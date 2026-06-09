Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилди
Европанинг жадал ривожланаётган Lovable стартапи TechCrunch нашрига берган интервюсида йиллик даромад кўрсаткичи 500 миллион доллардан ошганини маълум қилди. Компания охирги марта феврал ойида ўз молиявий натижаларини эълон қилган эди, ўшанда бу кўрсаткич 400 миллион долларни ташкил этган. 2023-йил охирида ташкил этилганига қарамай, Lovable қисқа вақт ичида ҳайратланарли ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, платформа ёрдамида ҳозирга қадар 50 миллиондан ортиқ лойиҳа яратилган бўлиб, фойдаланиш кўрсаткичи ҳафтасига бир миллионта янги лойиҳага етган. Фойдаланувчиларнинг аксарияти техник билимга эга бўлмаган шахслар бўлса-да, улар тобора кўпроқ даромад келтирувчи ёки бизнес жараёнлари учун мўлжалланган дастурий таъминотларни яратишмоқда. Булар орасида веб-сайтлар, электрон тижорат дўконлари, КРМ тизимлари ва HR платформалари мавжуд.
AI ёрдамида код ёзиш (вибе кодинг) платформалари анъанавий СааС дастурий таъминотлари учун жиддий хавф сифатида кўрилмоқда. Кўплаб тадбиркорлар қимматбаҳо йиллик обуналарни сотиб олишдан кўра, ўзларига керакли воситаларни мустақил равишда яратишни афзал кўришмоқда. Lovable ўтказган сўровнома натижалари ҳам ушбу тенденция ҳақиқат эканлигини тасдиқламоқда.
Бироқ, асосий масала дастурни яратишда эмас, балки уни сақлаб туришда (маинтенансе) қолмоқда. Дастурий таъминот доимий ўзгариб турувчи инфратузилма ва учинчи томон хизматларига боғлиқ бўлгани учун, у мунтазам янгиланишни талаб қилади. Келажакда Lovable ва бошқа шунга ўхшаш платформаларда ташлаб кетилган лойиҳалар сони кам бўлса, бу СааС бозори учун ҳақиқий инқироз бошланганидан далолат беради.
…