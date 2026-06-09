Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этди
Anthropic компанияси ўзининг энг илғор сунъий интеллект моделини илк бор кенг оммага тақдим этди, бироқ бу жараён қатъий хавфсизлик чоралари билан амалга оширилмоқда. Сешанба куни компания Мйтос моделининг оммавий версияси бўлган Claude Фабле 5 ни ишга туширди. Anthropic маълумотларига кўра, Фабле 5 дастурий муҳандислик, интеллектуал меҳнат ва визуал таҳлил соҳаларида юқори натижалар кўрсатади, аммо киберхавфсизлик, биология ва кимё каби юқори хавфли йўналишларда жавоблар блокланади ва тизим автоматик равишада Claude Опус 4.8 моделига ўтади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастлаб апрель ойида тақдим этилган Мйтос модели киберхавфсизлик хавотирлари сабабли фақат чекланган ҳамкорлар учун очиқ эди. Ўтган ҳафтадан бошлаб Anthropic 15 та давлатдаги юзлаб ташкилотларга ушбу моделдан фойдаланиш имконини берди. Эндиликда ушбу технология Claude API ва Энтерприсе режалари орқали барча учун очиқ. 22-июнга қадар Фабле 5 модели Pro, Max ва Теам обуначилари учун бепул тақдим этилади, 23-июндан бошлаб эса фойдаланиш учун алоҳида кредитлар талаб қилинади.
Фабле моделининг чиқарилиши Anthropic компаниясининг OpenAI ва SpaceX каби гигантлар қаторида очиқ бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган вақтига тўғри келди. Компания сунъий интеллект тизимлари шунчалик тез ривожланмоқдаки, улар тез орада инсон аралашувисиз ўз-ўзини такомиллаштириш (RSИ) даражасига етиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шу сабабли, Мйтос даражасидаги моделлар нотўғри қўлларга тушиб қолмаслиги учун Anthropic 1000 соатдан ортиқ ички ва ташқи "ред-теаминг" синовларини ўтказган.
Хавфсизлик чораси сифатида Anthropic барча трафик маълумотларини 30 кун давомида сақлаш сиёсатини жорий этди. Компания ушбу маълумотлардан моделларни ўқитиш учун фойдаланмаслигини, балки фақат мураккаб ҳужумлар ва янги турдаги "жаилбреак" уринишларидан ҳимояланиш учун қўллашини таъкидламоқда. Ҳозирча Фабле 5 сессияларининг 95 фоизи моделнинг ўз жавоблари билан муваффақиятли якунланмоқда, фақат ўта мураккаб ҳолатлардагина тизим Опус 4.8 ёрдамига таянмоқда.
…