Тўрабек Хабибуллаев Еревандаги турнирда 5:0 ҳисоби билан финалга чиқди

·84·Спорт
Тўрабек Хабибуллаев Еревандаги турнирда 5:0 ҳисоби билан финалга чиқди

Ереванда ўтказилаётган «Yerevan Mayor Cup» халқаро бокс турнирида Ўзбекистон вакиллари навбатдаги медалларни кафолатлади. Тўрабек Хабибуллаев ярим финалда эронлик рақибини катта устунлик билан мағлуб этиб, олтин медаль учун жанг қилиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Самандар Олимов эса мезбонлар вакилига қарши баҳсда имкониятни бой бериб, мусобақани бронза медали билан якунлади. Энди Ўзбекистоннинг икки нафар боксчиси финалда чемпионлик учун рингга чиқади.

Хабибуллаев рақибига имконият қолдирмади

-90 килограмм вазн тоифасида иштирок этаётган Тўрабек Хабибуллаев ярим финалда Эрон вакили Ҳади Моҳаммаднежад билан куч синашди.

Ўзбекистонлик боксчи учрашув давомида ташаббусни ўз қўлида ушлаб, ҳакамларнинг барчасида устунликка эришди. Якунда Хабибуллаев 5:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.

Ушбу натижа орқали Тўрабек камида кумуш медални кафолатлади ва энди турнирнинг бош соврини учун жанг қилади.

Олимовга бир овоз насиб этди

-60 килограмм вазн тоифасидаги ярим финалда Самандар Олимов Арманистон вакили Артур Базеянга қарши рингга кўтарилди.

Мезбон боксчига қарши кечган баҳс якунида ҳакамлар 1:4 ҳисобида Базеяннинг ғалабасини қайд этди.

Шу тариқа, Олимов финал йўлланмасидан маҳрум бўлди, бироқ «Yerevan Mayor Cup» турнирининг бронза медалини қўлга киритди.

Ўзбекистоннинг икки боксчиси олтин учун курашади

Тўрабек Хабибуллаевдан ташқари, -55 килограмм вазн тоифасида иштирок этаётган Шаҳзод Музаффаров ҳам мусобақа финалига чиққан.

Музаффаров ярим финалда Арманистон вакили Сурен Рубинянни 5:0 ҳисобида мағлуб этган эди.

Боксчи

Вазн тоифаси

Натижа

Тўрабек Хабибуллаев

-90 кг

Финалга чиқди

Шаҳзод Музаффаров

-55 кг

Финалга чиқди

Самандар Олимов

-60 кг

Бронза медали

Асосий эътибор финал жангларига қаратилди

Энди Ўзбекистон делегацияси камида икки кумуш ва бир бронза медалига эга. Бироқ Хабибуллаев ҳамда Музаффаров финалда ғалаба қозонса, терма жамоа Еревандан икки олтин медаль билан қайтиши мумкин.

Ҳар икки боксчини ҳал қилувчи босқичда янада жиддий рақобат кутиб турибди. Финал жангларининг аниқ жуфтликлари ва бошланиш вақти кейинроқ маълум қилиниши кутилмоқда.

Сизнингча, Хабибуллаев ва Музаффаровнинг иккаласи ҳам олтин медални қўлга кирита оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Тўрабек ҲабибуллаевЎзбекистонЕреванСамандар ОлимовШаҳзод Музаффаров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди