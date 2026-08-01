Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпди

·25·Техно
Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпди
Қисқача

Google компанияси ўзининг Google Еарт харита иловасига сунъий интеллект ёрдамида сохта тасвирлар яратиш имконини берувчи янги функсияни қўшганидан атиги бир кун ўтиб ёпиб қўйди. Пайшанба куни ишга туширилган функсия фойдаланувчиларга Нано Банана 2 деб номланган сунъий интеллект генератори ёрдамида Google Еартдаги сунъий йўлдош тасвирлари ичига турли тўқима тасвирларни жойлаштириш имконини берган еди.

Google компанияси ўзининг Google Эарт харита иловасига сунъий интеллект ёрдамида сохта тасвирлар яратиш имконини берувчи янги функцияни қўшганидан атиги бир кун ўтиб уни бутунлай ёпиб қўйди. Ушбу янгилик интернет фойдаланувчилари ва журналистлар орасида кескин танқидларга сабаб бўлиб, у сохта маълумотлар ва дезинформация тарқалишига замин яратиши мумкинлиги таъкидланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, пайшанба куни ишга туширилган функция фойдаланувчиларга Нано Банана 2 деб номланган сунъий интеллект генератори ёрдамида Google Эартдаги сунъий йўлдош тасвирлари ичига турли тўқима тасвирларни жойлаштириш имконини берган эди. Компаниянинг расмий баёнотида бу имконият география билан ижодий ёндашиш мақсадида яратилгани айтилганди.

Бироқ, мутахассислар ва ОАВ вакиллари ушбу восита қандай хавф туғдиришини дарҳол пайқашди. Хусусан, BBC журналисти мазкур янгиликни киноя билан баҳолаб, Google Эарт дунёдаги энг ишончли визуал далил манбаларидан бири эканини, бундай восита эса ёлғон маълумотларни тарқатишда суиистеъмол қилиниши муқаррарлигини таъкидлаб ўтди.

Танқидлар ва хавфсизлик муаммолари

Аслида, мазкур функция орқали ҳар қандай матнли сўров асосида яратилган тасвирларни реал хариталар устига қўйиш мумкин эди. Бу эса тармоқда геофазовий сохта контентлар оқимининг кўпайишига олиб келиши кутилганди. Танқидчилар Google Эарт каби фундаментал платформаларда бундай очиқ имкониятларнинг мавжудлиги жамоатчиликни чалғитишини қаттиқ қоралашди.

Бундай кескин эътирозлардан сўнг, компания тезкор қарор қабул қилиб, мунозарали функцияни вақтинча тўхтатди. Google вакилларининг таъкидлашича, баъзи геофазовий мутахассислар ушбу воситадан фойдали мақсадларда фойдаланган бўлса-да, компания сиёсатини бузувчи сохта тасвирлар скриншотлари тарқалаётгани аниқланган.

Ҳозирги вақтда Google ушбу функцияни Google Эарт иловасидан қайтариб олганини ва хавфсизлик чораларини кучайтириш устида иш олиб бораётганини маълум қилди. Компания хавфсиз тўсиқларни ўрнатиб бўлгачгина тизимни такомиллаштиришни давом эттириши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект асрида интернетдаги аксарият тасвирларни ўта осонлик билан ўзгартириш мумкин. Эндиликда дезинформация яратиш учун профессионал Пҳотошоп усталари бўлиш шарт эмас, бунинг учун ҳар қандай AI тасвир генератори етарли бўлмоқда ва бу технология гигантлари олдида турган энг жиддий чақирувлардан бири бўлиб қолмоқда.

GoogleGoogle ЭартСунъий интеллектДезинформацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқадиАфсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқадиБугун, 01:20Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади