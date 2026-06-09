Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетди
Reddit форумида GeForce RTX 5090 видеокартасининг 16-пинли қувват улагичи билан боғлиқ навбатдаги муаммо ҳақида хабар пайдо бўлди. КусКундале тахаллусли фойдаланувчи компьютерига режавий хизмат кўрсатиш вақтида коннекторнинг эриш аломатларини аниқлаганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизим эгасининг сўзларига кўра, у ўз қурилмасининг ҳолатини мунтазам кузатиб борган: ҳар уч ойда видеокартанинг қувват кабелини узиб, қайта улаган, шунингдек, ҳар ой уланиш мустаҳкамлигини текшириб, корпусни чангдан тозалаб турган. Шунга қарамай, навбатдаги кўрик пайтида у қувват кабелида ҳам, видеокартанинг ўзидаги улагичда ҳам қорайиш ва қизиб кетиш белгиларини сезган.
Тизимда 12ВHPВР коннекторига эга оригинал Corsair Тйпе 4 кабелидан фойдаланилган. Шуниси эътиборлики, видеокарта вертикал ҳолатда ўрнатилган бўлган, шунинг учун бундай ҳодисаларнинг асосий сабабларидан бири сифатида кўриладиган кабелнинг ҳаддан ташқари эгилиши бу ҳолатда истисно қилинади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, муаммога улагични мунтазам равишда узиб-улаш натижасида контактларнинг ейилиши сабаб бўлган бўлиши мумкин. Конструкция хусусиятлари туфайли контакт майдончаларининг ҳатто кичик шикастланиши ҳам электр қаршилигини ошириб юборади, бу эса вақт ўтиши билан локал қизиб кетишга олиб келади.
Ҳозирча вазият критик даражада эмас — видеокарта ҳали ҳам ишчи ҳолатда, бироқ фойдаланувчи ҳамжамиятдан кейинги қадамлар бўйича маслаҳат сўрамоқда. NVIDIA RTX сериясидаги ушбу муаммо фойдаланувчилар орасида ҳали ҳам долзарблигича қолмоқда.
…