AMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўлади

·32·Техно
AMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўлади
Қисқача

AMD компаниясининг келгуси авлод Zen 6 архитектурасига асосланган Ryzen процессорлари ядролараро юкламани тақсимлашнинг илғор технологияси туфайли ўйинларда янада юқори натижаларни кўрсатиши кутилмоқда. Видеокардз нашрининг таниқли дастурчи ва мутахассис 1USMUS (Юрий Бублий) маълумотларига таяниб хабар беришича, янги технологиянинг асосий қисмларидан бири КППК (Коллаборативе Просессор Performance Контрол) деб номланади ва у ҳар бир алоҳида ядронинг унумдо…

AMD компаниясининг келгуси авлод Zen 6 архитектурасига асосланган Ryzen процессорлари ядролараро юкламани тақсимлашнинг илғор технологияси туфайли ўйинларда янада юқори натижаларни кўрсатиши кутилмоқда. Видеокардз нашрининг таниқли дастурчи ва мутахассис 1USMUS (Юрий Бублий) маълумотларига таяниб хабар беришича, янги ёндашув процессорга қайси ядролар кўпроқ қувват талаб қилишини аниқлаш ва кераксиз қисмларнинг энергия бюджетини қайта тақсимлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янги технологиянинг асосий қисмларидан бири КППК (Коллаборативе Просессор Performance Контрол) деб номланади. Ушбу функция операцион тизим ҳамда процессорнинг ўрнатилган дастурий таъминотига ҳар бир алоҳида ядронинг унумдорлигини мустақил равишда бошқариш имконини тақдим этади. Хусусан, ФлоорПерф параметри ёрдамида ҳар бир ядро учун минимал унумдорлик даражаси белгиланади.

Ядро ресурсларини ўйинлар фойдасига қайта тақсимлаш

Аксарият замонавий ўйинлар кўп ядроли архитектурадан тўлиқ фойдаланмайди ва кўпинча чекланган миқдордаги ядроларга таянади. Янги технология айнан шу жиҳатни инобатга олган ҳолда ишлайди. Маълумотларга кўра, процессор айрим ядроларнинг унумдорлигини белгиланган минимал даражагача пасайтириши ва шу орқали бўшаган энергия ҳамда ресурсларни энг муҳим ядроларга йўналтириши мумкин.

Бундай ақлли бошқарув тизими ўйин жараёнидаги барқарорликни сезиларли даражада оширади. Жумладан, асосий эътибор 1% Лов кўрсаткичини яхшилашга қаратилган бўлиб, бу ўйин давомида юзага келадиган кадрлар тушиши (статтерлар) ва ёқимсиз қотиш ҳолатларини камайтиришга ёрдам беради.

Амалий синовлар ва кутилаётган натижалар

Мутахассислар томонидан Steam Deck қурилмасида ўтказилган дастлабки тажрибалар шуни кўрсатдики, шунга ўхшаш функциянинг қўлланиши 1% Лов кадрлар частотасини дарҳол 31,8 фоизга оширган. Энг қизиғи, бу натижа Вальве консолидаги архитектур жиҳатидан анча эскирган чип ёрдамида қайд этилган.

Агар ушбу технология Zen 6 архитектурали янги авлод Ryzen процессорларида тўлақонли жорий этилса, бу ишқибозлар ва геймерлар учун катта қадам бўлади. Янги процессорлар нафақат соф ҳисоблаш қуввати, балки ресурсларни оқилона бошқариш эвазига ўйинларда янада силлиқ ва мароқли жараённи таъминлай олади.

AMDRyzenZen 6ВидеокардзПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20АҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиАҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиБугун, 18:58Иссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлилиИссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлилиБугун, 18:53«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?Бугун, 18:31Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиMicrosoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади