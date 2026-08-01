Ханси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирди

·23·Спорт
Ханси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирди
Қисқача

Барселона бош мураббийи Ханси Флик клуб Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Ресфордни доимий равишда сақлаб қолишдан бош тортгани ва бу футболчи келгусида жамоага етишмаслигини очиқ тан олди. Каталонияликлар 28 ёшли вингер учун мўлжалланган 26 миллион фунт стерлинглик сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилишди ва бунинг ўрнига Блауграна Ентони Гордонни тахминан 70 миллион фунт евазига ўз сафига қўшиб олди.

Камп Ноу стадионида ижара асосида ўйнаган Маркус Ресфорднинг тақдири ҳал бўлди. Барселона бош мураббийи Ханси Флик клуб Англия терма жамоаси ҳужумчисини ўз сафида доимий равишда сақлаб қолишдан бош тортгани ва бу футболчи келгусида жамоага етишмаслигини очиқ тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Эвенинг Невс хабар беришича, каталонияликлар 28 ёшли вингер учун мўлжалланган 26 миллион фунт стерлинглик сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилишган. Бунинг ўрнига Блауграна ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Нюкасл футболчиси Энтони Гордонни тахминан 70 миллион фунт эвазига ўз сафига қўшиб олди.

Фликнинг футболчи ҳақидаги илиқ сўзлари

Ханси Флик ушбу қарорни жума оқшомида Бирмингем Сити жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик ўйинидан кейинги матбуот анжуманида изоҳлади. Немис мутахассиси инглизистонлик футболчининг маҳоратини ва инсоний фазилатларини юқори баҳолашини яшириб ўмирмади.

“Маркус билан ишлашни жуда қадрлайман,” деди Флик. “Ба’зида ижарадаги футболчилар билан нима бўлишини олдиндан айтиб бўлмайди. Биздаги молиявий ва таркибий вазият бунинг учун осон эмаслигини тушунаман. Аммо у фантастик ўйинчи ва ажойиб инсон. Ўйлайманки, жамоа уни соғинади, мен ҳам уни соғинаман, лекин бу ҳаёт ва биз буни қабул қилишимиз керак.”

Мавсум сарҳисоби ва хайрлашув

Ўтган мавсумда Маркус Ресфорд Барселона сафида барча турнирларда 49 та учрашувда майдонга тушиб, 14 та гол муаллифи бўлди ва яна 11 та голли узатмани амалга оширди. У каталонияликлар ҳужум чизиғининг муҳим фигураларидан бирига айланган эди.

Клуб билан ҳамкорлик давом этмаслиги аниқ бўлгач, ҳужумчи пайшанба куни Instagram саҳифаси орқали жамоа ва унинг мухлисларига расман миннатдорчилик билдирди.

“Бу ердаги вақтимни ижобий ва эсда қоларли тажрибага айлантирган клубдаги барчага миннатдорчилик билдираман,” деб ёзди Ресфорд. “Ҳар бир лаҳзадан завқ олдим ва ўзим билан кўплаб махсус хотираларни олиб кетаман. Клубга ва барча мухлисларга олдинда турган мавсумда омад тилайман. Виска эл Барка!”

БарселонаХанси ФликМаркус РэшфордЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинМилан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинБугун, 18:53«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратдиБугун, 18:03Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиБугун, 17:54Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиТоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиБугун, 17:54Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда