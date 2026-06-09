Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетди

·0·Техно
Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетди

Reddit форумида GeForce RTX 5090 видеокартасининг 16-пинли қувват улагичи билан боғлиқ навбатдаги муаммо ҳақида хабар пайдо бўлди. КусКундале тахаллусли фойдаланувчи компьютерига режавий хизмат кўрсатиш вақтида коннекторнинг эриш аломатларини аниқлаганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизим эгасининг сўзларига кўра, у ўз қурилмасининг ҳолатини мунтазам кузатиб борган: ҳар уч ойда видеокартанинг қувват кабелини узиб, қайта улаган, шунингдек, ҳар ой уланиш мустаҳкамлигини текшириб, корпусни чангдан тозалаб турган. Шунга қарамай, навбатдаги кўрик пайтида у қувват кабелида ҳам, видеокартанинг ўзидаги улагичда ҳам қорайиш ва қизиб кетиш белгиларини сезган.

Тизимда 12ВHPВР коннекторига эга оригинал Corsair Тйпе 4 кабелидан фойдаланилган. Шуниси эътиборлики, видеокарта вертикал ҳолатда ўрнатилган бўлган, шунинг учун бундай ҳодисаларнинг асосий сабабларидан бири сифатида кўриладиган кабелнинг ҳаддан ташқари эгилиши бу ҳолатда истисно қилинади.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, муаммога улагични мунтазам равишда узиб-улаш натижасида контактларнинг ейилиши сабаб бўлган бўлиши мумкин. Конструкция хусусиятлари туфайли контакт майдончаларининг ҳатто кичик шикастланиши ҳам электр қаршилигини ошириб юборади, бу эса вақт ўтиши билан локал қизиб кетишга олиб келади.

Ҳозирча вазият критик даражада эмас — видеокарта ҳали ҳам ишчи ҳолатда, бироқ фойдаланувчи ҳамжамиятдан кейинги қадамлар бўйича маслаҳат сўрамоқда. NVIDIA RTX сериясидаги ушбу муаммо фойдаланувчилар орасида ҳали ҳам долзарблигича қолмоқда.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологияҲардваре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаApple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 16:29ФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиБугун, 16:27iPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиiPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиБугун, 16:21Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиАисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиБугун, 15:53100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқдиБугун, 15:50Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус