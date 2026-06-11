Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказди

·25·Техно
Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказди

Хитойнинг Аэроспасе Пропульсион компанияси Мосасаурус В (КЛ-5) суюқ ёнилғили ракета двигателининг оловли синовлари муваффақиятли якунланганини эълон қилди. Ушбу янги двигател суюқ кислород ва метан асосида ишлайди ҳамда тахминан 100 тонна тортиш кучини ҳосил қилишга қодир. Синов дастури доирасида жами 100 сония давом этган учта тўлиқ ишга тушириш жараёни амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг маълумотларига кўра, двигателни ўт олдиришдан тортиб, барқарор ишлаш ва ўчиришгача бўлган барча босқичлар штат режимида ўтган. Мутахассислар синов давомида босим, ҳарорат, ёқилғи сарфи, турбиналар айланиш тезлиги ва вибрация даражаси каби муҳим кўрсаткичларни назорат қилиб бордилар. Барча натижалар лойиҳавий ҳисоб-китобларга тўлиқ мос келган.

Мосасаурус В двигатели КЛ оиласининг асосий намуналаридан бири бўлиб, у истиқболли оғир ракета ташувчиларнинг биринчи босқичларида қўлланилиши режалаштирилган. Синовлардан сўнг ўтказилган техник кўрик двигател конструкциясида ҳеч қандай шикастланиш йўқлигини ва барча тизимлар ишчи ҳолатда эканини тасдиқлади.

Шу билан бирга, Аэроспасе Пропульсион янада кучлироқ, кейинги авлод двигателлари устида иш бошлаганини маълум қилди. Ҳозирда 200 тонна тортиш кучига эга бўлган мураккаб схемали суюқ кислород-метан двигатели ишлаб чиқилмоқда. Ушбу технология SpaceX компаниясининг Starship В3 ракетасидаги Raptor 3 двигатели имкониятларига яқинлашишни мақсад қилган.

ХитойSpaceXРакетаТехнологияМосасаурус В
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиЭндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиБугун, 14:26Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиДеэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиБугун, 14:24DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиDoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиБугун, 14:23Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус