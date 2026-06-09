Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқаради

·0·Техно
Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқаради

Донгфенг компанияси жорий йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб ўз автомобилларига ўрнатиладиган янги авлод қаттиқ танали (солид-стате) батареяларини серияли ишлаб чиқаришни бошламоқда. Ушбу аккумуляторнинг энергия зичлиги 350 В·соат/кг га етади, бу эса уни Хитойда кенг тарқалган биринчи юқори зичликдаги қаттиқ танали батареяга айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги батареялар билан жиҳозланган электромобиллар бир қувватланишда 1000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтиши кутилмоқда. Йил бошида Донгфенг Йипаи синов модели Моҳе ҳудудида 70 дан ортиқ қаттиқ синовлардан ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, -30 °К даражадаги ўта паст ҳароратларда ҳам батарея сиғими 74 фоиздан юқори даражада сақланиб қолган.

Қаттиқ танали батареялар электромобиллар учун энг мақбул ечим ҳисобланади. Уларнинг асосий инновацияси тез ёнувчан суюқ электролитдан воз кечиб, қаттиқ электролитга ўтилганидир. Бу ёнғин ва портлаш хавфини сезиларли даражада камайтиради, шунингдек, бир хил ҳажмда кўпроқ электр энергиясини сақлаш имконини беради.

Ҳозирги вақтда саноатда қаттиқ танали батареяларнинг учта асосий йўналиши мавжуд: полимер, сульфид ва оксидли. Улар орасида оксид-полимер композит ёндашуви оммавий ишлаб чиқаришга энг тез эришиш мумкин бўлган технология сифатида тан олинган.

ДонгфенгЭлектромобилБатареяТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиYandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиБугун, 11:51Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиStarlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиБугун, 09:53Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиЭвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиБугун, 09:29Ер учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиЕр учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиБугун, 09:21Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиApple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиБугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус