Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирди

·34·Техно
Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирди

NASAнинг Artemis 2 миссияси учувчиси Виктор Гловер АҚШ космик агентлигини Ойга инсонли парвозларни қайта тиклаш стратегиясини қайта кўриб чиқишга чақирди. Астронавтнинг фикрича, илк экипажларни дарҳол Ойни жанубий қутбига юбориш ўрнига, аввалига экваторга яқинроқ ҳудудларга қўниш хавфсизроқ ва самаралироқ бўлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри NASA Эхплоратион Ссиенсе Форум тадбирига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гловер ўз таклифини NASA раҳбариятига йўллар экан, асосий эътиборни хавф-хатарларни камайтиришга қаратди. Унинг сўзларига кўра, Ойни экваториал қисми аввалги Аполло дастури орқали яхши ўрганилган ва у ердаги шароитлар астронавтлар учун анча қулай. Агар агентликнинг асосий мақсади имкон қадар тезроқ Ой юзасига қайтиш бўлса, таниш ва ёритилган ҳудудларни танлаш мантиқийроқ қадам бўлади.

Жанубий қутбдаги қийинчиликлар ва хавфлар

NASAнинг ҳозирги режаларига кўра, Artemis миссиялари доирасида айнан жанубий қутбга қўниш кўзда тутилган. Бироқ Виктор Гловер бу ҳудуднинг ўзига хос мураккабликлари борлигини таъкидламоқда. Хусусан, жанубий қутбда Қуёш уфққа жуда яқин жойлашгани сабабли, узоқ давом этувчи қуюқ соялар ҳосил бўлади. Бу ҳолат нафақат аппаратларнинг қўнишини, балки астронавтларнинг ҳаракатланиши ва техникаларнинг ишлашини ҳам жиддий қийинлаштиради.

Яна бир муҳим жиҳат — экипажнинг ортга қайтиш имкониятидир. Ҳозирги лойиҳада Гатевай орбитал станцияси билан боғлиқ юқори чўзилган орбита (НРҲО) қўлланилиши режалаштирилган. Бундай траектория туфайли астронавтлар Ой юзасида ортга қайтиш учун қулай вақтни кутиб, бир ҳафтагача қолиб кетишлари мумкин. Экваториал ҳудудларда эса фавқулодда вазиятларда Ерга қайтиш имкониятлари кенгроқ бўлади.

Босқичма-босқич ривожланиш стратегияси

Гловернинг фикрича, NASA мураккаб қутб миссияларига ўтишдан олдин тажриба тўплаши зарур. Аввалига оддийроқ шароитларда қўниш ва яшаш кўникмаларини шакллантириб, сўнгра қийинроқ экспедицияларга ўтиш мақсадга мувофиқдир. Бу ёндашув миссия муваффақиятини кафолатлаш билан бирга, инсон ҳаётини сақлашда муҳим рол ўйнайди.

Шуни таъкидлаш керакки, бу таклиф ҳозирча астронавтнинг шахсий позицияси ҳисобланади. NASA расман ўз режаларини ўзгартиргани йўқ ва жанубий қутбни келажакдаги Artemis миссиялари учун асосий марра сифатида кўрмоқда. Чунки айнан шу ҳудудда музлаган сув захиралари борлиги тахмин қилинади, бу эса келажакдаги узоқ муддатли базалар учун ҳаётий муҳим манбадир.

NASAArtemisОйКосмосАстронавт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаElon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб