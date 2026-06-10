Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба берди

·14·Техно
Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба берди

Google компанияси ўзининг ҳамёнбоп сунъий интеллект обуна режасини янада арзонлаштириб, ривожланаётган бозорлардаги нархлар урушини Америка истеъмолчилари орасига олиб кирди. Душанба куни эълон қилинган янгиликка кўра, Google AI Plus хизматининг ойлик нархи 7,99 доллардан 4,99 долларгача туширилди. Шу билан бирга, тақдим этиладиган булутли хотира ҳажми ҳам икки баравар оширилиб, 200 гигабайтдан 400 гигабайтга етказилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Gemini AI обуналари бўйича маҳсулот раҳбари Викас Кансалнинг сўзларига кўра, ушбу янгиланишлар яқин кунларда барча фойдаланувчилар учун амал қила бошлайди. Google AI Plus январ ойида АҚШ бозоридаги энг арзон пуллик сунъий интеллект хизмати сифатида ишга туширилган эди. У асосан талабалар ва якка тартибдаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, Омни Флаш орқали видео яратиш, Google Флов ижодий студияси ва НотебоокЛМ каби воситаларни ўз ичига олади.

Мутахассисларнинг фикрича, Google ўзининг вертикал интеграцияси ва кенг тарқалиш имкониятларидан фойдаланиб, бозордаги маржани пасайтирмоқда. Бу эса OpenAI ва Anthropic каби фақат сунъий интеллектга ихтисослашган компаниялар учун жиддий синов бўлиши мумкин. Гоодватер Капитал ҳаммуассиси Чи-Ҳуа Чиеннинг таъкидлашича, технологик инфратузилма компаниялари вақт ўтиши билан ўз қийматини йўқотиб, оммавий товар (коммодитй) даражасига тушиб қолади.

Ушбу нархлар уруши дастлаб Ҳиндистон каби тез ривожланаётган бозорларда бошланган эди. Ўтган йилнинг август ойида OpenAI Ҳиндистонда ChatGPT Го хизматини тахминан 4,60 доллар нархда ишга туширган, Google эса бунга жавобан декабрь ойида ўзининг арзонлаштирилган режасини тақдим этган эди. Эндиликда ушбу стратегия глобал миқёсда, жумладан, АҚШ бозорида ҳам кенг қўлланилмоқда.

GoogleСунъий IntelлектChatGPTOpenAIGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиApple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиБугун, 23:22GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиБугун, 21:23Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус