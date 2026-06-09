Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирди
Хитойнинг Ландспасе компанияси Пекин вақти билан 9-июн куни соат 08:23 да Дунфен космодромидан Жуқуе-2E Й6 ракета-ташувчисининг модернизация қилинган версиясини муваффақиятли парвоз қилдирди. Ушбу миссия доирасида Спасесаил ДТК 01 ва КМКК-02 сунъий йўлдошлари белгиланган орбитага муваффақиятли олиб чиқилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, парвознинг барча босқичлари штат режимида ўтган ва миссия тўлиқ муваффақият билан якунланган. Metaн ва кислород ёқилғисида ишлайдиган Жуқуе-2 ракетаси учун бу тарихий саккизинчи парвоз бўлди. Ушбу дастур Хитой хусусий космонавтикасининг энг муҳим лойиҳаларидан бири ҳисобланади.
Ландспасе вакиллари ушбу миссия Хитойнинг сунъий йўлдош интернет инфратузилмасини ривожлантириш билан бевосита боғлиқлигини таъкидладилар. Парвоз миллий сунъий йўлдош интернет лойиҳасини амалга оширишнинг бир қисми бўлиб, у алоқа гуруҳини кенгайтириш ва фойдаланувчилар учун ҳамёнбоп сервислар яратишга қаратилган.
…