Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилинди

·0·Техно
Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилинди

Массачусетс штати қонунчилари йирик технологик гигантлар томонидан тўпланадиган шахсий маълумотларни назорат қилиш ва ўчириш ҳуқуқини берувчи янги махфийлик қонунини маъқулладилар. Мазкур ҳужжат компанияларга фойдаланувчиларнинг аниқ геолокация маълумотларини сотишни қатъиян ман этади. Вакиллар палатасида 146-0 ҳисобидаги бир овоздан берилган овоз ушбу ташаббуснинг штат миқёсида қанчалик муҳим эканлигини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги қонун лойиҳаси энди Сенатда бирлаштирилади ва штат губернатори томонидан имзоланиши кутилмоқда. АҚШда ҳали ҳам умуммиллий махфийлик қонуни мавжуд эмаслиги сабабли, штатлар ўз қоидаларини жорий этиш орқали бу бўшлиқни тўлдирмоқда. Массачусетс бу борада истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича энг қатъий чораларни кўраётган навбатдаги штатга айланди.

Қонун 100 мингдан ортиқ истеъмолчининг маълумотларини қайта ишловчи компанияларга, жумладан, Силикон Валлей титанлари ва ўрта ҳажмдаги стартапларга нисбатан қўлланилади. Фойдаланувчининг аниқ розилигисиз биометрик маълумотлар, соғлиқ ҳолати, генетик маълумотлар, бармоқ излари, шунингдек, диний қарашлар ва жинсий ориентацияга оид маълумотларни алмашиш ёки сотиш тақиқланади.

Маълумот брокерлари йиллар давомида илова ишлаб чиқувчилардан жойлашув маълумотларини сотиб олиб, уларни учинчи шахсларга, ҳатто ҳукумат ва ҳарбийларга ҳам сотиб келишган. Массачусетснинг янги қонуни нафақат штат аҳолиси, балки у ерга ташриф буюрувчиларнинг ҳам геолокация маълумотларини ҳимоя қилади ва бу соҳадаги реклама бозорига сезиларли таъсир кўрсатади.

МахфийликМассачусетсГеолокацияБиг ТечҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53Ryzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортдиRyzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортдиБугун, 12:30ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиБугун, 11:27Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаUber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаБугун, 11:26Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиXiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиБугун, 10:59Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус