавфларNASAнинг ҳозирги режаларига кўра, Artemis миссиялари доирасида айнан жанубий қутбга қўниш кўзда тутилган. Бироқ Виктор Гловер бу ҳудуднинг ўзига хос мураккабликлари борлигини таъкидламоқда. Хусусан, жанубий қутбда Қуёш уфққа жуда яқин жойлашгани сабабли, узоқ давом этувчи қуюқ соялар ҳосил бўлади. Бу ҳолат нафақат аппаратларнинг қўнишини, балки астронавтларнинг ҳаракатланиши ва техникаларнинг ишлашини ҳам жиддий қийинлаштиради.
Яна бир муҳим жиҳат — экипажнинг ортга қайтиш имкониятидир. Ҳозирги лойиҳада Гатевай орбитал станцияси билан боғлиқ юқори чўзилган орбита (НРҲО) қўлланилиши режалаштирилган. Бундай траектория туфайли астронавтлар Ой юзасида ортга қайтиш учун қулай вақтни кутиб, бир ҳафтагача қолиб кетишлари мумкин. Экваториал ҳудудларда эса фавқулодда вазиятларда Ерга қайтиш имкониятлари кенгроқ бўлади.
Босқичма-босқич ривожланиш стратегиясиГловернинг фикрича, NASA мураккаб қутб миссияларига ўтишдан олдин тажриба тўплаши зарур. Аввалига оддийроқ шароитларда қўниш ва яшаш кўникмаларини шакллантириб, сўнгра қийинроқ экспедицияларга ўтиш мақсадга мувофиқдир. Бу ёндашув миссия муваффақиятини кафолатлаш билан бирга, инсон ҳаётини сақлашда муҳим рол ўйнайди.
Шуни таъкидлаш керакки, бу таклиф ҳозирча астронавтнинг шахсий позицияси ҳисобланади. NASA расман ўз режаларини ўзгартиргани йўқ ва жанубий қутбни келажакдаги Artemis миссиялари учун асосий марра сифатида кўрмоқда. Чунки айнан шу ҳудудда музлаган сув захиралари борлиги тахмин қилинади, бу эса келажакдаги узоқ муддатли базалар учун ҳаётий муҳим манбадир.
…