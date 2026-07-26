Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можароси
Голливуднинг икки йирик гиганти — Варнер Брос. Дисковерй (WBД) ва Amazon ўртасида жиддий ҳуқуқий низо келиб чиқди. Варнер Брос. корпорацияси Amazon устидан судга шикоят қилиб, уни юқори лавозимдаги раҳбарларни ноқонуний йўллар билан ўз томонига оғдириб олишда айбламоқда. Ушбу ҳолат киноиндустрия ва стриминг хизматлари бозоридаги рақобат нақадар кескинлашганини кўрсатиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Деадлине нашри хабарига кўра, Варнер Брос. Дисковерй тақдим этган даъво аризасида Amazon шартнома мажбуриятларини бузиш, адолатсиз рақобат ва ходимларни "қароқчилик" йўли билан олиб кетишда айбланган. Можаро марказида HBO Max маркетинг бўлимининг собиқ раҳбари Пиа Барлов турибди. У яқинда Amazon МGM Стюдиос жамоасига қўшилган эди, бироқ WBД унинг амалдаги шартномаси ҳали ўз кучида эканини даъво қилмоқда.
Шартнома муддатлари ва ҳуқуқий зиддиятларВарнер Брос. вакилларининг таъкидлашича, Пиа Барлов билан тузилган меҳнат шартномаси 2027-йилнинг 31-октабрига қадар амал қилиши лозим эди. Даъвода айтилишича, Amazon Калифорния штати қонунларини менсимасдан, ходимларни амалдаги битимларни бузишга ундамоқда. Шунингдек, Amazon ўз томонига ўтган ходимларга ҳар қандай ҳуқуқий оқибатлар ва жарималарни қоплаб беришни вада қилгани айтилмоқда.
Бундан ташқари, Варнер Брос. яна бир юқори лавозимли ходими — Францеска Орси билан боғлиқ вазиятни ҳам мисол қилиб келтирган. Маълумотларга кўра, Amazon уни ҳам ўз сафига қўшиб олишга уринган, аммо Орси хоним якунда WBД таркибида қолишга қарор қилган. Унинг шартномаси ҳам 2027-йил декабригача амал қилиши белгиланган эди.
Саноатдаги оқибатларУшбу суд жараёни АҚШнинг Калифорния штатидаги меҳнат қонунчилиги бўйича узоқ йиллик баҳсларни қайта жонлантириши кутилмоқда. Гап шундаки, штат қонунлари кўпинча ходимларнинг эркин ҳаракатланишини қўллаб-қувватлайди, бироқ муддатли шартномалар (терм эмплоймент агреэментс) бу борада алоҳида ҳуқуқий мақомга эга. Агар Варнер Брос. ғалаба қозонса, бу бошқа йирик технологик ва медиакомпаниялар учун ҳам огоҳлантириш бўлади.
Ҳозирча Amazon МGM Стюдиос вакиллари ушбу айбловлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортишди. Таъкидлаш жоизки, Варнер Брос. Дисковерй айни дамда Парамоунт компаниясини сотиб олиш бўйича музокараларни вақтинча тўхтатган ва ўз ички ресурсларини ҳимоя қилишга жиддий эътибор қаратмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам таниш бўлган ҲБО ва Amazon Prime Видео каби платформалар ўртасидаги бу кураш, келгусида контент сифатига ва кадрлар алмашинувига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…