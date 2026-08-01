Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлди

·28·Дунё
Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлди
Қисқача

Жазоирнинг Бумердес вилоятида содир бўлган йўловчи автобусининг ағдарилиб кетиши оқибатида камида 25 киши ҳалок бўлди. Сетиф вилоятидан ҳаракатланган автобус 1 август куни номаълум сабабларга кўра йўлдан чиқиб кетган ва фожиа келтириб чиқарган. Ушбу йирик йўл-транспорт ҳодисаси натижасида яна 44 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олиб шифохоналарга етказилган.

Жазоирнинг Бумердес вилоятида содир бўлган йирик йўл-транспорт ҳодисаси кўплаб қурбонларга сабаб бўлди. Йўловчи автобусининг йўлдан чиқиб ағдарилиши натижасида камида 25 киши ҳалок бўлди, яна 44 нафар фуқаро турли даражада жароҳат олди. Бу ҳақда Anadolu агентлиги хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, фожиа 1 август куни мамлакат шимолида жойлашган Бумердес вилояти ҳудудида содир бўлган. Расмий маълумотларга кўра, Сетиф вилоятидан ҳаракатланган йўловчи автобуси ҳозирча аниқланмаган сабабларга кўра йўлдан чиқиб кетган ва ағдарилиб кетган.

Жазоир Фуқаролик муҳофазаси хизмати маълумотига кўра, ҳалокат оқибатида камида 25 нафар инсон ҳаётдан кўз юмган, яна 44 киши эса турли оғирликдаги тан жароҳатлари билан шифохоналарга етказилган.

Айни пайтда воқеа жойида қутқарувчилар ва тезкор тиббий ёрдам гуруҳлари иш олиб бормоқда. Мутасадди идоралар ҳалокат сабабларини аниқлаш мақсадида расмий текширув ишларини бошлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБугун, 01:15Эрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилдиЭрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилдиКеча, 23:53Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиТрамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиКеча, 22:43Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 21:57Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Кеча, 21:57Можтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаМожтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаКеча, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда