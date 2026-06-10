Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўлади

·0·Техно
Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўлади

Huawei компанияси ўзининг янги Huawei Мате 90 серияси учун бир вақтнинг ўзида бир нечта инновацион совутиш ечимларини тайёрламоқда. Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, қурилма илғор 3D иссиқлик тарқатиш архитектураси билан жиҳозланади. Аввалроқ МEМС-вентилятори ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, сўнгги маълумотлар янада мураккаброқ тизим — микропомпа ёрдамида ишловчи суюқлик контури ва уч ўлчамли иссиқлик узатиш технологиясидан фойдаланилишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизимнинг асосий ғояси иссиқликни нафақат процессордан, балки бутун қурилма юзаси бўйлаб вертикал ва горизонтал йўналишда тақсимлашдан иборат. Смарт Пикачу тахаллуси билан танилган инсайдернинг сўзларига кўра, бу технология локал қизиб кетишнинг олдини олади. Конструкцияда мис фолга, графен қатламлари ва микронасос ёрдамида ҳаракатланувчи суюқлик қўлланилиши кутилмоқда, бу эса иссиқликни экран ёки орқа панел орқали ташқарига самарали чиқариш имконини беради.

Huawei Мате 90 сериясида илк бор Логик Фолдинг (мантиқий тахлаш) технологияси асосида яратилган янги Кирин 5G чипи ўрнатилади. Ушбу концепция Huawei томонидан Тау масштаблаш қонуни доирасида тақдим этилган бўлиб, у микросхемаларни кўп даражали оптималлаштириш орқали Мур қонунининг физик чекловларини енгиб ўтишга қаратилган. Бу эса смартфон унумдорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, компания янги флагманлар учун зум-суратга олиш имкониятларини профессионал камералар даражасига кўтарувчи махсус аксессуарлар устида ҳам ишламоқда. Маълумот ўрнида, инсайдер Смарт Пикачу аввалроқ Xiaomi 13 Ultra ва Xiaomi Пад 6 каби қурилмалар ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этган эди. Шунингдек, Huawei Мате 90 нинг фаол вентиляторли алоҳида версияси ҳам сотувга чиқиши эҳтимолдан холи эмас.

HuaweiМате 90КиринСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиXiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиБугун, 08:23Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиHonor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиБугун, 07:58Meta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиMeta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиБугун, 07:24OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаOnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаБугун, 05:52Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиAnthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиБугун, 04:23Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиРоссиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус