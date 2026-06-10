Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш берди
Samsung компаниясининг бўлажак флагман смартфони Galaxy S27 илк бор ГСМА маълумотлар базасида пайдо бўлди. Бу нуфузли манба томонидан қурилманинг мавжудлигини тасдиқловчи биринчи расмий далилдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатларда ушбу модел СМ-С952У каталог рақами остида қайд этилган. Samsung компаниясининг анъанавий белгилаш тизимига кўра, бу Америка бозори учун мўлжалланган ва алоқа операторига боғланган версия эканлигини англатади.
Ҳозирча қурилманинг техник хусусиятлари тўлиқ очиқланмаган, бироқ тарқалган миш-мишларга кўра, Galaxy S27 Хитойнинг БОE компанияси томонидан ишлаб чиқарилган экранга ва Exynos 2600 платформасига эга бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Galaxy S27 Ultra моделига Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro чипи ўрнатилиши тахмин қилинмоқда.
Шунингдек, Samsung компанияси Galaxy S27 учун янгиланган камера тизимини тайёрлаётгани ҳақида хабарлар бор, аммо бу йўналишда тубдан ўзгаришлар кутилмаяпти. Агар компания ўзининг анъанавий флагман янгилаш жадвалига амал қилса, Galaxy S27 сериясининг тақдимоти 2027-йилнинг феврал ойида бўлиб ўтади.
…