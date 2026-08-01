Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайди
Жаҳон бозорида графика адаптерлари нархи ўсаётган бир пайтда, Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайиб, АҚШ бозорида 290 долларгача, Европада еса 280 евродан арзонроққа сотила бошлади. Мазкур қурилма 192-битли шина асосидаги 12 GB ҳажмли GDDR6 хотираси билан жиҳозланган бўлиб, ҳозирги кунда хотира ҳажмига нисбатан енг фойдали таклифлардан бирига айланди.
Жаҳон бозорида графика адаптерлари нархи яна ўсишни бошлаган ва яқин келажакда қимматлашишда давом этиши кутилаётган бир пайтда, Intel Арк B580 модели аксинча арзонлашмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилма ҳозирги кунда хотира ҳажмига нисбатан энг фойдали таклифлардан бирига айланиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу замонавий видеоакарта 192-битли шина асосида ишлайдиган 12 GB ҳажмга эга GDDR6 хотираси билан жиҳозланган. Ушбу техник кўрсаткич туфайли қурилма Фулл ҲД дан юқори бўлган ўлчамларда рақобатчиларига нисбатан анча барқарор ва яхши натижаларни кўрсатиш имкониятига эга.
Нархлар динамикаси ва рақобатАҚШ бозорида мазкур видеокарта нархи 290 долларгача пасайган бўлса, Европа мамлакатларида уни 280 евродан ҳам арзонроқ нархларда топиш мумкин. Бу ҳолат умумий бозор тенденцияларига зид равишда содир бўлаётгани билан мутахассислар эътиборини тортмоқда.
Эътиборлиси, айнан 12 GB хотирага эга бўлган, бироқ қайтадан сотувга чиқарилган RTX 3060 модели ҳозирги кунда қимматроқ баҳоланмоқда. Шу билан бирга, у сезиларли даражада паст унумдорликни тақдим этибгина қолмай, кадрлар генерациясини қўллаб-қувватлаш функциясига ҳам эга эмас.
Бозордаги умумий қимматлашув фонида Intel Арк B580 моделининг арзонлашуви харидорлар учун қулай имконият яратмоқда. Айниқса, ўртача нарх сегментида юқори унумдорлик ва замонавий технологияларни қидираётган фойдаланувчилар учун бу мақбул танловга айланмоқда.
…