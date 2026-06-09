Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшди

·0·Техно
Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшди

Халқаро Tecno бренди ўзининг Элла интеллектуал ассистенти учун кенг кўламли янгиланиш чиқарилганини эълон қилди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида ишлаб чиқилган махсус футбол режими смартфон фойдаланувчилари учун шахсий таҳлилчи ва ҳамроҳга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция Tecno интерфейсига интеграция қилинган бўлиб, Камон 50 серияси ва бренднинг бошқа қурилмаларида қўшимча иловаларсиз ишлайди. Тизим мухлислар учун учта асосий воситани тақдим этади: мослашувчан тақвим, ўйинлар дайжести ва реал вақтда янгиланадиган турнир жадвали.

Ассистент ўйинлар жадвалини фойдаланувчининг вақт минтақасига қараб автоматик синхронизация қилади. Шунингдек, у учрашувдан олдинги таҳлиллар, жамоалар статистикаси ва ўйин якунлангач батафсил ҳисоботларни шакллантиради. Турнир жадвалида эса 12 та гуруҳдаги очколар ва тўплар нисбати акс этиб, кейинги босқичга чиққан жамоалар алоҳида кўрсатилади.

Бундан ташқари, Tecno кўнгилочар функцияларни ҳам унутмаган. Генератив нейротармоқ асосида ишловчи “Юлдуз билан сурат” воситаси ёрдамида фойдаланувчилар ўз селфиларини севимли футболчилари сурати билан бирлаштириб, ижтимоий тармоқларда улашишлари мумкин.

TecnoЭллаСунний IntelлектКамон 50Жаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиБугун, 17:27Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиБугун, 17:24Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиЛандспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 16:54Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиРоссияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиБугун, 16:53Rivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошладиRivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошладиБугун, 16:53Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаApple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус