Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солди

·17·Жамият
Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солди
Қисқача

Фарғона вилоятининг Тошлоқ туманида ҳаракатланаётган Дамас русумли автомашинада 28 нафар бола ноқонуний равишда ташилаётгани аниқланди. Турват маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ўтказилган текширув вақтида болаларнинг беш нафари машинанинг олд ўриндиғига жойлаштирилгани маълум бўлди. Мутахассислар йўл-транспорт ҳодисаси юз берган тақдирда бундай ҳолат болалар ҳаёти ва саломатлигига улкан хавф туғдиришини таъкидлади.

Фарғона вилоятида болаларни ташиш қоидаларининг қўпол равишда бузилгани билан боғлиқ яна бир ҳолат аниқланди. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимлари томонидан ўтказилган назорат тадбири давомида Тошлоқ туманида тўхтатилган Damas автомобилида 28 нафар бола ноқонуний равишда ташилаётгани маълум бўлди.

Масъул идоралар маълум қилишича, мазкур ҳолат Тошлоқ туманининг Турват маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида қайд этилган. Текширув жараёнида болаларнинг беш нафари автомобилнинг олд ўриндиғига жойлаштирилгани ҳам аниқланган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу каби ҳолатлар йўл-транспорт ҳодисаси юз берган тақдирда болалар ҳаёти ва саломатлиги учун жуда катта хавф туғдиради.

Қайд этилишича, ота-оналар ҳамда ҳайдовчиларга болаларни транспорт воситаларида ташиш қоидаларига қатъий амал қилиш юзасидан бир неча бор тушунтириш ишлари олиб борилган ва огоҳлантиришлар берилган. Шунга қарамасдан, бундай қоидабузарликлар айрим ҳудудларда ҳали ҳам тез-тез учраб турибди.

Мазкур ҳолат юзасидан ҳайдовчига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 128-8-моддаси асосида маъмурий баённома расмийлаштирилди. Шунингдек, унинг ҳисобига 0,3 жарима балли ҳам ёзилди.

ФарғонаТошлоқДамас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаКеча, 22:27Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликКеча, 22:23Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингКеча, 20:06Андижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиАндижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиКеча, 18:03Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказидаЎзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказидаКеча, 17:50Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиТошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиКеча, 13:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди