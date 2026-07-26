Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибди

·31·Спорт
Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга ошириш арафасида турибди. Испаниянинг "Sport" нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри тез орада "қироллик клуби" аъзосига айланиши мумкин. Кетма-кет икки мавсумдан буён йирик совринларсиз қолаётган Мадрид гранди таркибни тубдан ислоҳ қилиш доирасида ушбу трансферни устувор вазифа деб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Родри узоқ вақтдан бери Мадрид скаутлари назоратида бўлиб келган, бироқ унинг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки ва барқарор ўйини Флорентино Перезни қатъий чоралар кўришга ундади. Ҳозирда музокаралар якуний паллага кирган бўлиб, битимни расмийлаштириш учун фақатгина томонларнинг имзоси талаб этилмоқда. Футболчининг ўзи ҳам ватанига қайтишни ва фаолиятини айнан Мадридда давом эттиришни истаётгани трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширмоқда.

Стратегик танлов ва ички келишув

Қизиқарли жиҳати шундаки, Родри трансфери Флорентино Перез учун бироз ноқулай вазиятни ҳам юзага келтирган. Гап шундаки, футболчи бир неча йил аввал Перезнинг президентлик сайловларидаги рақиби Энрике Рикелме томонидан асосий сайловолди вадаси сифатида кўрсатилган эди. Шунга қарамай, Родрининг маҳорати ва жамоага келтириши мумкин бўлган фойдаси барча шахсий қарашлардан устун келди. Айни дамда Вальдебебасда ушбу трансфер бўйича тўлиқ консенсусга эришилган.

Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам ушбу трансферга яшил чироқ ёққан. Мураббий Родрини сўнгги йилларда жамоада етишмаётган "чуқур плеймейкер" (деэп-лйинг плаймакер) вазифасини мукаммал бажара оладиган ягона номзод сифатида кўрмоқда. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва ўйин темпини назорат қилиши Реал Мадрид ўйин услубини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.

Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи

Келаётган ҳафта Реал Мадрид учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Клуб раҳбарияти стратегик жиҳатдан муҳим бўлган икки трансферни, жумладан Родри билан боғлиқ келишувни якунламоқчи. Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Мадрид клуби инглизларни қониқтирадиган молиявий таклиф тайёрлаб қўйган.

Ушбу трансфер нафақат Реал Мадрид таркибини кучайтиради, балки бутун Европа футболидаги кучлар нисбатини ҳам ўзгартириб юбориши мумкин. Родри каби таянч ярим ҳимоячисининг кетиши Пеп Гуардиола бошқарувидаги Манчестер Сити учун жиддий йўқотиш бўлиши тайин. Ўз навбатида, Мадрид клуби ушбу харид орқали ўзининг гегемонлик мақомини тиклашни мақсад қилган.

Реал МадридМанчестер СитиРодриТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди