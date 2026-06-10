Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба берди
Google компанияси ўзининг ҳамёнбоп сунъий интеллект обуна режасини янада арзонлаштириб, ривожланаётган бозорлардаги нархлар урушини Америка истеъмолчилари орасига олиб кирди. Душанба куни эълон қилинган янгиликка кўра, Google AI Plus хизматининг ойлик нархи 7,99 доллардан 4,99 долларгача туширилди. Шу билан бирга, тақдим этиладиган булутли хотира ҳажми ҳам икки баравар оширилиб, 200 гигабайтдан 400 гигабайтга етказилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Gemini AI обуналари бўйича маҳсулот раҳбари Викас Кансалнинг сўзларига кўра, ушбу янгиланишлар яқин кунларда барча фойдаланувчилар учун амал қила бошлайди. Google AI Plus январ ойида АҚШ бозоридаги энг арзон пуллик сунъий интеллект хизмати сифатида ишга туширилган эди. У асосан талабалар ва якка тартибдаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, Омни Флаш орқали видео яратиш, Google Флов ижодий студияси ва НотебоокЛМ каби воситаларни ўз ичига олади.
Мутахассисларнинг фикрича, Google ўзининг вертикал интеграцияси ва кенг тарқалиш имкониятларидан фойдаланиб, бозордаги маржани пасайтирмоқда. Бу эса OpenAI ва Anthropic каби фақат сунъий интеллектга ихтисослашган компаниялар учун жиддий синов бўлиши мумкин. Гоодватер Капитал ҳаммуассиси Чи-Ҳуа Чиеннинг таъкидлашича, технологик инфратузилма компаниялари вақт ўтиши билан ўз қийматини йўқотиб, оммавий товар (коммодитй) даражасига тушиб қолади.
Ушбу нархлар уруши дастлаб Ҳиндистон каби тез ривожланаётган бозорларда бошланган эди. Ўтган йилнинг август ойида OpenAI Ҳиндистонда ChatGPT Го хизматини тахминан 4,60 доллар нархда ишга туширган, Google эса бунга жавобан декабрь ойида ўзининг арзонлаштирилган режасини тақдим этган эди. Эндиликда ушбу стратегия глобал миқёсда, жумладан, АҚШ бозорида ҳам кенг қўлланилмоқда.
…