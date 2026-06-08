Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилинди
Массачусетс штати қонунчилари йирик технологик гигантлар томонидан тўпланадиган шахсий маълумотларни назорат қилиш ва ўчириш ҳуқуқини берувчи янги махфийлик қонунини маъқулладилар. Мазкур ҳужжат компанияларга фойдаланувчиларнинг аниқ геолокация маълумотларини сотишни қатъиян ман этади. Вакиллар палатасида 146-0 ҳисобидаги бир овоздан берилган овоз ушбу ташаббуснинг штат миқёсида қанчалик муҳим эканлигини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги қонун лойиҳаси энди Сенатда бирлаштирилади ва штат губернатори томонидан имзоланиши кутилмоқда. АҚШда ҳали ҳам умуммиллий махфийлик қонуни мавжуд эмаслиги сабабли, штатлар ўз қоидаларини жорий этиш орқали бу бўшлиқни тўлдирмоқда. Массачусетс бу борада истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича энг қатъий чораларни кўраётган навбатдаги штатга айланди.
Қонун 100 мингдан ортиқ истеъмолчининг маълумотларини қайта ишловчи компанияларга, жумладан, Силикон Валлей титанлари ва ўрта ҳажмдаги стартапларга нисбатан қўлланилади. Фойдаланувчининг аниқ розилигисиз биометрик маълумотлар, соғлиқ ҳолати, генетик маълумотлар, бармоқ излари, шунингдек, диний қарашлар ва жинсий ориентацияга оид маълумотларни алмашиш ёки сотиш тақиқланади.
Маълумот брокерлари йиллар давомида илова ишлаб чиқувчилардан жойлашув маълумотларини сотиб олиб, уларни учинчи шахсларга, ҳатто ҳукумат ва ҳарбийларга ҳам сотиб келишган. Массачусетснинг янги қонуни нафақат штат аҳолиси, балки у ерга ташриф буюрувчиларнинг ҳам геолокация маълумотларини ҳимоя қилади ва бу соҳадаги реклама бозорига сезиларли таъсир кўрсатади.
…