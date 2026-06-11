Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказди
Хитойнинг Аэроспасе Пропульсион компанияси Мосасаурус В (КЛ-5) суюқ ёнилғили ракета двигателининг оловли синовлари муваффақиятли якунланганини эълон қилди. Ушбу янги двигател суюқ кислород ва метан асосида ишлайди ҳамда тахминан 100 тонна тортиш кучини ҳосил қилишга қодир. Синов дастури доирасида жами 100 сония давом этган учта тўлиқ ишга тушириш жараёни амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқувчиларнинг маълумотларига кўра, двигателни ўт олдиришдан тортиб, барқарор ишлаш ва ўчиришгача бўлган барча босқичлар штат режимида ўтган. Мутахассислар синов давомида босим, ҳарорат, ёқилғи сарфи, турбиналар айланиш тезлиги ва вибрация даражаси каби муҳим кўрсаткичларни назорат қилиб бордилар. Барча натижалар лойиҳавий ҳисоб-китобларга тўлиқ мос келган.
Мосасаурус В двигатели КЛ оиласининг асосий намуналаридан бири бўлиб, у истиқболли оғир ракета ташувчиларнинг биринчи босқичларида қўлланилиши режалаштирилган. Синовлардан сўнг ўтказилган техник кўрик двигател конструкциясида ҳеч қандай шикастланиш йўқлигини ва барча тизимлар ишчи ҳолатда эканини тасдиқлади.
Шу билан бирга, Аэроспасе Пропульсион янада кучлироқ, кейинги авлод двигателлари устида иш бошлаганини маълум қилди. Ҳозирда 200 тонна тортиш кучига эга бўлган мураккаб схемали суюқ кислород-метан двигатели ишлаб чиқилмоқда. Ушбу технология SpaceX компаниясининг Starship В3 ракетасидаги Raptor 3 двигатели имкониятларига яқинлашишни мақсад қилган.
…