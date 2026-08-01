Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайди

·21·Техно
Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайди
Қисқача

Жаҳон бозорида графика адаптерлари нархи ўсаётган бир пайтда, Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайиб, АҚШ бозорида 290 долларгача, Европада еса 280 евродан арзонроққа сотила бошлади. Мазкур қурилма 192-битли шина асосидаги 12 GB ҳажмли GDDR6 хотираси билан жиҳозланган бўлиб, ҳозирги кунда хотира ҳажмига нисбатан енг фойдали таклифлардан бирига айланди.

Жаҳон бозорида графика адаптерлари нархи яна ўсишни бошлаган ва яқин келажакда қимматлашишда давом этиши кутилаётган бир пайтда, Intel Арк B580 модели аксинча арзонлашмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилма ҳозирги кунда хотира ҳажмига нисбатан энг фойдали таклифлардан бирига айланиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу замонавий видеоакарта 192-битли шина асосида ишлайдиган 12 GB ҳажмга эга GDDR6 хотираси билан жиҳозланган. Ушбу техник кўрсаткич туфайли қурилма Фулл ҲД дан юқори бўлган ўлчамларда рақобатчиларига нисбатан анча барқарор ва яхши натижаларни кўрсатиш имкониятига эга.

Нархлар динамикаси ва рақобат

АҚШ бозорида мазкур видеокарта нархи 290 долларгача пасайган бўлса, Европа мамлакатларида уни 280 евродан ҳам арзонроқ нархларда топиш мумкин. Бу ҳолат умумий бозор тенденцияларига зид равишда содир бўлаётгани билан мутахассислар эътиборини тортмоқда.

Эътиборлиси, айнан 12 GB хотирага эга бўлган, бироқ қайтадан сотувга чиқарилган RTX 3060 модели ҳозирги кунда қимматроқ баҳоланмоқда. Шу билан бирга, у сезиларли даражада паст унумдорликни тақдим этибгина қолмай, кадрлар генерациясини қўллаб-қувватлаш функциясига ҳам эга эмас.

Бозордаги умумий қимматлашув фонида Intel Арк B580 моделининг арзонлашуви харидорлар учун қулай имконият яратмоқда. Айниқса, ўртача нарх сегментида юқори унумдорлик ва замонавий технологияларни қидираётган фойдаланувчилар учун бу мақбул танловга айланмоқда.

IntelВидеокартаТехнологияНархКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқадиАфсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқадиБугун, 01:20Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади