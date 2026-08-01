Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпди
Google компанияси ўзининг Google Еарт харита иловасига сунъий интеллект ёрдамида сохта тасвирлар яратиш имконини берувчи янги функсияни қўшганидан атиги бир кун ўтиб ёпиб қўйди. Пайшанба куни ишга туширилган функсия фойдаланувчиларга Нано Банана 2 деб номланган сунъий интеллект генератори ёрдамида Google Еартдаги сунъий йўлдош тасвирлари ичига турли тўқима тасвирларни жойлаштириш имконини берган еди.
Google компанияси ўзининг Google Эарт харита иловасига сунъий интеллект ёрдамида сохта тасвирлар яратиш имконини берувчи янги функцияни қўшганидан атиги бир кун ўтиб уни бутунлай ёпиб қўйди. Ушбу янгилик интернет фойдаланувчилари ва журналистлар орасида кескин танқидларга сабаб бўлиб, у сохта маълумотлар ва дезинформация тарқалишига замин яратиши мумкинлиги таъкидланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, пайшанба куни ишга туширилган функция фойдаланувчиларга Нано Банана 2 деб номланган сунъий интеллект генератори ёрдамида Google Эартдаги сунъий йўлдош тасвирлари ичига турли тўқима тасвирларни жойлаштириш имконини берган эди. Компаниянинг расмий баёнотида бу имконият география билан ижодий ёндашиш мақсадида яратилгани айтилганди.
Бироқ, мутахассислар ва ОАВ вакиллари ушбу восита қандай хавф туғдиришини дарҳол пайқашди. Хусусан, BBC журналисти мазкур янгиликни киноя билан баҳолаб, Google Эарт дунёдаги энг ишончли визуал далил манбаларидан бири эканини, бундай восита эса ёлғон маълумотларни тарқатишда суиистеъмол қилиниши муқаррарлигини таъкидлаб ўтди.
Танқидлар ва хавфсизлик муаммолариАслида, мазкур функция орқали ҳар қандай матнли сўров асосида яратилган тасвирларни реал хариталар устига қўйиш мумкин эди. Бу эса тармоқда геофазовий сохта контентлар оқимининг кўпайишига олиб келиши кутилганди. Танқидчилар Google Эарт каби фундаментал платформаларда бундай очиқ имкониятларнинг мавжудлиги жамоатчиликни чалғитишини қаттиқ қоралашди.
Бундай кескин эътирозлардан сўнг, компания тезкор қарор қабул қилиб, мунозарали функцияни вақтинча тўхтатди. Google вакилларининг таъкидлашича, баъзи геофазовий мутахассислар ушбу воситадан фойдали мақсадларда фойдаланган бўлса-да, компания сиёсатини бузувчи сохта тасвирлар скриншотлари тарқалаётгани аниқланган.
Ҳозирги вақтда Google ушбу функцияни Google Эарт иловасидан қайтариб олганини ва хавфсизлик чораларини кучайтириш устида иш олиб бораётганини маълум қилди. Компания хавфсиз тўсиқларни ўрнатиб бўлгачгина тизимни такомиллаштиришни давом эттириши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект асрида интернетдаги аксарият тасвирларни ўта осонлик билан ўзгартириш мумкин. Эндиликда дезинформация яратиш учун профессионал Пҳотошоп усталари бўлиш шарт эмас, бунинг учун ҳар қандай AI тасвир генератори етарли бўлмоқда ва бу технология гигантлари олдида турган энг жиддий чақирувлардан бири бўлиб қолмоқда.
…