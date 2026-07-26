Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирлар

·34·Техно
Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирлар

Яримўтказгичлар саноатининг гиганти Intel корпорацияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича кутилмаган молиявий натижаларни эълон қилди. Компания тушуми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 25 фоизга ўсиб, 16 миллиард доллардан ошди. Бу 2011-йилдан буён қайд этилган энг юқори ўсиш суръати бўлиб, технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг ҳар бир акция учун соф фойдаси 0,42 долларни ташкил этди. Бу таҳлилчилар башорат қилган кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Бироқ, бундай ижобий ҳисоботга қарамай, инвесторлар компания келажагига шубҳа билан қарашда давом этмоқда. Натижада Intel акциялари ҳисоботдан сўнг дастлаб кўтарилиб, кейин кескин пасайишни бошлади ва июль ойи давомида умумий қийматининг 28 фоизини йўқотди.

Компания муваффақиятининг асосий драйвери сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари (Дата Сентер) учун мўлжалланган технологиялар бўлди. Ушбу бўлимнинг даромади 59 фоизга ошиб, 6 миллиард доллардан ошиб кетди. Шунингдек, шахсий компьютерлар учун процессорлар ишлаб чиқариш бизнеси 13 фоизга, шартнома асосида чип тайёрлаш (фоундрй) йўналиши эса 31 фоизга ўсган.

Сунъий интеллект ва ишлаб чиқариш қувватлари

Intel раҳбарияти узоқ йиллардан бери илк бор маълумотлар марказлари сегментида маҳсулот тақчиллигига дуч келаётганини билдирди. Бу талабнинг таклифдан анча юқори эканлигини англатади. Лип-Бу Тан томонидан амалга оширилаётган харажатларни қисқартириш дастури ва бозорнинг жонланиши натижасида компаниянинг ялпи рентабеллиги ўтган йилги 3 фоиздан 42 фоизгача тикланди.

Компания келаси чорак учун ҳам оптимистик прогнозлар бермоқда. Учинчи чоракда тушум 16-17 миллиард доллар атрофида бўлиши кутилмоқда, бу эса бозор кутганидан анча юқори. Шунингдек, Intel 10 та йирик узоқ муддатли шартномалар имзолаганини маълум қилди, бу эса ишлаб чиқариш занжирининг барқарорлашаётганидан далолат беради.

Инвесторларни нима хавотирга солмоқда?

Бозор иштирокчиларининг асосий шубҳаси Intel компаниясининг энг замонавий технологик жараёнлар асосида чип ишлаб чиқариш бўйича йирик мижозларни жалб қила олиши билан боғлиқ. Ҳозирча шартнома асосида ишлаб чиқариш бўйича очиқ эълон қилинган ягона йирик мижоз Фортинет бўлиб қолмоқда, бироқ у ҳам энг илғор эмас, балки нисбатан эскироқ технологиялардан фойдаланади.

Бундан ташқари, учинчи чоракда шахсий компьютерлар учун процессорлар савдоси хотира модуллари (RAM) тақчиллиги сабабли тўхтаб қолиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш берилди. Мутахассисларнинг фикрича, Intel акцияларининг келажаги жорий фойдага эмас, балки компаниянинг шартнома асосида чип ишлаб чиқариш (фоундрй) бўйича NVIDIA ёки Apple каби гигантлар билан рақобатлаша олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

IntelТехнологияСунъий ИнтеллектПроцессорБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54Elon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаElon Musk асос солган Те Boring Company қиймати 20 миллиард долларга етиши кутилмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб