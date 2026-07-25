Тўрабек Хабибуллаев Еревандаги турнирда 5:0 ҳисоби билан финалга чиқди
Ереванда ўтказилаётган «Yerevan Mayor Cup» халқаро бокс турнирида Ўзбекистон вакиллари навбатдаги медалларни кафолатлади. Тўрабек Хабибуллаев ярим финалда эронлик рақибини катта устунлик билан мағлуб этиб, олтин медаль учун жанг қилиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Самандар Олимов эса мезбонлар вакилига қарши баҳсда имкониятни бой бериб, мусобақани бронза медали билан якунлади. Энди Ўзбекистоннинг икки нафар боксчиси финалда чемпионлик учун рингга чиқади.
Хабибуллаев рақибига имконият қолдирмади
-90 килограмм вазн тоифасида иштирок этаётган Тўрабек Хабибуллаев ярим финалда Эрон вакили Ҳади Моҳаммаднежад билан куч синашди.
Ўзбекистонлик боксчи учрашув давомида ташаббусни ўз қўлида ушлаб, ҳакамларнинг барчасида устунликка эришди. Якунда Хабибуллаев 5:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.
Ушбу натижа орқали Тўрабек камида кумуш медални кафолатлади ва энди турнирнинг бош соврини учун жанг қилади.
Олимовга бир овоз насиб этди
-60 килограмм вазн тоифасидаги ярим финалда Самандар Олимов Арманистон вакили Артур Базеянга қарши рингга кўтарилди.
Мезбон боксчига қарши кечган баҳс якунида ҳакамлар 1:4 ҳисобида Базеяннинг ғалабасини қайд этди.
Шу тариқа, Олимов финал йўлланмасидан маҳрум бўлди, бироқ «Yerevan Mayor Cup» турнирининг бронза медалини қўлга киритди.
Ўзбекистоннинг икки боксчиси олтин учун курашади
Тўрабек Хабибуллаевдан ташқари, -55 килограмм вазн тоифасида иштирок этаётган Шаҳзод Музаффаров ҳам мусобақа финалига чиққан.
Музаффаров ярим финалда Арманистон вакили Сурен Рубинянни 5:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
Боксчи
Вазн тоифаси
Натижа
Тўрабек Хабибуллаев
-90 кг
Финалга чиқди
-55 кг
Финалга чиқди
Самандар Олимов
-60 кг
Бронза медали
Асосий эътибор финал жангларига қаратилди
Энди Ўзбекистон делегацияси камида икки кумуш ва бир бронза медалига эга. Бироқ Хабибуллаев ҳамда Музаффаров финалда ғалаба қозонса, терма жамоа Еревандан икки олтин медаль билан қайтиши мумкин.
Ҳар икки боксчини ҳал қилувчи босқичда янада жиддий рақобат кутиб турибди. Финал жангларининг аниқ жуфтликлари ва бошланиш вақти кейинроқ маълум қилиниши кутилмоқда.
Сизнингча, Хабибуллаев ва Музаффаровнинг иккаласи ҳам олтин медални қўлга кирита оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…