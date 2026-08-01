Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди

·24·Техно
Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

Таниқли венчур фонди Индех Вентурес учта янги фонд доирасида жами 2 миллиард доллар сармоя йиғганини еълон қилди. Компания янги жалб етилган маблағларни турли босқичдаги лойиҳаларга, жумладан бошланғич босқичдаги лойиҳалар учун 400 миллион доллар ва асосий венчур фонди учун 900 миллион доллар миқдорида йўналтиришни режалаштирган.

Таниқли венчур фонди Индех Вентурес ўзининг навбатдаги молиялаштириш раундини муваффақиятли якунлаб, учта янги фонд доирасида жами 2 миллиард доллар сармоя йиғганини эълон қилди. Мазкур қадам венчур бозоридаги кескин рақобат шароитида компаниянинг молиявий барқарорлигини ҳамда инвесторлар орасида юқори нуфузга эга эканини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўттиз йиллик тарихга эга бўлган ушбу компания янги жалб этилган маблағларни турли босқичдаги лойиҳаларга йўналтиришни режалаштирган. Хусусан, бошланғич (сеед) босқичдаги лойиҳалар учун 400 миллион доллар, асосий венчур фонди учун эса 900 миллион доллар ажратилган. Шунингдек, Индех Вентурес 2024-йилда ташкил этилган 1,5 миллиард долларлик ўсиш фондига яна 700 миллион доллар қўшди. Натижада компаниянинг умумий мавжуд капитали 3,5 миллиард долларга етди.

Муваффақиятли сармоялар ва бозордаги ўрни

Мазкур йирик капитал ҳажми Индех Вентурес икки йил аввал иккита фонд орқали 2,3 миллиард доллар йиғганидан сўнг қўлга киритилди. Айрим бошқа венчур компанияларидан фарқли ўлароқ, Индех ўз фондлари ҳажмини ҳаддан ташқари ошириб юбормасликка ҳаракат қилмоқда. Шунга қарамай, ташкилот сўнгги йиллардаги кучли кўрсаткичлари билан бозорда яққол ажралиб туришда давом этмоқда.

Жорий йил бошида Индех портфолио компанияси бўлган Виз хавфсизлик стартапи Alphabet таркибига 32 миллиард долларга сотилгани фонд учун катта муваффақият бўлди. Reuters агентлиги хабар беришича, Индех Виз компаниясига илк бор сеед-босқичдаёқ сармоя киритган ва унинг 12 фоизлик улушига эга энг йирик ташқи акциядорига айланган эди. Ушбу улушнинг қиймати тахминан 3,8 миллиард долларни ташкил этиши тахмин қилинмоқда.

Сунъий интеллект ва истиқболли йўналишлар

Фонд фаолиятида сўнгги пайтларда замонавий технологиялар, хусусан, сунъий интеллект ва робототехника соҳаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Индех Вентурес ўтган йили Фигма компаниясининг акцияларини оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнида ҳам эрта инвестор сифатида қатнашган эди.

Ҳозирги кунда компания портфелидан бир қатор илғор технологик стартаплар ўрин олган. Уларнинг орасида Пҳйсикал Intelligence робототехника компанияси, Фиреворкс АИинференсе платформаси ҳамда Anthropic сунъий интеллект модели яратувчиси бор. Эътиборлиси, Anthropic ўтган йил сентябрь ойида 183 миллиард долларлик баҳолаш асосида капитал жалб қилган пайтда Индех Вентурес унга сармоя киритган эди.

Янги фондлар базасининг кенгайиши Индех Вентурес компаниясига истиқболли технологиялар ва сунъий интеллект бозоридаги етакчи ўрнини сақлаб қолиш, шунингдек, дунё бўйлаб энг инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш имкониятини тақдим этади.

Индех ВентуресВенчур капиталиТехнологияларСуний интеллектИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқадиАфсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқадиБугун, 01:20Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади