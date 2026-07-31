Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқда

·38·Техно
Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқда
Қисқача

Сунъий интеллект соҳасидаги йирик корпорациялар ўз моделларини ўқитиш ҳамда маълумотлар базаларини шакллантириш мақсадида қоғоз китобларни оммавий равишда харид қила бошлади. 404 Медиа нашри суриштирувига кўра, рақамлаштириш жараёнидан сўнг китоблар жисмонан бутунлай йўқ қилиб юборилмоқда, бу еса адабий мерос тақдирига нисбатан жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда.

Сунъий интеллект соҳасидаги йирик компаниялар ўз моделларини ўқитиш ва янги маълумотлар базаларини шакллантириш учун қоғоз китобларни оммавий равишда харид қила бошлади. 404 Медиа нашри суриштирувига кўра, рақамлаштириш жараёнидан сўнг китоблар жисмонан бутунлай йўқ қилиб юборилмоқда, бу эса адабий мероснинг тақдирига нисбатан жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, бундай харидлар якуний буюртмачиларни яшириш мақсадида махсус воситачилар орқали амалга оширилмоқда. Айрим яккабош-савдо битимлари доирасида бир йўла 1 мингдан 1 миллионгача нусхадаги нашрлар сотиб олинмоқда. Бунда харидорларни муаллиф, жанр ёки аниқ мавзу эмас, балки матн ҳажми ва сифати кўпроқ қизиқтирмоқда.

Китоб бозоридаги кескин ўзгаришлар

Ушбу жараёнда илгари кутубхоналар ва китоб дўконларига хизмат кўрсатиб келган ИСБНдб базаси ҳам фаол иштирок этмоқда. Ҳозирда у сунъий интеллект йўналишида ишлаётган корпорациялар учун китобларни улгуржи етказиб бериш ва оммавий харид қилиш хизматларини таклиф қилмоқда. Икки қўл китоблар сотувчиларининг таъкидлашича, талаб кескин ошган — авваллари ҳафтасига ўртача 20 тача китоб сотилган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич юзлаб нусхаларга етган. Шунга ўхшаш тенденция Алибрис ва Библио савдо майдончаларида ҳам кузатилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, инсонлар томонидан ёзилган босма асарлар сунъий интеллект учун энг тоза ва сифатли маълумот манбаи ҳисобланади. Сабаби, уларда нейротармоқларнинг ўзи генерация қилган такрорий ва паст сифатли маълумотлар ҳажми мавжуд эмас. Бу эса тил моделларининг мантиқий тузилиши ҳамда саводхонлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳуқуқий муаммолар ва йўқ қилинаётган мерос

Мазкур амалиёт аввалроқ Anthropic компаниясига нисбатан қўзғатилган суд материалларида ҳам ўз тасдиқини топган эди. Компания китобларни сотиб олиб, пудратчилар ёрдамида сканер қилган, сўнгра тезкор саноат сканерлаш жараёни қулай бўлиши учун кўплаб нусхаларни алоҳида саҳифаларга бўлиб ташлаган. Суд қонуний сотиб олинган китобларни ўқитиш учун ишлатишни "адолатли фойдаланиш" (фаир усе) тамойилига кўра йўл қўйиладиган ҳолат деб топган. Бироқ компания миллионлаб пират китоб сақлангани учун бошқа даъволарга ҳам дуч келган. Шунингдек, Google ҳам Gemini моделини ўқитишда муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган миллионлаб китоблардан ноқонуний фойдаланганликда айбланиб судга тортилган.

Жараённинг энг хавотирли жиҳати шундаки, сканерлашдан сўнг кўплаб ноёб ва узоқ вақт давомида қайта нашр этилмаган китоблар қайтариб бўлмайдиган даражада йўқ қилиб юборилмоқда. Уларнинг рақамли нусхалари эса фақатгина ёпиқ сунъий интеллект базаларида сақланиб қолмоқда. Бу эса келажак авлодлар учун қимматли маданий мероснинг жисмонан йўқолиб кетиш хавфини туғдирмоқда.

Сунъий интеллектКитобларСканерлашМуаллифлик ҳуқуқиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиХитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиБугун, 23:23СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади