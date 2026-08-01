Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлди
Жазоирнинг Бумердес вилоятида содир бўлган йўловчи автобусининг ағдарилиб кетиши оқибатида камида 25 киши ҳалок бўлди. Сетиф вилоятидан ҳаракатланган автобус 1 август куни номаълум сабабларга кўра йўлдан чиқиб кетган ва фожиа келтириб чиқарган. Ушбу йирик йўл-транспорт ҳодисаси натижасида яна 44 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олиб шифохоналарга етказилган.
Жазоирнинг Бумердес вилоятида содир бўлган йирик йўл-транспорт ҳодисаси кўплаб қурбонларга сабаб бўлди. Йўловчи автобусининг йўлдан чиқиб ағдарилиши натижасида камида 25 киши ҳалок бўлди, яна 44 нафар фуқаро турли даражада жароҳат олди. Бу ҳақда Anadolu агентлиги хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, фожиа 1 август куни мамлакат шимолида жойлашган Бумердес вилояти ҳудудида содир бўлган. Расмий маълумотларга кўра, Сетиф вилоятидан ҳаракатланган йўловчи автобуси ҳозирча аниқланмаган сабабларга кўра йўлдан чиқиб кетган ва ағдарилиб кетган.
Жазоир Фуқаролик муҳофазаси хизмати маълумотига кўра, ҳалокат оқибатида камида 25 нафар инсон ҳаётдан кўз юмган, яна 44 киши эса турли оғирликдаги тан жароҳатлари билан шифохоналарга етказилган.
Айни пайтда воқеа жойида қутқарувчилар ва тезкор тиббий ёрдам гуруҳлари иш олиб бормоқда. Мутасадди идоралар ҳалокат сабабларини аниқлаш мақсадида расмий текширув ишларини бошлаган.
…