Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди
Таниқли венчур фонди Индех Вентурес учта янги фонд доирасида жами 2 миллиард доллар сармоя йиғганини еълон қилди. Компания янги жалб етилган маблағларни турли босқичдаги лойиҳаларга, жумладан бошланғич босқичдаги лойиҳалар учун 400 миллион доллар ва асосий венчур фонди учун 900 миллион доллар миқдорида йўналтиришни режалаштирган.
Таниқли венчур фонди Индех Вентурес ўзининг навбатдаги молиялаштириш раундини муваффақиятли якунлаб, учта янги фонд доирасида жами 2 миллиард доллар сармоя йиғганини эълон қилди. Мазкур қадам венчур бозоридаги кескин рақобат шароитида компаниянинг молиявий барқарорлигини ҳамда инвесторлар орасида юқори нуфузга эга эканини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўттиз йиллик тарихга эга бўлган ушбу компания янги жалб этилган маблағларни турли босқичдаги лойиҳаларга йўналтиришни режалаштирган. Хусусан, бошланғич (сеед) босқичдаги лойиҳалар учун 400 миллион доллар, асосий венчур фонди учун эса 900 миллион доллар ажратилган. Шунингдек, Индех Вентурес 2024-йилда ташкил этилган 1,5 миллиард долларлик ўсиш фондига яна 700 миллион доллар қўшди. Натижада компаниянинг умумий мавжуд капитали 3,5 миллиард долларга етди.
Муваффақиятли сармоялар ва бозордаги ўрниМазкур йирик капитал ҳажми Индех Вентурес икки йил аввал иккита фонд орқали 2,3 миллиард доллар йиғганидан сўнг қўлга киритилди. Айрим бошқа венчур компанияларидан фарқли ўлароқ, Индех ўз фондлари ҳажмини ҳаддан ташқари ошириб юбормасликка ҳаракат қилмоқда. Шунга қарамай, ташкилот сўнгги йиллардаги кучли кўрсаткичлари билан бозорда яққол ажралиб туришда давом этмоқда.
Жорий йил бошида Индех портфолио компанияси бўлган Виз хавфсизлик стартапи Alphabet таркибига 32 миллиард долларга сотилгани фонд учун катта муваффақият бўлди. Reuters агентлиги хабар беришича, Индех Виз компаниясига илк бор сеед-босқичдаёқ сармоя киритган ва унинг 12 фоизлик улушига эга энг йирик ташқи акциядорига айланган эди. Ушбу улушнинг қиймати тахминан 3,8 миллиард долларни ташкил этиши тахмин қилинмоқда.
Сунъий интеллект ва истиқболли йўналишларФонд фаолиятида сўнгги пайтларда замонавий технологиялар, хусусан, сунъий интеллект ва робототехника соҳаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Индех Вентурес ўтган йили Фигма компаниясининг акцияларини оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнида ҳам эрта инвестор сифатида қатнашган эди.
Ҳозирги кунда компания портфелидан бир қатор илғор технологик стартаплар ўрин олган. Уларнинг орасида Пҳйсикал Intelligence робототехника компанияси, Фиреворкс АИинференсе платформаси ҳамда Anthropic сунъий интеллект модели яратувчиси бор. Эътиборлиси, Anthropic ўтган йил сентябрь ойида 183 миллиард долларлик баҳолаш асосида капитал жалб қилган пайтда Индех Вентурес унга сармоя киритган эди.
Янги фондлар базасининг кенгайиши Индех Вентурес компаниясига истиқболли технологиялар ва сунъий интеллект бозоридаги етакчи ўрнини сақлаб қолиш, шунингдек, дунё бўйлаб энг инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш имкониятини тақдим этади.
…