Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилди

·28·Техно
Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилди
Қисқача

Хитойлик муҳандислар тарихда илк бор фақат соф гелий ёрдамида ишлайдиган мегаваттли турбина ёрдамида електр енергиясини муваффақиятли олишди. Мазкур синов қурилмаси Хитой миллий ядро корпорациясига кирувчи CNNК Ҳуахинг компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, ядро енергетикасида муҳим қадам ҳисобланади. Анъанавий стансиялардан фарқли равишда, бу қурилма тўлиқ герметик контур ичида гелий узлуксиз айланиб турадиган ёпиқ сиклдан фойдаланади.

Хитойлик муҳандислар тарихда илк бор фақат соф гелий ёрдамида ишлайдиган мегаваттли турбина ёрдамида электр энергиясини муваффақиятли олишди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур синов қурилмаси Хитой миллий ядро корпорациясига (CNNК) кирувчи CNNК Ҳуахинг компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, бу ядро энергетикасида муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ютуқ янги авлод юқори ҳароратли газ билан соватиладиган ядро реакторларини яратиш йўлидаги улкан қадам сифатида баҳоланмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу Хитойда гелий асосий ишчи жисм сифатида қўлланиладиган биринчи мегаватт синфидаги турбинанинг муваффақиятли ишга туширилишидир.

Технологиянинг асосий хусусиятлари

Анъанавий электр станцияларидан фарқли равишда, бу ерда турбиналар сув буғи ёрдамида ҳаракатга келтирилмайди ёки очиқ газ сиклида ишламайди. Янги қурилма ёпиқ сиклдан фойдаланади: тўлиқ герметик контур ичида гелий узлуксиз равишда айланиб туради ва тизимни тарк этмайди.

Бундай ёндашув иссиқлик йўқотилишини сезиларли даражада камайтириш, барқарор босимни ушлаб туриш ва қурилманинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради. Гелийнинг танланиши тасодифий эмас, чунки бу газ инерт бўлиб, юқори ҳароратларда ҳам конструктив материаллар билан реакцияга киришмайди.

Мураккаб муҳандислик ечимлари

Муҳандислар олдида турган энг мураккаб вазифалардан бири тизимнинг мутлақ герметиклигини таъминлаш бўлган. Гелий атомлари ўта кичиклиги боис энг кичик нуқсонлар ва микротретсиналардан ҳам ўтиб кета олади, шу сабабли барча қувурлар ҳамда уланишлар энг юқори босимга бардош бериши шарт.

Бундан ташқари, ишлаб чиқувчилар юқори тезликда ишлайдиган турбинани ўрнатишда микрон аниқлигига эришишига тўғри келди. Чунки ҳатто минимал оғишлар ҳам тебранишларни келтириб чиқариб, контурнинг герметиклигини бузиши мумкин эди.

CNNК вакилларининг баёнотига кўра, муваффақиятли синовлар кичик атом энергетикасининг энг истиқболли йўналишларидан бири бўлган юқори ҳароратли газ реакторларини лойиҳалаш учун қимматли маълумотларни тақдим этди.

ХитойЭнергетикаГелийCNNКТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади