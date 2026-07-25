«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?
Франция вице-чемпиони ва Кубок соҳиби «Ланс» клуби атрофида катта шов-шув кўтарилди. Клуб президенти Жозеф Угурлян Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакилларидан бири француз жамоасини ўзига фарм-клуб (истеъдодларни етказиб берувчи иккинчи даражали филиал)га айлантириш таклифини берганини ошкор қилди. Бу таклиф «Ланс» раҳбарининг шаъни ва ғазабига тегиб, кескин норозилик келтириб чиқарди.
Zamin.uz француз футболидаги бу шов-шувли жанжал ва ўзбек футболчиси Абдуқодир Ҳусанов билан боғлиқ муҳим тафсилотларни таҳлил қилади.
1. «Бу клуб ДНКсига зид!»: Жозеф Угурляннинг алангали баёноти
Англия клубларининг молиявий устунлиги ва Европа клубларини ўзига тобе қилишга уриниши «Ланс» президентининг кескин рад жавобига дуч келди. L'Equipe нашрига берган интервьюсида Угурлян бундай таклиф мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган тубанлик эканини таъкидлади.
Жозеф Угурляннинг ғазабнок сўзлари:
«Бу мутлақо ақлга сиғмайдиган нарса! Ҳа, бизга бундай таклиф бўлган, лекин мен ҳеч қачон бундай йўлни кўриб ҳам чиқмайман. Бу клубнинг ДНКсига зид. Қачонгача кучимиз етишидан қатъи назар, биз бундай нарсага розилик бермаймиз. Биз – Франциямиз, Жаҳон чемпионати ярим финалига чиққан, дунёда энг кўп футболчи тайёрлайдиган юртмиз. Биз АПЛ учун «Б лига»га айланиш эмас, ундан ҳам юқори мақсадларга интилишимиз керак!»
«Ланс»нинг реал мавқеи ва АПЛ клубининг таклифи
2025/2026 йилги мавсумда «Ланс» Франция кубогини қўлга киритди ва Лига 1 чемпионатида фахрли 2-ўринни эгаллади.
Кўрсаткич ва жиҳатлар
«Ланс»нинг амалдаги мавқеи
АПЛ клуби таклиф қилган мақом
Турнирдаги мақоми
Франция кубоги соҳиби ва Лига 1 вице-чемпиони
Иккинчи даражали фарм-клуб
Клуб фалсафаси
Мустақил, топ-истеъдодларни тарбияловчи гранд
АПЛ клубига ўйинчиларни тайёрлаб берувчи «база»
Трансфер сиёсати
Мустақил ва қимматбаҳо трансферлар
АПЛ клубининг ижарадаги ўйинчиларини ўйнатиш
2. Абдуқодир Ҳусанов феномени: Франция — топлар фабрикаси
Франция клублари Европанинг топ-лигалари учун истеъдодларни тарбиялаб берадиган беназир «фабрика»га айланиб бўлган. Бунинг энг ёрқин ва яққол мисоли сифатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг парвозини келтириш мумкин.
Кашфиёт босқичи: «Ланс» Абдуқодирни 2023 йилнинг ёзида Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубидан трансфер қилди.
Европа элитасидаги дебют: Ҳусанов айнан мана шу жамоа сафида Лига 1 ва Европа Чемпионлар Лигасида дебют қилиб, жаҳон даражасидаги марказий ҳимоячига айланди.
50 миллион евролик трансфер: «Ланс» сафида бир ярим йил давомида ўз салоҳиятини кўрсатган ўзбек футболчисини 2025 йилнинг 20 январида АПЛ гиганти «Манчестер Сити» 50 миллион евро эвазига сотиб олди.
Айнан Ҳусанов трансфери «Ланс»нинг ҳеч кимга фарм-клуб эмас, балки мустақил равишда жаҳон футболи элитасига юлдузларни етказиб берувчи қудратли клуб эканини яна бир бор исботлади.
Ушбу шов-шувли баёнот ҳақида нима дейсиз?
«Ланс» президентининг принципиал позицияси Франция футболи ва жамоа шаънини ҳимоя қилишда қолган клубларга ҳам ўрнак бўла олади.
Ушбу қайнок ва фойдали футбол янгилигини дўстларингизга ва спорт чатларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Ланс» АПЛ молиявий босимига яна қанча вақт бардош бера олади? Жозеф Угурляннинг позициясини қўллаб-қувватлайсизми? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…