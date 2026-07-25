«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?

·73·Спорт
«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?

Франция вице-чемпиони ва Кубок соҳиби «Ланс» клуби атрофида катта шов-шув кўтарилди. Клуб президенти Жозеф Угурлян Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакилларидан бири француз жамоасини ўзига фарм-клуб (истеъдодларни етказиб берувчи иккинчи даражали филиал)га айлантириш таклифини берганини ошкор қилди. Бу таклиф «Ланс» раҳбарининг шаъни ва ғазабига тегиб, кескин норозилик келтириб чиқарди.

Zamin.uz француз футболидаги бу шов-шувли жанжал ва ўзбек футболчиси Абдуқодир Ҳусанов билан боғлиқ муҳим тафсилотларни таҳлил қилади.

1. «Бу клуб ДНКсига зид!»: Жозеф Угурляннинг алангали баёноти

Англия клубларининг молиявий устунлиги ва Европа клубларини ўзига тобе қилишга уриниши «Ланс» президентининг кескин рад жавобига дуч келди. L'Equipe нашрига берган интервьюсида Угурлян бундай таклиф мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган тубанлик эканини таъкидлади.

Жозеф Угурляннинг ғазабнок сўзлари:

«Бу мутлақо ақлга сиғмайдиган нарса! Ҳа, бизга бундай таклиф бўлган, лекин мен ҳеч қачон бундай йўлни кўриб ҳам чиқмайман. Бу клубнинг ДНКсига зид. Қачонгача кучимиз етишидан қатъи назар, биз бундай нарсага розилик бермаймиз. Биз – Франциямиз, Жаҳон чемпионати ярим финалига чиққан, дунёда энг кўп футболчи тайёрлайдиган юртмиз. Биз АПЛ учун «Б лига»га айланиш эмас, ундан ҳам юқори мақсадларга интилишимиз керак!»

«Ланс»нинг реал мавқеи ва АПЛ клубининг таклифи

2025/2026 йилги мавсумда «Ланс» Франция кубогини қўлга киритди ва Лига 1 чемпионатида фахрли 2-ўринни эгаллади.

Кўрсаткич ва жиҳатлар

«Ланс»нинг амалдаги мавқеи

АПЛ клуби таклиф қилган мақом

Турнирдаги мақоми

Франция кубоги соҳиби ва Лига 1 вице-чемпиони

Иккинчи даражали фарм-клуб

Клуб фалсафаси

Мустақил, топ-истеъдодларни тарбияловчи гранд

АПЛ клубига ўйинчиларни тайёрлаб берувчи «база»

Трансфер сиёсати

Мустақил ва қимматбаҳо трансферлар

АПЛ клубининг ижарадаги ўйинчиларини ўйнатиш

2. Абдуқодир Ҳусанов феномени: Франция — топлар фабрикаси

Франция клублари Европанинг топ-лигалари учун истеъдодларни тарбиялаб берадиган беназир «фабрика»га айланиб бўлган. Бунинг энг ёрқин ва яққол мисоли сифатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг парвозини келтириш мумкин.

  1. Кашфиёт босқичи: «Ланс» Абдуқодирни 2023 йилнинг ёзида Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубидан трансфер қилди.

  2. Европа элитасидаги дебют: Ҳусанов айнан мана шу жамоа сафида Лига 1 ва Европа Чемпионлар Лигасида дебют қилиб, жаҳон даражасидаги марказий ҳимоячига айланди.

  3. 50 миллион евролик трансфер: «Ланс» сафида бир ярим йил давомида ўз салоҳиятини кўрсатган ўзбек футболчисини 2025 йилнинг 20 январида АПЛ гиганти «Манчестер Сити» 50 миллион евро эвазига сотиб олди.

Айнан Ҳусанов трансфери «Ланс»нинг ҳеч кимга фарм-клуб эмас, балки мустақил равишда жаҳон футболи элитасига юлдузларни етказиб берувчи қудратли клуб эканини яна бир бор исботлади.

Ушбу шов-шувли баёнот ҳақида нима дейсиз?

«Ланс» президентининг принципиал позицияси Франция футболи ва жамоа шаънини ҳимоя қилишда қолган клубларга ҳам ўрнак бўла олади.

Ушбу қайнок ва фойдали футбол янгилигини дўстларингизга ва спорт чатларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Ланс» АПЛ молиявий босимига яна қанча вақт бардош бера олади? Жозеф Угурляннинг позициясини қўллаб-қувватлайсизми? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЛансЖозеф УгурлянАбдуқодир ҲусановФранцияЛ'Экип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди