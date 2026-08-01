Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадими

·19·Техно
Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадими
Қисқача

Буюк Британия ва Франсия тадқиқотчилари венчур инвестициялар билан молиялаштириладиган стартапларда нима учун фирибгарлик ҳолатлари кўпроқ учрашини ўрганиб чиқди. Торонто университетининг 2000–2023 йилларни қамраб олган тадқиқотига кўра, венчур инвестициясини олган компаниялар бундай айбловларга маблағ олмай фаолият юритганларга нисбатан кўпроқ дуч келиши аниқланган.

Буюк Британиянинг Империал Коллеге ва Франциянинг Эмлён Бусинесс Счоол тадқиқотчилари томонидан эълон қилинган янги ҳисобот венчур инвестициялар билан молиялаштириладиган стартапларда нима учун фирибгарлик ҳолатлари кўпроқ учрашини ўрганиб чиқди. Мазкур илмий иш технология оламидаги хатарли тенденциялар ва инвесторларнинг бу борадаги масъулиятини очиб бергани билан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, тадқиқотчилар 2000–2023 йиллар оралиғида АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) ҳамда Адлия вазирлиги (ДОЖ) томонидан фуқаролик ва жиноий ишлар бўйича таъқиб қилинган технологик асосчилар ва компаниялар маълумотлар базасини яратишган. Сўнгги йилларда Франк компаниясидан Чарлие Жависе, Терраформ Лабс асосчиси До Квон каби машҳур шахсларнинг жиноятлари шулар жумласидандир.

Торонто университетининг июн ойида эълон қилинган яна бир тадқиқотида 2000–2023 йилларда АҚШдаги венчур фондлари томонидан молиялаштирилган стартапарга қарши очилган 654 та фирибгарлик ишлари таҳлил қилинди. Унга кўра, умумий олиб қараганда фирибгарлик кам учраса-да, венчур инвестициясини олган компаниялар бундай айбловларга маблағ олмай фаолият юритганларга нисбатан кўпроқ дуч келиши аниқланган.

Нотўғри кутилмалар ва сунъий интеллект омили

Тадқиқот муаллифларидан бири Тим Веисснинг таъкидлашича, бозор қизиб кетган ва назорат заифлашган даврларда иш бошлаган стартаплар кейинчалик фирибгарлик йўлига кириб кетиш эҳтимоли 19 фоизга юқори бўлади. Унинг фикрича, муаммо фақатгина асосчиларнинг ўзида эмас, балки улар олдига ҳаддан ташқари юқори ўсиш кўрсаткичларини талаб қилиб қўювчи инвесторларда ҳамдир.

Ҳозирги кунда жадал ривожланиб бораётган сунъий интеллект стартаплари муҳити ҳам айнан асосчиларни қонунбузарликка ундайдиган шароитларни яратмоқда. Инвесторларнинг талаблари ва компаниянинг реал имкониятлари ўртасидаги фарқ катталашгани сари муаммолар янада кескинлашади.

Алдовнинг уч босқичи

Тадқиқотда асосчилар дуч келадиган босим сабабли ёлғончиликнинг учта босқичига ўтиб кетиши тушунтирилган. Булар сиртқи, мустаҳкамланган ва чуқур алдов шаклларидир.

  • Сиртқи алдов: Асосчилар компаниянинг муваффақияти аслида қандайлигини яшириб, уни жуда яхши қилиб кўрсатишидир.
  • Мустаҳкамланган алдов: Ёлғонларни исботлаш учун сохта далиллар, шартномалар ва ҳисоб-фактураларни тайёрлаш.
  • Чуқур алдов: Молиявий кўрсаткичларни бутунлай сохталаштириш орқали венчур фондларини алданишга мажбурлаш.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар стартап экотизимидаги шаффофликни ошириш ҳамда инвесторлар томонидан ўтказиладиган текширувларни янада кучайтириш зарурлигини кўрсатмоқда.

СтартапИнвестицияФирибгарликТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиХитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади