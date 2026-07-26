Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можароси

·39·Техно
Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можароси

Голливуднинг икки йирик гиганти — Варнер Брос. Дисковерй (WBД) ва Amazon ўртасида жиддий ҳуқуқий низо келиб чиқди. Варнер Брос. корпорацияси Amazon устидан судга шикоят қилиб, уни юқори лавозимдаги раҳбарларни ноқонуний йўллар билан ўз томонига оғдириб олишда айбламоқда. Ушбу ҳолат киноиндустрия ва стриминг хизматлари бозоридаги рақобат нақадар кескинлашганини кўрсатиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Деадлине нашри хабарига кўра, Варнер Брос. Дисковерй тақдим этган даъво аризасида Amazon шартнома мажбуриятларини бузиш, адолатсиз рақобат ва ходимларни "қароқчилик" йўли билан олиб кетишда айбланган. Можаро марказида HBO Max маркетинг бўлимининг собиқ раҳбари Пиа Барлов турибди. У яқинда Amazon МGM Стюдиос жамоасига қўшилган эди, бироқ WBД унинг амалдаги шартномаси ҳали ўз кучида эканини даъво қилмоқда.

Шартнома муддатлари ва ҳуқуқий зиддиятлар

Варнер Брос. вакилларининг таъкидлашича, Пиа Барлов билан тузилган меҳнат шартномаси 2027-йилнинг 31-октабрига қадар амал қилиши лозим эди. Даъвода айтилишича, Amazon Калифорния штати қонунларини менсимасдан, ходимларни амалдаги битимларни бузишга ундамоқда. Шунингдек, Amazon ўз томонига ўтган ходимларга ҳар қандай ҳуқуқий оқибатлар ва жарималарни қоплаб беришни вада қилгани айтилмоқда.

Бундан ташқари, Варнер Брос. яна бир юқори лавозимли ходими — Францеска Орси билан боғлиқ вазиятни ҳам мисол қилиб келтирган. Маълумотларга кўра, Amazon уни ҳам ўз сафига қўшиб олишга уринган, аммо Орси хоним якунда WBД таркибида қолишга қарор қилган. Унинг шартномаси ҳам 2027-йил декабригача амал қилиши белгиланган эди.

Саноатдаги оқибатлар

Ушбу суд жараёни АҚШнинг Калифорния штатидаги меҳнат қонунчилиги бўйича узоқ йиллик баҳсларни қайта жонлантириши кутилмоқда. Гап шундаки, штат қонунлари кўпинча ходимларнинг эркин ҳаракатланишини қўллаб-қувватлайди, бироқ муддатли шартномалар (терм эмплоймент агреэментс) бу борада алоҳида ҳуқуқий мақомга эга. Агар Варнер Брос. ғалаба қозонса, бу бошқа йирик технологик ва медиакомпаниялар учун ҳам огоҳлантириш бўлади.

Ҳозирча Amazon МGM Стюдиос вакиллари ушбу айбловлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортишди. Таъкидлаш жоизки, Варнер Брос. Дисковерй айни дамда Парамоунт компаниясини сотиб олиш бўйича музокараларни вақтинча тўхтатган ва ўз ички ресурсларини ҳимоя қилишга жиддий эътибор қаратмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам таниш бўлган ҲБО ва Amazon Prime Видео каби платформалар ўртасидаги бу кураш, келгусида контент сифатига ва кадрлар алмашинувига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Варнер БросAmazonСудГолливудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаElon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб