Эрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилди
Афғонистоннинг Нимрўз вилоятида Еронга ноқонуний ўтишга уринган 14 нафар еркакнинг жасади чўл ҳудудидан топилди. Вилоят ҳокимлиги матбуот котиби Абдулмутаваккил Тавҳидийнинг маълум қилишича, улар чўлда йўлдан адашиб, кучли жазирама ва сувсизлик оқибатида ҳалок бўлган. Бир ҳафта аввал ҳам ушбу чўллардан яна 5 нафар афғонистонликнинг жасади топилгани сабабли, қисқа вақт ичида мазкур йўналишда қурбонлар сони 19 нафарга етди.
Афғонистоннинг Нимрўз вилоятида Эронга ноқонуний равишда ўтишга уринган 14 нафар эркакнинг жасади чўл ҳудудидан топилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот котиби Абдулмутаваккил Тавҳидий маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, марҳумлар Эрон ҳудудига яширинча ўтиш мақсадида контрабанда йўлларидан фойдаланган. Бироқ улар чўлда йўлдан адашиб қолган ва кучли жазирама ҳамда сувсизлик оқибатида ҳаётдан кўз юмган.
Расмийлар қайд этишича, бу сўнгги кунларда кузатилган биринчи бундай ҳолат эмас. Бир ҳафта аввал ҳам Нимрўз чўлларидан яна беш нафар афғонистонликнинг жасади топилган эди. Шу тариқа қисқа вақт ичида мазкур йўналишда ҳалок бўлганлар сони 19 нафарга етди.
Маҳаллий аҳоли вакилларининг айтишича, ҳалок бўлганларнинг аксарияти иқтисодий қийинчиликлар ва ишсизлик сабабли Эронга иш излаб кетишга қарор қилган. Улар одам савдоси билан шуғулланувчи ноқонуний тармоқлар ёрдамида чегарадан ўтишга уринган.
Нимрўз вилояти Афғонистоннинг жануби-ғарбида жойлашган бўлиб, Эрон ва Покистон томон ноқонуний миграция учун энг кўп фойдаланиладиган йўналишлардан бири саналади. Амалдаги ҳукумат бу йўл орқали чегарани ноқонуний кесиб ўтишни тақиқлаган бўлса-да, иқтисодий муаммолар туфайли айрим фуқаролар хавфли сафарга чиқишда давом этмоқда.
Мутахассислар ушбу фожиа яна бир бор ноқонуний миграциянинг оғир оқибатларини кўрсатганини таъкидлаб, аҳолини бундай хавфли йўллардан воз кечишга чақирмоқда.
…