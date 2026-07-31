Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетди

·23·Техно
Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетди
Қисқача

Apple компанияси 2026-йилги молиявий йилнинг 27-июнида якунланган учинчи чоракда умумий тушум ва фойда бўйича мутлақ рекорд натижаларни қайд етди. Ҳисобот даврида компаниянинг умумий даромади 109,4 миллиард долларни ташкил етиб, ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 16 фоизга кўпайди. Шунингдек, операцион фойда 35,7 миллиард долларга, соф фойда миқдори еса 29,8 миллиард долларга етди.

Apple компанияси 2026-йилги молиявий йилнинг 27-июнида якунланган учинчи чорак натижаларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур давр умумий тушум ва ҳар бир акция учун фойда бўйича мутлақ рекорд натижаларни қайд этган бўлса-да, ҳисобот эълон қилингач, технология гигантининг қимматбаҳо қоғозлари 10 фоизга қулади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Квартал якунларига кўра, компаниянинг умумий даромади 109,4 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 16 фоизга кўп эканини англатади. Шунингдек, ижобий молиявий ўзгаришлар операцион ва соф фойда ҳажмида ҳам яққол намоён бўлди.

Молиявий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлари

Ҳисобот даврида Apple компаниясининг операцион фойдаси кескин ошиб, ўтган йилги 28,2 миллиард доллардан 35,7 миллиард долларга етди. Соф фойда миқдори эса 23,4 миллиард доллардан 29,8 миллиард долларга кўпайди. Мазкур молиявий натижалар бозор мутахассисларининг барча прогнозларини ортда қолдириб, жуда юқори натижа сифатида қайд этилди.

Бироқ, молиявий кўрсаткичларнинг ажойиблигига қарамай, инвесторлар ва акциядорларга жорий ой учун берилган прогнозлар унчалик маъқул келмади. Айнан шу омил қимматбаҳо қоғозлар қийматининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлди.

Маҳсулотлар йўналишидаги натижалар

Компаниянинг асосий даромад манбайи бўлган iPhone смартфонлари савдоси деярли чорак бараварга ўсиб, 55,3 миллиард долларга етди. Шунингдек, Мак компьютерлари савдоси ҳам сезиларли даражада кенгайиб, 8 миллиард доллардан 10,4 миллиард долларга кўтарилди.

Тааккидланишича, тақилувчи ва уй учун мўлжалланган электроника ҳамда турли аксессуарлар савдоси бироз камроқ ўсишни кўрсатиб, 7,4 миллиард доллардан 7,9 миллиард долларга етди. Рақамли хизматлар эса компанияга 30,7 миллиард доллар даромад келтирди (ўтган йили бу кўрсаткич 27,4 миллиард доллар эди).

Умумий ижобий фон билан бир қаторда, баъзи йўналишларда пасайишлар ҳам кузатилди. Хусусан, iPad планшетлари савдоси ўтган йилги 6,6 миллиард доллардан 6,2 миллиард долларга қисқарди.

AppleiPhoneМолияТехнологияДаромад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиХитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади