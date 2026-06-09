Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирди
Yandex жамоаси курьерлик етказиб бериш хизматлари учун мўлжалланган Yandex Бике электр велосипедлари парки ва улардан фойдаланиш ҳудуди кенгайганини эълон қилди. Эндиликда ушбу хавфсиз транспорт воситаларини Россиянинг 20 дан ортиқ шаҳарларида ижара қилиш имконияти мавжуд бўлиб, велосипедларнинг умумий сони 20 мингдан 30 минг донага етказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ижарага олиш мумкин бўлган шаҳарлар рўйхатига Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Қозон, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Краснодар ва бошқа йирик марказлар киритилган. Ушбу хизматдан нафақат Yandex курьерлари, балки бошқа етказиб бериш хизматлари ҳамда шахсий логистикасига эга компания ходимлари ҳам фойдаланишлари мумкин.
Фойдаланувчилар учун индивидуал ва корпоратив (Б2Б) тарифлар жорий этилган. Эслатиб ўтамиз, Yandex Бике — бу компания томонидан 2022-йилда ишлаб чиқилган ва 2023-йилда кўчаларга чиққан махсус электр велосипеддир. У 240 В қувватга эга двигател ҳамда қизиб кетиш ва қисқа туташувларнинг олдини олувчи мониторинг тизимига эга аккумулятор билан жиҳозланган.
Хавфсизликни таъминлаш мақсадида қурилмага ўрнатилган ИоТ-модули максимал тезликни соатига 25 км билан чеклайди. Бу курьерлар ва пиёдалар хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
…