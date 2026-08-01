Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатди

·23·Техно
Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатди
Қисқача

Яқинда тақдим етилган 8 GB хотирали AMD Radeon RX 9050 видеоасбобининг илк тест натижалари еълон қилинди ва у янги авлоднинг енг заиф график картасига айланди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу видеокарта 3DMark дастурида ўзининг асосий рақобатчиси GeForce RTX 5050 моделидан ўртача 18 фоизга, ўйинларда еса тахминан 30 фоизга заифроқ натижа кўрсатди.

Яқинда тақдим этилган AMD Radeon RX 9050 видеоасбобининг илк тест натижалари интернетда эълон қилинди ва бу гаджет бозордаги энг кутилмаган натижалардан бирини қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, синовдан ўтказилган 8 GB хотирага эга версия янги авлоднинг энг заиф график картасига айланди ва у ҳатто асосий рақобатчисидан ҳам сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ушбу моделнинг 4 GB хотирали талқини чакана савдога алоҳида чиқарилмайди, балки фақат тайёр компьютерлар таркибида харидорларга етказиб берилади. Шу боисдан ҳам мустақил равишда харид қилиш мумкин бўлган 8 GB версиянинг имкониятлари мутахассислар ва фойдаланувчилар эътибор марказида турибди.

Тест натижалари ва самарадорлик даражаси

Ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, янги видеокарта 3DMark дастурида ўзининг асосий рақобатчиси ҳисобланган GeForce RTX 5050 моделидан ўртача 18 фоизга заифроқ натижа кўрсатди. Ўйинлардаги фарқ эса янада сезиларли бўлиб, бу кўрсаткич тахминан 30 фоизни ташкил этди.

Истисно тариқасида ДООМ Те Дарк Агес ўйинида Фулл ҲД дан юқори пикселлар сонида бироз бошқача ҳолат кузатилган бўлса-да, мутахассислар буни мазкур ўйиннинг ўзига хос техник хусусиятлари билан изоҳламоқда. Агар GeForce RTX 5050 кўрсаткичларидан 30 фоизни айириб ташласак, охирги натижа GeForce RTX 2060 даражасига тўғри келади.

Бозордаги ўрни ва энергия истеъмоли

Таҳлилларга кўра, Radeon RX 9050 модели ўтган авлод вакиллари бўлган Radeon RX 7000 ҳамда GeForce RTX 40 туркумидаги чакана савдода мавжуд бўлган ҳар қандай дискрет видеокартадан ҳам заифроқ чиқди. Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, у GeForce RTX 3050 дан бироз тезроқ ишлайди.

Шунга қарамай, AMD ва унинг рақобатчиси маҳсулотларининг чакана нархлари деярли бир хил даражада экани фойдаланувчиларда саволлар туғдириши мумкин. Янги қурилманинг асосий афзаллиги сифатида унинг минимал энергия сарфини келтириш ўринли — видеоасбоб 75 В дан кам қувват истеъмол қилади. Бу эса ишлаб чиқарувчиларга қўшимча қувват манбаарисиз ёки ҳатто пассив совутиш тизимига эга версияларни чиқариш имконини беради.

Radeon RX 9050ВидеокартаAMDGeForce RTX 5050Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиХитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади