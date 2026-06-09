Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирди

·0·Техно
Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирди

Yandex жамоаси курьерлик етказиб бериш хизматлари учун мўлжалланган Yandex Бике электр велосипедлари парки ва улардан фойдаланиш ҳудуди кенгайганини эълон қилди. Эндиликда ушбу хавфсиз транспорт воситаларини Россиянинг 20 дан ортиқ шаҳарларида ижара қилиш имконияти мавжуд бўлиб, велосипедларнинг умумий сони 20 мингдан 30 минг донага етказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ижарага олиш мумкин бўлган шаҳарлар рўйхатига Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Қозон, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Краснодар ва бошқа йирик марказлар киритилган. Ушбу хизматдан нафақат Yandex курьерлари, балки бошқа етказиб бериш хизматлари ҳамда шахсий логистикасига эга компания ходимлари ҳам фойдаланишлари мумкин.

Фойдаланувчилар учун индивидуал ва корпоратив (Б2Б) тарифлар жорий этилган. Эслатиб ўтамиз, Yandex Бике — бу компания томонидан 2022-йилда ишлаб чиқилган ва 2023-йилда кўчаларга чиққан махсус электр велосипеддир. У 240 В қувватга эга двигател ҳамда қизиб кетиш ва қисқа туташувларнинг олдини олувчи мониторинг тизимига эга аккумулятор билан жиҳозланган.

Хавфсизликни таъминлаш мақсадида қурилмага ўрнатилган ИоТ-модули максимал тезликни соатига 25 км билан чеклайди. Бу курьерлар ва пиёдалар хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

YandexYandex БикеЭлектр ВелосипедТехнологияЛогистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларiOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларБугун, 15:23iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиiOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиБугун, 15:22Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиРоссияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиБугун, 14:59Ноутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиНоутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиБугун, 14:53Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиApple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус