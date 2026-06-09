Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқди
Беларуснинг Ҳоризонт бренди ўзининг янги планшетлар линиясини расман тақдим этди. Ҳозирда бозорга турли эҳтиёжлар учун мўлжалланган Ҳ-Таб Mini, Ҳ-Таб Го ва Ҳ-Таб Крйстал моделлари чиқарилди. Ушбу қурилмалар ҳамёнбоп нархи ва кундалик вазифалар учун мослаштирилган техник хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Линиядаги энг ихчам модел — Ҳ-Таб Mini бўлиб, у 8 дюймли ИПС-дисплей (1280×800 пиксел) билан жиҳозланган. Қурилма Аллвиннер А333 процессори, 4 GB тезкор ва 64 GB доимий хотирага эга. 4000 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланган ушбу гаджет Wi-Fi 5 ва Bluetooth 5.0 стандартларини қўллаб-қувватлайди.
Ўрта поғонадан жой олган Ҳ-Таб Го модели 10,1 дюймли экранга эга бўлиб, унинг хотира ҳажми 128 GB ни ташкил этади. Техник жиҳатдан у Mini версиясига ўхшаш бўлса-да, Bluetooth 5.2 интерфейси билан бойитилган. Катта экранли ушбу қурилма ўқиш ва видео кўриш учун қулай ечим сифатида тақдим этилмоқда.
Туркумнинг флагмани ҳисобланган Ҳ-Таб Крйстал эса 10,95 дюймли ИПС-экран ва кучлироқ Унисок Т620 чипи билан таъминланган. У 6 GB тезкор хотира, 128 GB ички хотира ва 8000 мАч сиғимли катта аккумуляторга эга. Шунингдек, ушбу модел 4G ЛТE тармоғида ишлаши ҳамда ГПС, ГЛОНАСС, Беидоу ва Галилео навигация тизимларини қўллаб-қувватлаши билан ажралиб туради.
…