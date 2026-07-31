Эрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилди

·83·Дунё
Эрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилди
Қисқача

Афғонистоннинг Нимрўз вилоятида Еронга ноқонуний ўтишга уринган 14 нафар еркакнинг жасади чўл ҳудудидан топилди. Вилоят ҳокимлиги матбуот котиби Абдулмутаваккил Тавҳидийнинг маълум қилишича, улар чўлда йўлдан адашиб, кучли жазирама ва сувсизлик оқибатида ҳалок бўлган. Бир ҳафта аввал ҳам ушбу чўллардан яна 5 нафар афғонистонликнинг жасади топилгани сабабли, қисқа вақт ичида мазкур йўналишда қурбонлар сони 19 нафарга етди.

Афғонистоннинг Нимрўз вилоятида Эронга ноқонуний равишда ўтишга уринган 14 нафар эркакнинг жасади чўл ҳудудидан топилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот котиби Абдулмутаваккил Тавҳидий маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, марҳумлар Эрон ҳудудига яширинча ўтиш мақсадида контрабанда йўлларидан фойдаланган. Бироқ улар чўлда йўлдан адашиб қолган ва кучли жазирама ҳамда сувсизлик оқибатида ҳаётдан кўз юмган.

Расмийлар қайд этишича, бу сўнгги кунларда кузатилган биринчи бундай ҳолат эмас. Бир ҳафта аввал ҳам Нимрўз чўлларидан яна беш нафар афғонистонликнинг жасади топилган эди. Шу тариқа қисқа вақт ичида мазкур йўналишда ҳалок бўлганлар сони 19 нафарга етди.

Маҳаллий аҳоли вакилларининг айтишича, ҳалок бўлганларнинг аксарияти иқтисодий қийинчиликлар ва ишсизлик сабабли Эронга иш излаб кетишга қарор қилган. Улар одам савдоси билан шуғулланувчи ноқонуний тармоқлар ёрдамида чегарадан ўтишга уринган.

Нимрўз вилояти Афғонистоннинг жануби-ғарбида жойлашган бўлиб, Эрон ва Покистон томон ноқонуний миграция учун энг кўп фойдаланиладиган йўналишлардан бири саналади. Амалдаги ҳукумат бу йўл орқали чегарани ноқонуний кесиб ўтишни тақиқлаган бўлса-да, иқтисодий муаммолар туфайли айрим фуқаролар хавфли сафарга чиқишда давом этмоқда.

Мутахассислар ушбу фожиа яна бир бор ноқонуний миграциянинг оғир оқибатларини кўрсатганини таъкидлаб, аҳолини бундай хавфли йўллардан воз кечишга чақирмоқда.

ЭронАфғонистонНимрозПокистонАбдулмутаваккил Тавҳидий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиНью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиБугун, 01:34Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБугун, 01:15Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиЖазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиБугун, 00:55Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиТрамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиКеча, 22:43Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 21:57Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Кеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда