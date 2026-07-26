Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирлар
Яримўтказгичлар саноатининг гиганти Intel корпорацияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича кутилмаган молиявий натижаларни эълон қилди. Компания тушуми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 25 фоизга ўсиб, 16 миллиард доллардан ошди. Бу 2011-йилдан буён қайд этилган энг юқори ўсиш суръати бўлиб, технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг ҳар бир акция учун соф фойдаси 0,42 долларни ташкил этди. Бу таҳлилчилар башорат қилган кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Бироқ, бундай ижобий ҳисоботга қарамай, инвесторлар компания келажагига шубҳа билан қарашда давом этмоқда. Натижада Intel акциялари ҳисоботдан сўнг дастлаб кўтарилиб, кейин кескин пасайишни бошлади ва июль ойи давомида умумий қийматининг 28 фоизини йўқотди.
Компания муваффақиятининг асосий драйвери сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари (Дата Сентер) учун мўлжалланган технологиялар бўлди. Ушбу бўлимнинг даромади 59 фоизга ошиб, 6 миллиард доллардан ошиб кетди. Шунингдек, шахсий компьютерлар учун процессорлар ишлаб чиқариш бизнеси 13 фоизга, шартнома асосида чип тайёрлаш (фоундрй) йўналиши эса 31 фоизга ўсган.
Сунъий интеллект ва ишлаб чиқариш қувватлариIntel раҳбарияти узоқ йиллардан бери илк бор маълумотлар марказлари сегментида маҳсулот тақчиллигига дуч келаётганини билдирди. Бу талабнинг таклифдан анча юқори эканлигини англатади. Лип-Бу Тан томонидан амалга оширилаётган харажатларни қисқартириш дастури ва бозорнинг жонланиши натижасида компаниянинг ялпи рентабеллиги ўтган йилги 3 фоиздан 42 фоизгача тикланди.
Компания келаси чорак учун ҳам оптимистик прогнозлар бермоқда. Учинчи чоракда тушум 16-17 миллиард доллар атрофида бўлиши кутилмоқда, бу эса бозор кутганидан анча юқори. Шунингдек, Intel 10 та йирик узоқ муддатли шартномалар имзолаганини маълум қилди, бу эса ишлаб чиқариш занжирининг барқарорлашаётганидан далолат беради.
Инвесторларни нима хавотирга солмоқда?Бозор иштирокчиларининг асосий шубҳаси Intel компаниясининг энг замонавий технологик жараёнлар асосида чип ишлаб чиқариш бўйича йирик мижозларни жалб қила олиши билан боғлиқ. Ҳозирча шартнома асосида ишлаб чиқариш бўйича очиқ эълон қилинган ягона йирик мижоз Фортинет бўлиб қолмоқда, бироқ у ҳам энг илғор эмас, балки нисбатан эскироқ технологиялардан фойдаланади.
Бундан ташқари, учинчи чоракда шахсий компьютерлар учун процессорлар савдоси хотира модуллари (RAM) тақчиллиги сабабли тўхтаб қолиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш берилди. Мутахассисларнинг фикрича, Intel акцияларининг келажаги жорий фойдага эмас, балки компаниянинг шартнома асосида чип ишлаб чиқариш (фоундрй) бўйича NVIDIA ёки Apple каби гигантлар билан рақобатлаша олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…