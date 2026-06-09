Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқланди
Россия Давлат думаси маҳаллий интернет-ресурсларда фойдаланувчиларни авторизация қилиш қоидаларини бузганлик учун маъмурий жарималар жорий этувчи қонун лойиҳасини иккинчи ва учинчи ўқишда қабул қилди. Эндиликда хорижий сервислардан фойдаланиш қатъий чекланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги талабларга кўра, фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш фақат Россия телефон рақами, "Давлат хизматлари" портали, Ягона биометрик тизим ёки Россия фуқаролари ва компанияларига тегишли бўлган бошқа ахборот тизимлари орқали амалга оширилиши шарт. Gmail, Apple ИД ва бошқа хорижий электрон почта хизматларидан фойдаланиш қонунбузарлик ҳисобланади.
Қонунни бузган юридик шахслар учун жарима миқдори 700 минг рублгача этиб белгиланди. Шунингдек, интернет-платформаларда тавсия берувчи алгоритмлардан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун ҳам жавобгарлик жорий этилмоқда. Такрорий қонунбузарликлар учун компаниялар 1,4 миллион рублгача жаримага тортилиши мумкин.
Ҳужжатда алоқа операторларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорлик қилиш қоидаларини бузганлиги учун ҳам жазо чоралари кучайтирилган. Бундай ҳолатларда юридик шахслар 3 миллиондан 5 миллион рублгача жарима тўлайди, такрорий ҳолатларда эса жарима компаниянинг йиллик тушумидан фоиз кўринишида ҳисобланиши мумкин.
…