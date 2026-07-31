Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўлади
АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги можарони тугатиш бўйича келишувга еришиш учун Владимир Путин ҳам, Владимир Зеленский ҳам муқаррар равишда ён беришга мажбур бўлишини билдирди. Оқ уй раҳбарининг сўзларига кўра, иккала давлат раҳбари ҳам аслида келишув тарафдори бўлса-да, ҳеч қайси томон дастлаб ён беришни хоҳламаяпти.
АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги можарони тугатиш бўйича келишувга иккала давлат раҳбари — Владимир Путин ва Владимир Зеленский — ҳам эришмоқчи эканлигини билдирди. Бироқ, Оқ уй раҳбари таъкидлашича, бу мақсадга эришиш иккала томондан ҳам муқаррар ён беришларни талаб қилади.
Трамп бу баёнотни 31 июль куни Кемп-Девиддаги (Мэриленд штати) президенлик резиденциясида бўлиб ўтган Вазирлар Маҳкамаси йиғилишида берди. Унинг фикрича, иккала етакчи ҳам аслида "келишувга эришиш тарафдори", бироқ муроса масаласида муайян тўсиқлар мавжуд.
"Менимча, Зеленский ҳам, Путин ҳам келишувга эришмоқчи. Иккаласи ҳам ён беришни хоҳламайди, лекин иккаласи ҳам бир оз ён беришлари керак бўлади", деди АҚШ президенти ўз баёнотида. У шунингдек, ҳеч қайси томон дастлаб ён беришни хоҳламаслигини, аммо якунда бу зарур бўлишини тушунаётганларини билдирган.
Трампнинг ушбу баёноти АҚШнинг Украинадаги можарони тезроқ тугатишга қаратилган аввалги чиқишларини яна бир бор тасдиқлайди ва Вашингтон музокаралар жараёнига жиддий аҳамият бераётганини кўрсатади.
…