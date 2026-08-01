Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади

·40·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Қисқача

Ўзбекистонда жисмоний ёки юридик шахслар томонидан сақланадиган ва кўпайтириладиган барча ҳайвонларни мажбурий идентификация қилиш, рўйхатга олиш ҳамда кузатиш тартиби жорий етилмоқда. Ушбу янги қонун талабига кўра, қорамол, қўй, ечки, туя, от, чўчқа, ит ва мушуклар турларига қараб белгиланган муддатларда давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт.

Ўзбекистонда ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тизими бўйича янги тартиб жорий этилмоқда. Жорий йилнинг 7 августидан бошлаб мамлакат ҳудудида жисмоний ёки юридик шахслар томонидан сақланадиган ва (ёки) кўпайтириладиган ҳайвонлар белгиланган тартибда идентификация қилиниши ҳамда расман рўйхатдан ўтказилиши шарт бўлади. Бу талаб 2025 йил 6 август куни қабул қилинган «Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида»ги қонунда белгиланган.

Қонунга мувофиқ, ушбу соҳадаги ваколатли давлат органи сифатида Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси белгиланган бўлиб, ҳайвонларни ҳисобга олиш, идентификация қилиш ва кузатиш ишларини ташкил этади.

Ҳужжатда ҳайвонларни идентификация қилиш ва рўйхатдан ўтказишнинг аниқ муддатлари ҳам белгилаб қўйилган. Жумладан:

  • қорамол, қўй, эчки ва туялар — туғилганидан 14 кундан кейин;

  • отлар — туғилганидан 4 ойдан кейин;

  • чўчқалар — туғилганидан 1 ойдан кейин;

  • итлар ва мушуклар — туғилганидан 3 ойдан кейин идентификация қилиниши лозим.

Шу билан бирга, мазкур муддатлар тугагач, ҳайвонлар 1 ойдан кечиктирилмасдан идентификация қилиниши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт ҳисобланади.

Қонунга асосан, сақлаш ёки кўпайтириш мақсадида Ўзбекистонга олиб кириладиган ҳайвонлар ҳам мамлакат ҳудудига киритилган санадан бошлаб 21 кун ичида идентификация қилиниши лозим.

Шунингдек, Ўзбекистон ҳудудида сақланадиган ёки кўпайтириладиган ҳайвонлар сўйилган, нобуд бўлган, ўлган, йўқ қилинган ёки мамлакат ташқарисига олиб чиқилган тақдирда, улар 7 кун ичида ҳисобдан чиқарилиши белгиланган.

Қонунда қайд этилишича, ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш билан боғлиқ тадбирлар ҳайвон эгаларининг ўз маблағлари, ҳомийлик хайриялари, Давлат бюджети маблағлари ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилади.

Айни пайтда, ҳайвон эгаларидан тўлов ундирмасдан идентификация қилиш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби ҳамда унинг босқичлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан алоҳида белгиланиши кўзда тутилган.

Мазкур қонуннинг 12-моддаси иккинчи қисми эса 2028 йил 1 январдан кучга киради. Унга мувофиқ, ҳайвон эгалари қонунчилик талабларига қатъий риоя қилиши, ўз ҳайвонларини белгиланган муддатларда идентификация қилиш, рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобдан чиқариш учун ваколатли давлат органига электрон ёки тўғридан-тўғри мурожаат қилиши шарт бўлади.

Бундан ташқари, ҳайвон эгаси алмашган тақдирда уни қайта рўйхатдан ўтказиш ҳам мажбурий ҳисобланади. Шунингдек, идентификация қилинмаган ва рўйхатга олинмаган ҳайвонларни сақлаш ёки кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

Қонунга кўра, ҳайвон эгалари қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши, шу билан бирга зиммасига юклатилган қўшимча мажбуриятларни ҳам бажариши лозим.

ЎзбекистонВетеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этиладиТошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этиладиБугун, 17:24Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этиладиЎзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этиладиБугун, 16:01Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиЎзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиБугун, 11:38Тошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиТошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиБугун, 11:11Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиИпакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиБугун, 10:12Қирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиҚирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиБугун, 05:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди