Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўлади

·37·Дунё
Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўлади
Қисқача

АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги можарони тугатиш бўйича келишувга еришиш учун Владимир Путин ҳам, Владимир Зеленский ҳам муқаррар равишда ён беришга мажбур бўлишини билдирди. Оқ уй раҳбарининг сўзларига кўра, иккала давлат раҳбари ҳам аслида келишув тарафдори бўлса-да, ҳеч қайси томон дастлаб ён беришни хоҳламаяпти.

АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги можарони тугатиш бўйича келишувга иккала давлат раҳбари — Владимир Путин ва Владимир Зеленский — ҳам эришмоқчи эканлигини билдирди. Бироқ, Оқ уй раҳбари таъкидлашича, бу мақсадга эришиш иккала томондан ҳам муқаррар ён беришларни талаб қилади.

Трамп бу баёнотни 31 июль куни Кемп-Девиддаги (Мэриленд штати) президенлик резиденциясида бўлиб ўтган Вазирлар Маҳкамаси йиғилишида берди. Унинг фикрича, иккала етакчи ҳам аслида "келишувга эришиш тарафдори", бироқ муроса масаласида муайян тўсиқлар мавжуд.

"Менимча, Зеленский ҳам, Путин ҳам келишувга эришмоқчи. Иккаласи ҳам ён беришни хоҳламайди, лекин иккаласи ҳам бир оз ён беришлари керак бўлади", деди АҚШ президенти ўз баёнотида. У шунингдек, ҳеч қайси томон дастлаб ён беришни хоҳламаслигини, аммо якунда бу зарур бўлишини тушунаётганларини билдирган.

Трампнинг ушбу баёноти АҚШнинг Украинадаги можарони тезроқ тугатишга қаратилган аввалги чиқишларини яна бир бор тасдиқлайди ва Вашингтон музокаралар жараёнига жиддий аҳамият бераётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Бугун, 21:57Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Бугун, 21:57Можтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаМожтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаБугун, 19:17Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда