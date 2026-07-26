Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга ошириш арафасида турибди. Испаниянинг "Sport" нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри тез орада "қироллик клуби" аъзосига айланиши мумкин. Кетма-кет икки мавсумдан буён йирик совринларсиз қолаётган Мадрид гранди таркибни тубдан ислоҳ қилиш доирасида ушбу трансферни устувор вазифа деб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Родри узоқ вақтдан бери Мадрид скаутлари назоратида бўлиб келган, бироқ унинг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки ва барқарор ўйини Флорентино Перезни қатъий чоралар кўришга ундади. Ҳозирда музокаралар якуний паллага кирган бўлиб, битимни расмийлаштириш учун фақатгина томонларнинг имзоси талаб этилмоқда. Футболчининг ўзи ҳам ватанига қайтишни ва фаолиятини айнан Мадридда давом эттиришни истаётгани трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширмоқда.
Стратегик танлов ва ички келишувҚизиқарли жиҳати шундаки, Родри трансфери Флорентино Перез учун бироз ноқулай вазиятни ҳам юзага келтирган. Гап шундаки, футболчи бир неча йил аввал Перезнинг президентлик сайловларидаги рақиби Энрике Рикелме томонидан асосий сайловолди вадаси сифатида кўрсатилган эди. Шунга қарамай, Родрининг маҳорати ва жамоага келтириши мумкин бўлган фойдаси барча шахсий қарашлардан устун келди. Айни дамда Вальдебебасда ушбу трансфер бўйича тўлиқ консенсусга эришилган.
Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам ушбу трансферга яшил чироқ ёққан. Мураббий Родрини сўнгги йилларда жамоада етишмаётган "чуқур плеймейкер" (деэп-лйинг плаймакер) вазифасини мукаммал бажара оладиган ягона номзод сифатида кўрмоқда. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва ўйин темпини назорат қилиши Реал Мадрид ўйин услубини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.
Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичиКелаётган ҳафта Реал Мадрид учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Клуб раҳбарияти стратегик жиҳатдан муҳим бўлган икки трансферни, жумладан Родри билан боғлиқ келишувни якунламоқчи. Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Мадрид клуби инглизларни қониқтирадиган молиявий таклиф тайёрлаб қўйган.
Ушбу трансфер нафақат Реал Мадрид таркибини кучайтиради, балки бутун Европа футболидаги кучлар нисбатини ҳам ўзгартириб юбориши мумкин. Родри каби таянч ярим ҳимоячисининг кетиши Пеп Гуардиола бошқарувидаги Манчестер Сити учун жиддий йўқотиш бўлиши тайин. Ўз навбатида, Мадрид клуби ушбу харид орқали ўзининг гегемонлик мақомини тиклашни мақсад қилган.
…