SpaceX тарихий муваффақиятга эришди: Starship илк бор океанга юmsҳоқ қўнди

·43·Техно
SpaceX тарихий муваффақиятга эришди: Starship илк бор океанга юmsҳоқ қўнди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг Starship ўта оғир ракета тизимининг 13-синов парвозини якунлади. Ушбу миссия дастур тарихидаги энг муваффақиятли босқичлардан бири бўлди, чунки кема ўз бутунлигини сақлаб қолган ҳолда Ҳинд океанига илк бор юmsҳоқ қўнишни амалга оширди. Бу натижа коинотни ўзлаштириш ва қайта фойдаланилувчи ракеталар технологиясида янги даврни очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз 24-июль куни Техасдаги Starbase полигонидан амалга оширилди. Бу Starship V3 модификациясининг иккинчи синови бўлиб, кема ҳавога кўтарилганидан бир соат ўтиб ўз вазифасини бажарди. ixbt.com маълумотига кўра, кема сув юзасига тушганидан кейин ҳам маълум муддат сузиб юрган ва Ерга телеметрия маълумотларини узатишда давом этган. SpaceX вакили Ден Хуот ушбу воқеани "дастур тарихидаги энг юmsҳоқ қўниш" деб таърифлади.

Техник муаммолар ва янги ютуқлар

Гарчи миссия муваффақиятли деб баҳоланса-да, Super Heavy тезлатгичининг қайтиши пайтида кутилмаган техник носозликлар кузатилди. Режага кўра, тезликни пасайтириш учун 13 та Raptor двигатели баравар ишга тушиши керак эди. Бироқ, телеметрия маълумотларига кўра, уларнинг фақат 5 таси ишлаган. Натижада тезлатгич Мексика кўрфази сувларига белгиланганидан юқори тезликда келиб урилган.

Шунга қарамай, Starship кемасининг ўзи коинотда бир қатор муҳим операцияларни бажарди. Хусусан, парвоз давомида олтита Raptor двигателидан бири очиқ космосда қайта ўт олдирилди. Ушбу маневр келажакдаги орбитал миссиялар ва кемани Ерга хавфсиз қайтариш учун ҳаётий аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунингдек, кема бортидаги янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини ажратиш тизими ҳам синовдан ўтказилди.

Иссиқлик ҳимояси ва келажак режалари

Кеманинг атмосферага кириш жараёни энг ҳаяжонли лаҳзалардан бири бўлди. Борт камералари кема корпусининг қизиган плазма билан ўралганини жонли эфирда намойиш этди. Starship иссиқлик ҳимоя қатлами бундай ўта юқори ҳароратга бардош бера олишини исботлади. Сувга қўнишдан олдин кема вертикал ҳолатга ўтиб, учта двигател ёрдамида тезликни пасайтирди.

Ушбу муваффақият SpaceX учун Марсга парвозларни амалга ошириш йўлидаги улкан қадамдир. Starship тизими тўлиқ қайта фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, у коинотга юк етказиб бериш харажатларини кескин камайтириши кутилмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик муҳим, чунки Starlink тизимининг ривожланиши келажакда бутун дунё бўйлаб, жумладан, чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги интернетга уланиш имконини кенгайтиради.

SpaceX жамоаси эндиликда олинган маълумотларни таҳлил қилиб, кейинги парвозларда Super Heavy тезлатгичининг қўниш тизимини такомиллаштириш устида иш олиб боради. Навбатдаги синовларда нафақат океанга қўниш, балки тезлатгични махсус "Мечазилла" минораси ёрдамида ҳавода тутиб қолиш режалаштирилган.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб