AMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўлади
AMD компаниясининг келгуси авлод Zen 6 архитектурасига асосланган Ryzen процессорлари ядролараро юкламани тақсимлашнинг илғор технологияси туфайли ўйинларда янада юқори натижаларни кўрсатиши кутилмоқда. Видеокардз нашрининг таниқли дастурчи ва мутахассис 1USMUS (Юрий Бублий) маълумотларига таяниб хабар беришича, янги технологиянинг асосий қисмларидан бири КППК (Коллаборативе Просессор Performance Контрол) деб номланади ва у ҳар бир алоҳида ядронинг унумдо…
AMD компаниясининг келгуси авлод Zen 6 архитектурасига асосланган Ryzen процессорлари ядролараро юкламани тақсимлашнинг илғор технологияси туфайли ўйинларда янада юқори натижаларни кўрсатиши кутилмоқда. Видеокардз нашрининг таниқли дастурчи ва мутахассис 1USMUS (Юрий Бублий) маълумотларига таяниб хабар беришича, янги ёндашув процессорга қайси ядролар кўпроқ қувват талаб қилишини аниқлаш ва кераксиз қисмларнинг энергия бюджетини қайта тақсимлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янги технологиянинг асосий қисмларидан бири КППК (Коллаборативе Просессор Performance Контрол) деб номланади. Ушбу функция операцион тизим ҳамда процессорнинг ўрнатилган дастурий таъминотига ҳар бир алоҳида ядронинг унумдорлигини мустақил равишда бошқариш имконини тақдим этади. Хусусан, ФлоорПерф параметри ёрдамида ҳар бир ядро учун минимал унумдорлик даражаси белгиланади.
Ядро ресурсларини ўйинлар фойдасига қайта тақсимлашАксарият замонавий ўйинлар кўп ядроли архитектурадан тўлиқ фойдаланмайди ва кўпинча чекланган миқдордаги ядроларга таянади. Янги технология айнан шу жиҳатни инобатга олган ҳолда ишлайди. Маълумотларга кўра, процессор айрим ядроларнинг унумдорлигини белгиланган минимал даражагача пасайтириши ва шу орқали бўшаган энергия ҳамда ресурсларни энг муҳим ядроларга йўналтириши мумкин.
Бундай ақлли бошқарув тизими ўйин жараёнидаги барқарорликни сезиларли даражада оширади. Жумладан, асосий эътибор 1% Лов кўрсаткичини яхшилашга қаратилган бўлиб, бу ўйин давомида юзага келадиган кадрлар тушиши (статтерлар) ва ёқимсиз қотиш ҳолатларини камайтиришга ёрдам беради.
Амалий синовлар ва кутилаётган натижаларМутахассислар томонидан Steam Deck қурилмасида ўтказилган дастлабки тажрибалар шуни кўрсатдики, шунга ўхшаш функциянинг қўлланиши 1% Лов кадрлар частотасини дарҳол 31,8 фоизга оширган. Энг қизиғи, бу натижа Вальве консолидаги архитектур жиҳатидан анча эскирган чип ёрдамида қайд этилган.
Агар ушбу технология Zen 6 архитектурали янги авлод Ryzen процессорларида тўлақонли жорий этилса, бу ишқибозлар ва геймерлар учун катта қадам бўлади. Янги процессорлар нафақат соф ҳисоблаш қуввати, балки ресурсларни оқилона бошқариш эвазига ўйинларда янада силлиқ ва мароқли жараённи таъминлай олади.
…