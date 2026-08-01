Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатди
Яқинда тақдим етилган 8 GB хотирали AMD Radeon RX 9050 видеоасбобининг илк тест натижалари еълон қилинди ва у янги авлоднинг енг заиф график картасига айланди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу видеокарта 3DMark дастурида ўзининг асосий рақобатчиси GeForce RTX 5050 моделидан ўртача 18 фоизга, ўйинларда еса тахминан 30 фоизга заифроқ натижа кўрсатди.
Яқинда тақдим этилган AMD Radeon RX 9050 видеоасбобининг илк тест натижалари интернетда эълон қилинди ва бу гаджет бозордаги энг кутилмаган натижалардан бирини қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, синовдан ўтказилган 8 GB хотирага эга версия янги авлоднинг энг заиф график картасига айланди ва у ҳатто асосий рақобатчисидан ҳам сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ушбу моделнинг 4 GB хотирали талқини чакана савдога алоҳида чиқарилмайди, балки фақат тайёр компьютерлар таркибида харидорларга етказиб берилади. Шу боисдан ҳам мустақил равишда харид қилиш мумкин бўлган 8 GB версиянинг имкониятлари мутахассислар ва фойдаланувчилар эътибор марказида турибди.
Тест натижалари ва самарадорлик даражасиЎтказилган синовлар шуни кўрсатдики, янги видеокарта 3DMark дастурида ўзининг асосий рақобатчиси ҳисобланган GeForce RTX 5050 моделидан ўртача 18 фоизга заифроқ натижа кўрсатди. Ўйинлардаги фарқ эса янада сезиларли бўлиб, бу кўрсаткич тахминан 30 фоизни ташкил этди.
Истисно тариқасида ДООМ Те Дарк Агес ўйинида Фулл ҲД дан юқори пикселлар сонида бироз бошқача ҳолат кузатилган бўлса-да, мутахассислар буни мазкур ўйиннинг ўзига хос техник хусусиятлари билан изоҳламоқда. Агар GeForce RTX 5050 кўрсаткичларидан 30 фоизни айириб ташласак, охирги натижа GeForce RTX 2060 даражасига тўғри келади.
Бозордаги ўрни ва энергия истеъмолиТаҳлилларга кўра, Radeon RX 9050 модели ўтган авлод вакиллари бўлган Radeon RX 7000 ҳамда GeForce RTX 40 туркумидаги чакана савдода мавжуд бўлган ҳар қандай дискрет видеокартадан ҳам заифроқ чиқди. Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, у GeForce RTX 3050 дан бироз тезроқ ишлайди.
Шунга қарамай, AMD ва унинг рақобатчиси маҳсулотларининг чакана нархлари деярли бир хил даражада экани фойдаланувчиларда саволлар туғдириши мумкин. Янги қурилманинг асосий афзаллиги сифатида унинг минимал энергия сарфини келтириш ўринли — видеоасбоб 75 В дан кам қувват истеъмол қилади. Бу эса ишлаб чиқарувчиларга қўшимча қувват манбаарисиз ёки ҳатто пассив совутиш тизимига эга версияларни чиқариш имконини беради.
…