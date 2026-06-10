Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш берди

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш берди

Samsung компаниясининг бўлажак флагман смартфони Galaxy S27 илк бор ГСМА маълумотлар базасида пайдо бўлди. Бу нуфузли манба томонидан қурилманинг мавжудлигини тасдиқловчи биринчи расмий далилдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатларда ушбу модел СМ-С952У каталог рақами остида қайд этилган. Samsung компаниясининг анъанавий белгилаш тизимига кўра, бу Америка бозори учун мўлжалланган ва алоқа операторига боғланган версия эканлигини англатади.

Ҳозирча қурилманинг техник хусусиятлари тўлиқ очиқланмаган, бироқ тарқалган миш-мишларга кўра, Galaxy S27 Хитойнинг БОE компанияси томонидан ишлаб чиқарилган экранга ва Exynos 2600 платформасига эга бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Galaxy S27 Ultra моделига Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro чипи ўрнатилиши тахмин қилинмоқда.

Шунингдек, Samsung компанияси Galaxy S27 учун янгиланган камера тизимини тайёрлаётгани ҳақида хабарлар бор, аммо бу йўналишда тубдан ўзгаришлар кутилмаяпти. Агар компания ўзининг анъанавий флагман янгилаш жадвалига амал қилса, Galaxy S27 сериясининг тақдимоти 2027-йилнинг феврал ойида бўлиб ўтади.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Avalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиAvalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиБугун, 12:29SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиSpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиБугун, 12:24ASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилдиASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилдиБугун, 12:21Google Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этдиGoogle Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этдиБугун, 11:59Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиНафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиБугун, 11:24Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиHuawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус