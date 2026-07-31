Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетди
Apple компанияси 2026-йилги молиявий йилнинг 27-июнида якунланган учинчи чоракда умумий тушум ва фойда бўйича мутлақ рекорд натижаларни қайд етди. Ҳисобот даврида компаниянинг умумий даромади 109,4 миллиард долларни ташкил етиб, ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 16 фоизга кўпайди. Шунингдек, операцион фойда 35,7 миллиард долларга, соф фойда миқдори еса 29,8 миллиард долларга етди.
Apple компанияси 2026-йилги молиявий йилнинг 27-июнида якунланган учинчи чорак натижаларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур давр умумий тушум ва ҳар бир акция учун фойда бўйича мутлақ рекорд натижаларни қайд этган бўлса-да, ҳисобот эълон қилингач, технология гигантининг қимматбаҳо қоғозлари 10 фоизга қулади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Квартал якунларига кўра, компаниянинг умумий даромади 109,4 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 16 фоизга кўп эканини англатади. Шунингдек, ижобий молиявий ўзгаришлар операцион ва соф фойда ҳажмида ҳам яққол намоён бўлди.
Молиявий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлариҲисобот даврида Apple компаниясининг операцион фойдаси кескин ошиб, ўтган йилги 28,2 миллиард доллардан 35,7 миллиард долларга етди. Соф фойда миқдори эса 23,4 миллиард доллардан 29,8 миллиард долларга кўпайди. Мазкур молиявий натижалар бозор мутахассисларининг барча прогнозларини ортда қолдириб, жуда юқори натижа сифатида қайд этилди.
Бироқ, молиявий кўрсаткичларнинг ажойиблигига қарамай, инвесторлар ва акциядорларга жорий ой учун берилган прогнозлар унчалик маъқул келмади. Айнан шу омил қимматбаҳо қоғозлар қийматининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлди.
Маҳсулотлар йўналишидаги натижаларКомпаниянинг асосий даромад манбайи бўлган iPhone смартфонлари савдоси деярли чорак бараварга ўсиб, 55,3 миллиард долларга етди. Шунингдек, Мак компьютерлари савдоси ҳам сезиларли даражада кенгайиб, 8 миллиард доллардан 10,4 миллиард долларга кўтарилди.
Тааккидланишича, тақилувчи ва уй учун мўлжалланган электроника ҳамда турли аксессуарлар савдоси бироз камроқ ўсишни кўрсатиб, 7,4 миллиард доллардан 7,9 миллиард долларга етди. Рақамли хизматлар эса компанияга 30,7 миллиард доллар даромад келтирди (ўтган йили бу кўрсаткич 27,4 миллиард доллар эди).
Умумий ижобий фон билан бир қаторда, баъзи йўналишларда пасайишлар ҳам кузатилди. Хусусан, iPad планшетлари савдоси ўтган йилги 6,6 миллиард доллардан 6,2 миллиард долларга қисқарди.
…