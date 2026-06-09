Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқди

·0·Техно
Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқди

Беларуснинг Ҳоризонт бренди ўзининг янги планшетлар линиясини расман тақдим этди. Ҳозирда бозорга турли эҳтиёжлар учун мўлжалланган Ҳ-Таб Mini, Ҳ-Таб Го ва Ҳ-Таб Крйстал моделлари чиқарилди. Ушбу қурилмалар ҳамёнбоп нархи ва кундалик вазифалар учун мослаштирилган техник хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Линиядаги энг ихчам модел — Ҳ-Таб Mini бўлиб, у 8 дюймли ИПС-дисплей (1280×800 пиксел) билан жиҳозланган. Қурилма Аллвиннер А333 процессори, 4 GB тезкор ва 64 GB доимий хотирага эга. 4000 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланган ушбу гаджет Wi-Fi 5 ва Bluetooth 5.0 стандартларини қўллаб-қувватлайди.

Ўрта поғонадан жой олган Ҳ-Таб Го модели 10,1 дюймли экранга эга бўлиб, унинг хотира ҳажми 128 GB ни ташкил этади. Техник жиҳатдан у Mini версиясига ўхшаш бўлса-да, Bluetooth 5.2 интерфейси билан бойитилган. Катта экранли ушбу қурилма ўқиш ва видео кўриш учун қулай ечим сифатида тақдим этилмоқда.

Туркумнинг флагмани ҳисобланган Ҳ-Таб Крйстал эса 10,95 дюймли ИПС-экран ва кучлироқ Унисок Т620 чипи билан таъминланган. У 6 GB тезкор хотира, 128 GB ички хотира ва 8000 мАч сиғимли катта аккумуляторга эга. Шунингдек, ушбу модел 4G ЛТE тармоғида ишлаши ҳамда ГПС, ГЛОНАСС, Беидоу ва Галилео навигация тизимларини қўллаб-қувватлаши билан ажралиб туради.

ҲоризонтПланшетҲ-ТабТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиБугун, 13:26Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиLovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиБугун, 13:23Beeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишBeeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишБугун, 12:50Россияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқдаРоссияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқдаБугун, 12:50Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиРоссияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиБугун, 12:25Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус