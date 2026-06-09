Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этди

·0·Техно
Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этди

Anthropic компанияси ўзининг энг илғор сунъий интеллект моделини илк бор кенг оммага тақдим этди, бироқ бу жараён қатъий хавфсизлик чоралари билан амалга оширилмоқда. Сешанба куни компания Мйтос моделининг оммавий версияси бўлган Claude Фабле 5 ни ишга туширди. Anthropic маълумотларига кўра, Фабле 5 дастурий муҳандислик, интеллектуал меҳнат ва визуал таҳлил соҳаларида юқори натижалар кўрсатади, аммо киберхавфсизлик, биология ва кимё каби юқори хавфли йўналишларда жавоблар блокланади ва тизим автоматик равишада Claude Опус 4.8 моделига ўтади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастлаб апрель ойида тақдим этилган Мйтос модели киберхавфсизлик хавотирлари сабабли фақат чекланган ҳамкорлар учун очиқ эди. Ўтган ҳафтадан бошлаб Anthropic 15 та давлатдаги юзлаб ташкилотларга ушбу моделдан фойдаланиш имконини берди. Эндиликда ушбу технология Claude API ва Энтерприсе режалари орқали барча учун очиқ. 22-июнга қадар Фабле 5 модели Pro, Max ва Теам обуначилари учун бепул тақдим этилади, 23-июндан бошлаб эса фойдаланиш учун алоҳида кредитлар талаб қилинади.

Фабле моделининг чиқарилиши Anthropic компаниясининг OpenAI ва SpaceX каби гигантлар қаторида очиқ бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган вақтига тўғри келди. Компания сунъий интеллект тизимлари шунчалик тез ривожланмоқдаки, улар тез орада инсон аралашувисиз ўз-ўзини такомиллаштириш (RSИ) даражасига етиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шу сабабли, Мйтос даражасидаги моделлар нотўғри қўлларга тушиб қолмаслиги учун Anthropic 1000 соатдан ортиқ ички ва ташқи "ред-теаминг" синовларини ўтказган.

Хавфсизлик чораси сифатида Anthropic барча трафик маълумотларини 30 кун давомида сақлаш сиёсатини жорий этди. Компания ушбу маълумотлардан моделларни ўқитиш учун фойдаланмаслигини, балки фақат мураккаб ҳужумлар ва янги турдаги "жаилбреак" уринишларидан ҳимояланиш учун қўллашини таъкидламоқда. Ҳозирча Фабле 5 сессияларининг 95 фоизи моделнинг ўз жавоблари билан муваффақиятли якунланмоқда, фақат ўта мураккаб ҳолатлардагина тизим Опус 4.8 ёрдамига таянмоқда.

AnthropicClaudeСунъий IntelлектМйтосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиTecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиБугун, 17:27ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиБугун, 17:27Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиЛандспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 16:54Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиРоссияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиБугун, 16:53Rivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошладиRivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошладиБугун, 16:53Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаApple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус