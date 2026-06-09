Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқланди

·0·Техно
Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқланди

Россия Давлат думаси маҳаллий интернет-ресурсларда фойдаланувчиларни авторизация қилиш қоидаларини бузганлик учун маъмурий жарималар жорий этувчи қонун лойиҳасини иккинчи ва учинчи ўқишда қабул қилди. Эндиликда хорижий сервислардан фойдаланиш қатъий чекланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги талабларга кўра, фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш фақат Россия телефон рақами, "Давлат хизматлари" портали, Ягона биометрик тизим ёки Россия фуқаролари ва компанияларига тегишли бўлган бошқа ахборот тизимлари орқали амалга оширилиши шарт. Gmail, Apple ИД ва бошқа хорижий электрон почта хизматларидан фойдаланиш қонунбузарлик ҳисобланади.

Қонунни бузган юридик шахслар учун жарима миқдори 700 минг рублгача этиб белгиланди. Шунингдек, интернет-платформаларда тавсия берувчи алгоритмлардан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун ҳам жавобгарлик жорий этилмоқда. Такрорий қонунбузарликлар учун компаниялар 1,4 миллион рублгача жаримага тортилиши мумкин.

Ҳужжатда алоқа операторларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорлик қилиш қоидаларини бузганлиги учун ҳам жазо чоралари кучайтирилган. Бундай ҳолатларда юридик шахслар 3 миллиондан 5 миллион рублгача жарима тўлайди, такрорий ҳолатларда эса жарима компаниянинг йиллик тушумидан фоиз кўринишида ҳисобланиши мумкин.

РоссияGmailApple ИДҚонунчиликИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиҲоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиБугун, 13:26Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиLovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиБугун, 13:23Beeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишBeeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишБугун, 12:50Россияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқдаРоссияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқдаБугун, 12:50Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиРоссияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиБугун, 12:25Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус